Kanton Uri Vier Aspiranten nehmen ihre Arbeit bei der Urner Kantonspolizei auf Vier Polizeianwärter der Kantonspolizei Uri haben die Vorprüfung zum Fachausweis Polizist / Polizistin erfolgreich absolviert. Sie sind die ersten Urner Polizisten, welche die neue Ausbildung absolvieren. 26.08.2021, 11.21 Uhr

Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti, Daniel Gamma, Ronny Wipfli, Gabriel Allemann, Markus Falco, Hubert Lussmann, Chef Kommandodienste, Martin Fussen, Chef Ausbildung (von links). Bild: PD

Für Gabriel Allemann, Markus Falco, Daniel Gamma und Ronny Wipfli gilt es ab September, das in der Polizeischule Erlernte im Polizeialltag umzusetzen. Die vier Polizeiaspiranten starteten im Oktober 2020 ihre Ausbildung als Polizist an der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch IPH und haben nun das erste Ausbildungsjahr hinter sich, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt. Sie sind die ersten Urner Polizeiaspiranten, welche den neuen zweijährigen Lehrgang gemäss dem Bildungspolitischen Gesamtkonzept 2020 absolvieren.

Während das erste Ausbildungsjahr an einer Polizeischule stattfindet und mit einer einheitlichen Überprüfung der Einsatzfähigkeit endet, wenden die Anwärterinnen und Anwärter das Gelernte im zweiten Ausbildungsjahr in ihrem Korps praktisch an. Das zweite Ausbildungsjahr wird mit der eidgenössischen Berufsprüfung abgeschlossen. Bei Bestehen erhalten die Polizeiaspiranten den geschützten Titel «Polizistin / Polizist». (sok)