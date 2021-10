Berufsinformationstage stossen auf grosses Interesse

Kanton Uri Ungebrochene Nachfrage nach Urner Berufsinformationstagen Vom 4. bis 15. Oktober finden die alljährlichen Berufsinformationstage (BIT) statt. Das Angebot erfreut sich auch dieses Jahr wieder grosser Beliebtheit. 06.10.2021, 16.16 Uhr

Wie jedes Jahr während der Herbstferien finden die Urner Berufsinformationstage statt. Diese ermöglichen den Jugendlichen aus der 2. und bei Bedarf aus der 3. Oberstufe, einen Einblick in verschiedene Berufe und Lehrbetriebe des Kantons Uri zu werfen (wir berichteten). Die Lehrbetriebe ihrerseits können sich und ihr Lehrstellenangebot den Schülerinnen und Schülern präsentieren.

An den Berufsinformationstagen, hier bei der Sisag, lernen Urner Jugendliche Aufgaben ihres möglicherweise künftigen Berufes kennen. Bild: Christian Tschümperlin (Schattdorf, 4. Oktober 2021)

Organisiert werden diese inzwischen über hundert Veranstaltungen durch die Berufs-, Studien-, und Laufbahnberatung des Kantons Uri, und zwar in Zusammenarbeit mit 67 Lehrbetrieben und Berufsverbänden des Kantons, unterstützt von Wirtschaft Uri.

Vier Fünftel des Jahrgangs machen mit

Dieses Jahr haben sich 276 Schülerinnen und Schüler angemeldet; das sind rund 82 Prozent des gesamten Jahrgangs, wie Urner Berufs-, Studien und Laufbahnberatung in einer Mitteilung schreibt. Bei den insgesamt über 1000 Anmeldungen entspricht dies einem Durchschnitt von mehr als vier Veranstaltungen pro teilnehmendem Jugendlichen. Die in diesem Jahr beliebtesten Veranstaltungen – jene mit den meisten Anmeldungen – sind: Kaufmann/Kauffrau (101 Teilnehmende), gefolgt von Fachmann/Fachfrau Gesundheit (44), Zeichner/Zeichnerin in EFZ und Fachrichtung Architektur (42).

Wegen mangelnder Nachfrage mussten dieses Jahr bloss sechs Veranstaltungen in Berufen wie Automatikmonteur/Automatikmonteurin, Konstrukteur/Konstrukteurin oder Produktionsmechaniker/Produktionsmechanikerin abgesagt werden, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (pd/RIN)