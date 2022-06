Kanton Uri Verein kritisiert Abschussfreigabe für den Wolf CH Wolf verurteilt die erteile Abschussbewilligung für einen Wolf aufs schärfste. Diese entspreche nicht der geltenden Bundes-Jagdverordnung, so der Verein. 06.06.2022, 20.21 Uhr

Ein Wolf im Tierpark Goldau. Bild: Alexandra Wey / Keystone

Die Freigabe eines Wolfs zum Abschuss im Kanton Uri widerspreche der geltenden Jagdverordnung des Bundes. Dies teilt der Verein CH Wolf mit Sitz in Einsiedeln mit. Er verurteilt die Abschussbewilligung «aufs Schärfste». Der Kanton Uri hatte am Freitag informiert, dass er einen Wolf zum Abschuss freigegeben hat. Er begründete dies damit, dass das Raubtier innerhalb von neun Tagen mindestens fünf Ziegen und 13 Schafe gerissen habe. Elf Tiere davon hätten sich in offiziell «geschütztem Gebiet» befunden.