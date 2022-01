Kanton Uri Unfall auf schneebedeckter Autobahn fordert zwei Verletzte Wegen des Schnees auf der Fahrbahn sind auf der A2 zwei Personenwagen miteinander kollidiert. 10.01.2022, 13.23 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist der Lenker eines Personenwagens mit Neuenburger Kontrollschildern auf der Autobahn A2 in Richtung Nord unterwegs gewesen. Kurz vor der Autobahnausfahrt in Altdorf verlor der Fahrer gegen 1 Uhr auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem voranfahrenden Personenwagen mit italienischen Kontrollschildern.