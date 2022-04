Urner Landrat trifft sich zur April-Session im Altdorfer Rathaus

Kanton Uri Veränderte Anforderungen: Landrat berät über die Personalverordnung Die wichtigsten Neuerungen gibt es bei der Probezeit, den Kündigungsfristen sowie der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Markus Zwyssig 26.04.2022, 05.00 Uhr

Der Landrat trifft sich am Mittwoch im Rathaus in Altdorf zur Aprilsession. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. März 2022)

Die Personalverordnung des Kantons stammt aus dem Jahr 1999. Grundsätzlich habe sich die Verordnung bewährt, wie die Regierung in ihrem Bericht und Antrag an den Landrat schreibt. In den vergangenen Jahren wurden nur einzelne kleine Teilrevisionen durchgeführt. Nun aber sei, so die Regierung, nach zwei Jahrzehnten das Bedürfnis entstanden, die Regelungen der Anstellungsverhältnisse aus einer Gesamtperspektive zu betrachten und den veränderten Anforderungen der heutigen Arbeitswelt anzupassen. Die wichtigsten Neuerungen finden sich in den Bereichen Probezeit, Kündigungsfristen sowie Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Der Landrat berät am Mittwoch über die neue Personalverordnung.

Kürzere Probezeit, längere Kündigungsfrist für ältere Mitarbeitende

Der Kanton Uri kennt bisher eine sehr lange Probezeit von einem Jahr. Neu soll die Probezeit auf drei Monate reduziert und damit den Bestimmungen der Privatwirtschaft und der öffentlichen Verwaltungen der Zentralschweiz angepasst werden.

Für ältere Angestellte ab 55 Jahren, die seit mindestens fünf Jahren beim Kanton angestellt sind, soll die Kündigungsfrist auf generell sechs Monate festgelegt werden. Für das höhere Kader soll die Kündigungsfrist von sechs auf vier Monate reduziert werden.

In der Vernehmlassung haben insbesondere zahlreiche Gemeinden vorgeschlagen, die Kündigungsfrist für das höhere Kader unverändert bei sechs Monaten zu belassen. Sie argumentieren mit vermehrten Schwierigkeiten bei der Personalsuche. Ausserdem wurde vorgeschlagen, für Lehrpersonen die Kündigung jeweils auch auf Ende des Semesters und nicht nur auf Ende des Schuljahrs zu ermöglichen.

Mutterschaftsurlaub soll ausgedehnt werden

Der Regierungsrat hält jedoch an der vorgeschlagenen Bestimmung fest. Einerseits, weil er die Arbeitsmarktfähigkeit der Kaderangestellten verbessern will, und andererseits, weil eine Fluktuation während des Schuljahrs weder für die Organisation des Schulbetriebs noch für den Unterricht mit Blick auf die Lernenden hilfreich sei.

Der Mutterschaftsurlaub soll auf 16 Wochen à 100 Prozent Lohnfortzahlung ausgedehnt und der Vaterschaftsurlaub von zwei Wochen ebenfalls mit 100 Prozent entschädigt werden. Neu soll für Mütter und Väter nach der Geburt eines Kindes die Möglichkeit bestehen, das Pensum zu reduzieren oder einen längeren unbezahlten Urlaub zu beziehen, sofern dies betrieblich möglich ist.

In der Vernehmlassung sei der Entwurf zur Teilrevision der Personalverordnung ansonsten positiv aufgenommen worden. Die wichtigsten Neuerungen in den Bereichen Probezeit und Kündigungsschutz sowie vor allem die angestrebte Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie würden als gerechtfertigt und zeitgemäss beurteilt.

Lohnentwicklung soll in Folgeprojekt geprüft werden

Die Revision bietet gleichzeitig Gelegenheit, die neuen Bestimmungen über die Lenkung der Kosten im Personalbereich mittels Globalbudget-System aufzunehmen. Eine solche Steuerung habe sich grundsätzlich bewährt und soll nun definitiv eingeführt werden, so der Regierungsrat. Die Finanzkommission des Landrats (Fiko) hat die Regierung ersucht, das geltende Lohnsystem mit dem automatischen Stufenanstieg ebenfalls zu prüfen und in die Revision aufzunehmen.

Der Regierungsrat sei bereit, die Anliegen der Fiko zu prüfen. Weil die Vorlage zur Teilrevision bereits weit fortgeschritten ist, soll die Lohnentwicklung aber in einem eigenen Folgeprojekt geprüft werden. Ferner weist die Regierung darauf hin, dass die Bildungs- und Kulturdirektion in einem Parallelprojekt an der Revision des Personalreglements für die kantonalen Lehrpersonen arbeitet.

Finanzkommission will mit bezahlten Ferien als Dienstaltersgeschenk zurückhaltender sein

Die landrätliche Finanzkommission beantragt zudem eine Änderung, die das Dienstaltergeschenk betrifft. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen neu nach zehn und je weiteren fünf Dienstjahren ein solches erhalten. Die Finanzkommission beantragt nun, dass dieses nach zehn Jahren eine Woche bezahlte Ferien betragen soll. Die Regierung hatte zwei Wochen beantragt. Bei den restlichen Dienstaltersgeschenken sind sich Regierung und Finanzkommission einig. So soll es nach 15 Jahren zwei Wochen bezahlte Ferien und ab 20 Dienstjahren vier Wochen zusätzliche Ferien geben.

