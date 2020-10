Kanton Uri unterstützt den Tourismus mit beträchtlichen finanziellen Mitteln Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind zeigte im Landrat auf, wie viel Geld fliesst und welche Organisationen und Projekte davon profitieren. Markus Zwyssig 02.10.2020, 11.50 Uhr

Auch die Plätze fürs temporäre Campieren - wie hier in Unterschächen - werden finanziell unterstützt. Bild: PD

Der Kanton Uri fördert den Tourismus mit 650'000 Franken jährlich. Davon gehen 400'000 Franken an die Uri Tourismus AG. Das sagte Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind am Mittwoch im Landrat auf eine Frage von Franz Christen (CVP, Schattdorf). Zusätzlich erhält die Organisation 100'000 Franken für übergeordnete Aufgaben. «Damit soll sie die Zusammenarbeit zwischen den Tourismusregionen fördern und Projekte im Kanton Uri gemeinsam umsetzen», so Camenzind. Die finanziellen Mittel, welche die Gemeinden Uri Tourismus zahlen liegen in der Höhe von rund 360'000 Franken.