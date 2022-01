Biel-Kinzig: Unterwegs im Pistenbully

Kanton Uri Unterwegs im Pistenbully: So entsteht die perfekte Skipiste Wenn die Hänge verlassen daliegen, öffnet sich im Skigebiet Biel-Kinzig das Garagentor zum Pistenbully. Ein Abend in der Maschine zeigt, wie viel Arbeit hinter den präparierten Pisten steckt. Und er zeigt, woher die beliebten Rillen kommen, welche die Menschen morgens in Scharen in die Skigebiete locken. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Wer in der vergangenen Woche als Erstes frische Spuren in die morgendlichen Pistenrillen ziehen wollte, musste früh aufstehen. Zu Tausenden zog es Schneesportfans in die Skigebiete, auch Biel-Kinzig war gut besucht. Zwischen 400 und 500 Besucherinnen und Besucher kommen an Spitzentagen in das kleine Skigebiet ob Bürglen. Nach dem täglichen Betrieb ist es jetzt ruhig auf den Pisten. Die Hänge sind leer, hier und da braun gefleckt, weil nur noch wenig Schnee liegt.

Nun ist es an Wisi Arnold, aus den ramponierten Abfahrten wieder einwandfreie Pisten zu zaubern. Unter lautem Rattern öffnet sich das Tor eines Garagenhäuschens. Dahinter erscheint der Pistenbully.

Der Pistenbully wurde im letzten Herbst vom Stoos übernommen und gilt als einer der modernsten auf dem Markt. Bild: Kristina Gysi (Biel-Kinzig, 17. Januar 2021)

Wisi Arnold Bild: Kristina Gysi

Für Arnold ist es der vierte Winter am Steuer des Pistenbullys. Als gelernter Mechaniker hat er eine Affinität für grosse Maschinen. Nach einem kurzen Routinecheck lenkt er den 13-Tonner gekonnt ins Sonnenlicht, die 400 PS bewegen sich langsam, aber laut. Der Pistenbully kam im letzten Herbst nach Biel-Kinzig. Neu kostet die Maschine etwa eine halbe Million Franken, diese hier hat das Skigebiet für rund 170’000 Franken aus zweiter Hand erstanden. Es ist der einzige grosse Pistenbully auf Biel-Kinzig.

Sein kleiner Bruder steht in der Garage nebenan und wird für die Instandstellung der Winterwanderwege und des Skilifttrasses verwendet. Das erledigt meist Kari Gisler. Er ist es auch, der die Wartungsarbeiten für die beiden Maschinen vornimmt. «Es ist eine willkommene Abwechslung zum Liftbedienen», sagt er.

Für Kari Gisler ist die Fahrt mit dem kleinen Pistenbully jeweils eine willkommene Abwechslung zur Arbeit am Skilift. Bild: Kristina Gysi (Biel-Kinzig, 17. Januar 2021)

An normalen Tagen hätte Wisi Arnold acht Pisten zu präparieren. Da es jedoch länger keinen Niederschlag mehr gegeben hat und die sonnigen Tage ihr Übriges zum Schneemangel beigetragen haben, «saniert» Arnold heute nur zwei Pistenabschnitte. «Die restlichen Pisten lassen wir ruhen», sagt er. Ansonsten könne es sein, dass man nach der Arbeit noch mehr braune Flecken habe als zuvor. Arnolds Schichten sind von den Wetterprognosen abhängig. Bei Schneefall präpariert er die Pisten, bevor die Gäste kommen. Sein Wecker klingelt dann um etwa 2 Uhr morgens. Wird kein Niederschlag vorausgesagt, fährt die Maschine nach dem Skibetrieb, also um 16 Uhr, aus der Garage. So auch heute.

Video: Kristina Gysi

Kollision mit dem Seil kann tödlich enden

Die Fahrt im Pistenbully ist vor allem eines: holprig. Über eine Traverse geht es zu einem steileren Hang im hinteren Teil des Gebietes. Bevor die Arbeit am Berg beginnt, sorgt Arnold mittels Signalisationen für die Sicherheit allfälliger Spaziergängerinnen oder Schneeschuhläufer. «Achtung! Pistenfahrzeug mit Seilwinde unterwegs», steht da.

Bild: Kristina Gysi (Biel-Kinzig, 17. Januar 2021) Bild: Kristina Gysi (Biel-Kinzig, 17. Januar 2021) Links: Diese Signalisation warnt abendliche Spaziergängerinnen und Spaziergänger vor allem vor der Seilwinde. Rechts: Die Seilwinde unterstützt den Pistenbully in steilen Hängen. Bild: Kristina Gysi (Biel-Kinzig, 17. Januar 2021)

Gefährlich ist in erster Linie nicht das Fahrzeug, denn dieses ist mit seinen Lichtern und dem Motorengeräusch weder überhör- noch übersehbar. Die wirkliche Gefahr geht von der Seilwinde aus, deren Seil sich teilweise nur wenige Meter über dem Boden spannt und im Dunkeln zu einer grausigen Stolperfalle werden kann. «Auch für nächtliche Tourengänger ist das wahnsinnig gefährlich», so Arnold. Mit mehreren Stundenkilometern in das Seil zu fahren, kann tödlich enden. In Biel-Kinzig habe man mit diesem Problem weniger zu kämpfen. «Aber die grossen Skigebiete kennen das.»

Für die Arbeit am Berg ist die Seilwinde jedoch unverzichtbar. Trotz seiner 400 PS kann der Pistenbully unmöglich jeden Steilhang erklimmen und wenn doch, besteht die Gefahr, dass er abrutscht. Die Seilwinde sorgt für den nötigen Halt und hilft nach, wenn es sein muss. Ein massiver Haken hält sie an einem Masten des Sessellifts. Dann geht die Arbeit am Berg erst richtig los.

Die Fahrt im Pistenbully ist wie eine langsame Achterbahnfahrt

Für Menschen, die schnell seekrank werden, dürfte eine Mitfahrt im Pistenbully unangenehm werden. Das Gefühl ist mit dem einer Achterbahnfahrt zu vergleichen – wenn auch viel langsamer. Zunächst robbt der Pistenbully so steil nach oben, dass man in den Sitz gedrückt wird, dann geht es talwärts, wobei man die Füsse gegen die Kabinenwand stemmen muss, um nicht nach vorne zu rutschen.

Wisi Arnold bei der Arbeit. Bild: Kristina Gysi (Biel-Kinzig, 17. Januar 2021)

«Beim ersten Mal war es schon ein mulmiges Gefühl», sagt Wisi Arnold. «Aber danach wusste ich, dass alles hält.»

Es ist die Frage aller Fragen: Woher genau stammen die Rillen im Boden? Jene Rillen, die Morgenmuffel zu Frühaufstehern werden lässt und Menschen dazu bringt, sich morgens in Scharen in die erste Gondel des Tages zu quetschen. Arnold erklärt. Mit dem Räumschild am vorderen Teil der Maschine werden Unebenheiten im Boden ausgeglichen, also etwa Hügel abgetragen. Die Raupe verkleinert den Schnee und macht aus eisigen Klumpen lockeres Material. Mit der Fräse wird der Schnee schliesslich gefräst und angepresst – sie ist es, die der Piste die beliebten Kerben verleiht.

«Wenn es so wenig Schnee hat wie jetzt, müssen wir manchmal welchen abseits der Piste holen, um die braunen Flecken abzudecken»

, sagt Arnold. Eine Schneekanone gibt es auf Biel-Kinzig aus finanziellen Gründen nicht.

Wisi Arnold liebt die Arbeit am Berg. Bild: Kristina Gysi (Biel-Kinzig, 17. Januar 2021)

Manchmal sieht er einen Schneehasen

Mittlerweile hat sich die Sonne hinter den Bergen herabgesenkt und den Himmel über den Kuppen in orangenes Licht getaucht. Unten im Tal bedeckt ein Nebelmeer die Sicht auf die Häuser. Diese Stimmung bekommt man als Skitouristin selten mit. Für Wisi Arnold ist sie beinahe alltäglich, deswegen aber noch lange nicht selbstverständlich. «Kennst du die App ‹Peak Finder›?», fragt er. Sie zeige die Namen der Berge in der Umgebung an. «Und man sieht, wo und wann der Mond aufgeht.» Arnold verspricht nicht zu viel. Um etwa 18.20 Uhr erscheint der Mond gleissend hell über den Bergspitzen. Er ist fast voll. Zeit für eine Verschnaufpause. Für Momente wie diesen liebt Arnold seine Arbeit. Allein in der Natur zu sein, nur Berge und Sterne um sich. «Manchmal sehe ich auch Schneehasen», sagt er und schmunzelt.

Abendliche Stimmung auf Biel-Kinzig. Bild: Kristina Gysi (Biel-Kinzig, 17. Januar 2021)

Für Mondaufgänge wie diesen macht Wisi Arnold gerne mal eine Verschnaufpause. Bild: Kristina Gysi (Biel-Kinzig, 17. Januar 2021)

Die Pisten sind fertig präpariert, Arnold scheint zufrieden. Er fährt die von ihm gemachten Hänge untertags oft selbst ab, um das Resultat zu sehen. Am besten ist es, wenn der Schnee noch etwa sechs Stunden ruhen kann, bevor er befahren wird. «Sintern» heisst das in der Fachsprache. «Dann hat die Piste den besten Halt.» Schliesslich geht es zum Tanken an die Bergstation. Der Kontrast zwischen der alten Tanksäule und dem modernen Pistenbully könnte nicht grösser sein. Rund 21 Liter Diesel schluckt die Maschine in der Stunde, einen Drittel davon verbraucht allein die Fräse.

19.15 Uhr. Das Tor zur Pistenbully-Garage schliesst sich. Für Wisi Arnold war es ein kurzer Arbeitstag. Hätte er alle Pisten präparieren müssen, wäre er locker noch fünf weitere Stunden beschäftigt gewesen. Hierbei ist Arnolds grösster Feind die Müdigkeit, langweilig werde ihm eigentlich nie.

«Man könnte zwar meinen, dass man jeden Tag dasselbe macht, aber wegen der Natur und allem, was sie mitbringt, ist es immer etwas anderes.»

Trotzdem müsse man für diese Arbeit gemacht sein: «Ich arbeite eigentlich immer allein.» Das werde ihm vor allem dann bewusst, wenn es ein technisches Problem gebe oder ein Schneesturm auf dem Berg wüte.

Nach getaner Arbeit kommt der Pistenbully zurück in seine Garage. Bild: Kristina Gysi (Biel-Kinzig, 17. Januar 2021)

Nach der Arbeit geht es mit der Luftseilbahn zurück ins Tal und mit dem Roller nach Attinghausen, wo Arnold mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen lebt. Aufgewachsen ist er aber woanders. Oben auf dem Berg in Biel-Kinzig.

