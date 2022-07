Kanton Uri Verkehrsunfälle auf Urner Strassen fordern sechs Verletzte In Andermatt, Wassen, Erstfeld und Gurtnellen ist es am Wochenende zu Unfällen gekommen. Die Verletzten mussten mit der Ambulanz und mit der Rega in Spitäler eingeliefert werden. 24.07.2022, 18.32 Uhr

Am Sonntagnachmittag kurz vor 13.45 Uhr fuhr ein 67-jähriger Lenker aus dem Kanton Schwyz auf der Gotthardstrasse von Realp herkommend in Richtung Göschenen. Im Bereich Tristelboden bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 43-jährige Autofahrer aus Obwalden in Folge stockendem Kolonnenverkehr bis zum Stillstand anhielt. In der Folge kam es zu einer Auffahrkollision, wodurch sich beide Fahrzeuglenker leicht verletzten. Mit der Rega wurden diese ins Kantonsspital überführt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 20’000 Franken.

Die Unfallstelle in Andermatt. Bild: Kantonspolizei Uri

Am Sonntagmorgen kurz vor 9.30 Uhr fuhr eine 26-jährige Autofahrerin aus Graubünden vom Sustenpass herkommend in Richtung Meien. Nach Goretzmettlen überholte diese ein vor ihr fahrendes Wohnmobil, bemerkte dabei aber ein entgegenkommender 67-jähriger Töfffahrer, ebenfalls aus dem Kanton Graubünden, zu spät. In der Folge kam es zu einer Streifkollision, wodurch der Töfffahrer zu Boden stürzte, über die Fahrbahn rutschte und anschliessend rund sieben Meter unterhalb der Fahrbahn im steilabfallende Wiesland liegen blieb. Mit der Rega wurde der erheblich verletzte Mann in ein ausserkantonales Spital überführt. Die Autofahrerin erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen, die vor Ort behandelt werden konnten. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 18’000 Franken. Die Autofahrerin musste den Führerausweis abgeben.

Die Unfallstelle in Wassen. Bild: Kantonspolizei Uri

Am Samstagabend kurz vor 19.30 Uhr fuhr ein 14-jähriger Motorfahrradlenker mit Urner Kontrollschildern auf dem Höheweg in Erstfeld in Richtung Leonardstrasse. In der unbeleuchteten SBB-Unterführung bemerkte er zu spät einen Fussgänger, der ebenfalls auf dem Höheweg unterwegs war. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte der Motorfahrradlenker eine Kollision nicht verhindern. Der 69-jährige Fussgänger stürzte dabei zu Boden und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt.

Am Freitagmittag kurz vor 12 Uhr fuhr ein 24-jähriger E-Bike-Lenker auf der Gotthardstrasse in Gurtnellen in Richtung Intschi. Auf Höhe des Gebietes «Graggental» kollidierte er mit dem Vorderrad mit einem rechtseitigen Kolonnenstein der Strasse und stürzte in der Folge zu Boden. Der E-Bike-Lenker zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu und wurde mit der Rega ins Kantonsspital überführt. (rem)