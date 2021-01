Kanton Uri Urner Schulen lehnen Fernunterricht ab – wären aber notfalls gerüstet Die Coronavirus-Mutation aus Grossbritannien bereitet Epidemiologen Sorgen. Doch Schulschliessungen sind im Kanton Uri derzeit kein Thema. Christian Tschümperlin 25.01.2021, 18.29 Uhr

Seit das mutierte Coronavirus in der Schweiz aufgetaucht ist, werden Stimmen lauter, die eine erneute Schulschliessung fordern. Der Basler Epidemiologe Marcel Tanner etwa setzte sich vor einer Woche in der Sonntagspresse für eine Umstellung auf den Fernunterricht an Gymnasien und Berufsschulen ein. Diese Idee stösst im Kanton Uri allerdings auf wenig Begeisterung, wie sich zeigt.

Die Umstellung der Schulen auf Fernunterricht ist im Kanton Uri kein vordringliches Thema. Symbolbild: Alessandro Della Valle (29. April 2020)

Daniel Tinner sagt: «Wir sind froh, dass der Fernunterricht hinausgezögert wird.» Der Rektor an der Kantonsschule Uri musste nämlich feststellen, dass einige Schüler im Lernstoff stark zurückfallen, wenn ihnen die Tagesstruktur des Präsenzunterrichtes fehlt. «Die Schere zwischen den Schülern wird grösser.» Das Infektionsrisiko an der Schule sieht er als klein an: «Wir haben ein Schutzkonzept, das vom Urner Sonderstab zur Kenntnis genommen wurde.» Dazu zählen regelmässiges Lüften ebenso wie die Abstands- und Hygieneregeln oder die Maskenpflicht.

Fernunterricht könnte schnell eingeführt werden

Auf die Frage, ob man denn im Falle des Falles vorbereitet sei, sagt Tinner aber: «Ja, das sind wir.» Der entsprechende Notfallplan wurde mit einer Gruppe Lehrpersonen an der Kantonsschule entwickelt und könnte innerhalb weniger Tage greifen. «Wir müssten die Schüler mit Material und einige mit Laptops ausstatten.» Wichtig sei aber, dass die Prüfungen vor Ort an der Schule stattfinden könnten. «Dies war während des ersten Lockdowns im Frühling auch schon der Fall.» Pro Woche finden an der Kantonsschule bis zu fünf Prüfungen pro Klasse statt.

Beim Kollegi Altdorf wäre man auf den Fernunterricht vorbereitet, wünscht sich diesen aber nicht herbei. Bild: Urs Hanhart

Tinner stellt klar: «Während des Unterrichts können die Schutzbedingungen zwar gewährleistet werden. Aber wir haben keinen Einfluss darauf, was ausserhalb der Schule passiert.» Der Rektor betont, dass der Mensch ein soziales Wesen sei: «Dass Schüler auf dem Schulweg oder vor dem Schulgelände die Masken nicht immer ordentlich aufsetzen oder die Abstände nicht einhalten, ist menschlich und angesichts der langen Coronaphase auch nachvollziehbar.»



Keine Ansteckungen am BWZ Uri

Bei der Berufsfachschule BWZ Uri sei man ebenfalls vorbereitet. «Wir könnten relativ schnell auf den Fernunterricht umschalten», sagt Rektor Thomas Ammann. Für den Lernerfolg der Studierenden wäre eine zeitliche Befristung einer solchen Massnahme in Hinblick auf das Qualifikationsverfahren aber wichtig. «Im Zusammenhang mit dem Schulalltag sind uns keine Ansteckungen bekannt. Aber natürlich gibt es auch Lernende, die sich in Quarantäne begeben müssen.» Das Schutzkonzept an der Schule scheint also zu funktionieren.

Bei der Berufsfachschule BWZ Uri sind bisher keine Ansteckungen in den Schulräumen bekannt. Bild: Urs Hanhart

David Zurfluh ist Leiter des kantonalen Amtes für Volksschulen. Er stellt eine gewisse Coronamüdigkeit bei allen Beteiligten fest. Zur Frage eines allfälligen Fernunterrichts sagt er: «Die Schulen haben bereits genug damit zu tun, den Unterricht im Rahmen der Schutzkonzepte zu organisieren.» Deshalb würde man nicht alle möglichen Szenarien bis ins letzte Detail durchplanen. Für ihn steht die Schulpflicht der Kinder im Vordergrund: «Jedes Kind in der Schweiz muss mindestens zehn Jahre zur Schule gehen.» Diese Schulpflicht könne man nicht kurzerhand aufheben.

Gerade in der Volksschule sei es enorm wichtig, dass der Unterricht vor Ort stattfindet: «Da geht es nicht bloss um die Vermittlung von Fachwissen, sondern auch um die Vermittlung von Kompetenzen im sozialen Bereich und nicht zuletzt um die Sicherstellung von Chancengerechtigkeit.» Nebst der epidemiologischen Lage seien deshalb auch pädagogische Aspekte zu berücksichtigen, findet Zurfluh.

Andere Massnahmen haben Vorrang

Trotzdem wäre man bereit, wenn es denn sein müsste: «Im Frühling mussten die Schulen improvisieren. Inzwischen haben alle mehr Erfahrung mit dem Fernunterricht.» Man habe aber noch viele andere Instrumente zur Verfügung, bevor es dazu kommen müsse. Etwa eine Ausweitung der Maskentragepflicht oder das Verbot des Sing- oder Sportunterrichts.

Verschiedene Kantone wagen sich derzeit an solche unterschiedliche Konzepte heran. Im Kanton Zürich gilt beispielsweise seit Montag für Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse der Primarstufe eine Maskenpflicht auf dem Schulareal und in den Unterrichtsräumen. David Zurfluh hat dafür Verständnis: «Je nach lokaler epidemiologischer Lage muss die Politik angemessen reagieren können.» Und auch der Leiter des Amts für Volksschulen hat eine Botschaft: «Wir tun alle das Beste, um die Herausforderung zu meistern.»

Von Seiten der Politik seien Stand heute Schulschliessungen denn auch kein Thema, sagt Adrian Zurfluh von der Standeskanzlei Uri. Jedoch könne sich die epidemiologische Lage schnell ändern. «Dann müsste die Situation erneut angeschaut werden.»