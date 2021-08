Alpentöne erklingen nun auch im Radio

Kanton Uri Vier Stunden Livemitschnitt: Alpentöne erklingen nun auch im Schweizer Radio Radio SRF 2 hat an zwei Festivalabenden neun Konzerte aufgezeichnet. Nun gibt es vier Stunden lang Livemitschnitte zu hören. «Derart präsent in unserem Abendprogramm ist nur noch das Lucerne Festival», sagt Barbara Gysi, Leiterin von Radio SRF 2 Kultur. Markus Zwyssig 18.08.2021, 15.41 Uhr

Die Konzertmitschnitte des Alpentöne-Festivals kommen bei den Hörerinnen und Hörern von Radio SRF 2 gut an. Das dürfte auch diesen Freitag und Samstag nicht anders sein. Jeweils von 20 bis 22 Uhr sind Aufnahmen von Konzerten aus dem Theater Uri zu hören. «Wir können leider keine Zahlen der Hörerinnen und Hörer für einzelne Sendungen abrufen und haben daher auch von den Vorjahren keine genauen Angaben», erklärt Barbara Gysi, Leiterin von Radio SRF 2 Kultur, auf Anfrage. Aber: «Aufgrund der positiven Mails von Hörerinnen und Hörern und der in den vergangenen Jahren relativ guten Online-Nutzung haben wir den Eindruck, dass die Konzertübertragungen bei unserem Publikum beliebt sind.»

Barbara Gysi, Leiterin von Radio SRF 2 Kultur. Bild: PD/SRF/Oscar Alessio

Auf die Frage, weshalb die Konzerte des internationalen Musikfestivals in Altdorf gern gehört würden, meint Barbara Gysi, es gebe eine grosse Schnittmenge zwischen dem Alpentöne-Publikum und den Hörerinnen und Hörern von Radio SRF 2. Es sei «ein neugieriges und offenes Publikum, das sich auf Neudeutungen von Volksmusik und alpeninspirierte Experimente einlässt.»

Zwei Abende voller Alpentöne

Diesmal gibt es zwar Konzerte, aber keine Künstlergespräche. Ob diese in den kommenden Jahren wieder stattfinden werden, ist noch offen, sagt Gysi. Jedenfalls sei das Alpentöne-Festival sehr präsent. «Wir haben neun Konzerte aufgenommen, das entspricht dem gleichen Volumen wie in den bisherigen Jahren», sagt sie. Am kommenden Wochenende widme SRF 2 Kultur im Rahmen des «Weltklasse»-Programms zwei Abende dem Alpentöne-Festival. «Derart präsent in unserem Abendprogramm ist nur noch das Lucerne Festival.» Die Entscheidung, dieses Jahr auf die Konzerte zu fokussieren und keinen journalistischen Liveauftritt vor Ort abzuhalten, gelte aber erst einmal für dieses spezielle Coronajahr und nicht generell.

Wie die Konzerte bei den Verantwortlichen von Radio SRF 2 angekommen sind, will Barbara Gysi nicht sagen: «In der Rolle der Produzentinnen und Produzenten sehen wir von einer Kritik einzelner Konzerte ab.» Mit den neuen Co-Leiterinnen Barbara Betschart und Graziella Contratto ist das Radio zufrieden: «Aus unserer Sicht ist kein Bruch feststellbar, eher eine grosse Kontinuität.»

Nachwuchsförderung liegt besonders am Herzen

Radio SRF 2 hat sich dieses Jahr auf das Theater Uri als Aufnahmeort fokussiert. Dies sei der Hauptort des Festivals und dieser biete eine einzigartige Stimmung. «Uns ist es wichtig, das Festival und die Szene in der ganzen Breite abzubilden – ohne Anspruch auf Vollständigkeit, versteht sich», erklärt Gysi. Weitere Prioritäten seien Uraufführungen, mit denen man die Hörerinnen und Hörer auch gerne überraschen möchte. Dazu kämen die Austauschprojekte der Hochschulen. Denn: «Die Nachwuchsförderung liegt uns besonders am Herzen.» Die letzten beiden Punkte würden auch den strategischen Vorgaben in der Musikproduktion des SRF entsprechen.

Das Ensemble ZRI verschmelzt originale Meisterwerke mit den Welten der Volksmusik. Bild: Urs Hanhart (Samstag, 14. August 2021)

Radio SRF 2 präsentiert die Auswahl der Konzertaufnahmen am Freitag und Samstag in zwei «Weltklasse»-Abenden mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten. Am Freitag spielt der Titel «Downtown Altdorf» auf die urbanen Qualitäten an, die Altdorf jeweils zur Festivalzeit bekommt und beinhaltet schwerpunktmässig die Bands, die näher beim Jazz anzusiedeln sind – «Freitagabend ist jeweils unser Jazz-Sendeplatz», so Barbara Gysi. Zwischen 20 und 22 Uhr sind Ausschnitte aus den Konzerten von Roland Dahinden und dem erweiterten Trio Bann, dem Trio Suhner-Müller-Alder, dem Ensemble ZRI sowie dem Fanfareduloup-Orchestra zu hören.

Am Samstag wird die Volksmusik gegen den Strich gebürstet

Unter dem Titel «Volksmusik reloaded» sind am Samstag dann die Formationen zu hören, die stärker mit der Volksmusik verbunden seien und sie gegen den Strich bürsten würden, so Barbara Gysi. Zu hören sind: die Bandella Vista Mare, Agnes Palmisano, das

Ländlerorchester, die Alpinis zusammen mit Musikern der Universität Mozarteum Salzburg sowie Ambäck.