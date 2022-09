Kanton Uri Warum man mit einer ungewollten Schwangerschaft nie allein sein muss 17 Schwangerschaftsabbrüche wurden letztes Jahr im Kanton Uri durchgeführt. Für Frauen, die ungewollt schwanger werden, gibt es Anlaufstellen. Eine Expertin und eine Betroffene erzählen von ihren Erfahrungen. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

Eine Gynäkologin bereitet ihre Instrumente für den Abbruch vor. Symbolbild: Christian Beutler/KEYSTONE

Es gibt sie durchaus, die politischen Dossiers, die irgendwann ad acta gelegt werden. Sie erübrigen sich durch gesellschaftliche Entwicklungen, ökonomischen Wandel oder schlicht durch allgemeines Desinteresse wie von selbst. In ihrem Aktenschrank liegend verstauben sie dann, bis sie dereinst im Archiv der Schweizerischen Nationalbibliothek oder in den Händen von Historikern und Politik-Nerds landen.

Und dann gibt es noch die politischen Dauerbrenner. Migrationspolitik, der Klimawandel, die Europafrage oder: Abtreibungen. Auch dieses Thema polarisiert. Es treibt Menschen auf die Strassen und Debatten in die Kommentarspalten von Online-Beiträgen. Besonders viel zu reden gaben in der jüngsten Vergangenheit verschärfte Abtreibungsgesetze und beschlossene Abtreibungsverbote wie etwa in den USA, in Polen oder Ungarn.

Risiken gibt es immer

Auch im Kanton Uri wurden im vergangenen Jahr Schwangerschaften abgebrochen, wie ein Blick in die Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigt. So blieb die Summe der Eingriffe unverändert zum Vorjahr bei 17 Abbrüchen, die ausnahmslos medikamentös durchgeführt wurden. Den genauen Unterschied zwischen des medikamentösen und des chirurgischen Schwangerschaftsabbruchs kann Andrea Müller Reid, Chefärztin Gynäkologie und Geburtshilfe am Kantonsspital Uri, erklären.

«Bis zur achten oder neunten Schwangerschaftswoche kann man eine medikamentöse Interruptio durchführen», schreibt sie auf Anfrage. Bei dieser Methode erlebe die Patientin voll mit, wie die Schwangerschaft «ausgestossen» werde, bekomme die Blutung und oftmals Bauchkrämpfe. Die «Pille danach» wird in dieser Statistik nicht miteingerechnet, da es sich dabei nicht um eine Abtreibung, sondern «nur» um die Verschiebung des Eisprungs handle.

«Bei der chirurgischen Interruptio, die normalerweise nach der neunten Schwangerschaftswoche durchgeführt wird, bekommt die Patientin eine Narkose und die Schwangerschaft wird operativ mit einer Saugcurettage ausgeräumt», so die Gynäkologin. Gesundheitliche Risiken seien bei der Durchführung beider Methoden vorhanden. Bei Ersterer seien oft Schmerzen und verstärkte Blutungen die Folge, bei Letzterer könne die Gebärmutter und die Gebärmutterschleimhaut verletzt werden.

Stelle zur Schwangerschaftsberatung in Uri bietet Unterstützung

Nebst den möglichen körperlichen Konsequenzen zieht die Entscheidung eines Schwangerschaftsabbruchs auch immer psychische Folgen mit sich. Wie diese wahrgenommen werden, unterscheidet sich von Frau zu Frau, wie Petra Holzwarth, Leiterin der Schwangerschaftsberatungsstelle Uri, weiss.

«Für manche fühlt es sich an wie der Verlust eines geliebten Menschen, für andere ist es ein einfacher Zellkern, der dahinscheidet. Letzteres vielleicht auch aus Selbstschutz.»

Petra Holzwarth von der Schwangerschaftsberatungsstelle Uri berät auch Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind. Bild: Kristina Gysi (Altdorf, 20. September 2022)

Holzwarth leitet die Beratungsstelle seit Dezember 2021, beraten habe sie in Bezug auf das Thema Abtreibung bisweilen aber noch nie. «Die Nachfrage ist seit Corona zum Erliegen gekommen», so Holzwarth. Eröffnet worden ist die Schwangerschaftsberatungsstelle Uri im Zuge der Fristenregelung, die im Jahr 2002 in Kraft getreten ist.

Diese Regelung, die in der Schweiz eine straffreie Abtreibung nach eigenem Ermessen der schwangeren Frau bis zur zwölften Schwangerschaftswoche ermöglicht, setzt eine kostenlose und anonyme Beratungsmöglichkeit für alle Frauen voraus. Bezahlt werden die Aufwände durch den Kanton. «Die Beratungsstelle ist weder politisch noch religiös gefärbt», so Holzwarth. Zudem würden die Klientinnen anonym behandelt, lediglich eine Statistik werde geführt.

Beide Seiten handeln aus innerer Überzeugung

Als häufige Gründe für einen Abbruch der Schwangerschaft nennt Holzwarth einen unpassenden Zeitpunkt und diverse äussere Umstände. «Es sind aber keineswegs nur junge Frauen, die sich für diesen Schritt entscheiden», sagt sie. Auch eine 45-jährige Frau könne nicht bereit sein für ein Kind. Medizinische Diagnosen wie ein Gendefekt oder schwere körperliche Einschränkungen können weitere Gründe sein, die Frauen vor die Entscheidung stellen, ob sie eine Schwangerschaft weiterführen oder abbrechen.

Auch diese Entscheidungsfreiheit ist es, die zwischen Befürwortern und Gegnern von Abtreibungen immer wieder zu harten Konfrontationen führt. «Die Gemüter gehen bei diesem Thema hoch, das war schon immer so», sagt Holzwarth. Beide Seiten würden aus einer inneren Überzeugung argumentieren: «Für die einen ist es der Einsatz für ein ungeborenes Leben, das selbst keine Stimme hat», so die Sozialpädagogin. «Für andere ist es das Engagement für das Recht der Frau, zuletzt selbst darüber bestimmen zu dürfen, was mit ihrem Körper geschehen soll.»

Gefühlschaos: Eine Betroffene erzählt

Entschieden hat sich auch Silvana Mengelt* vor 16 Jahren. Gegen eine Schwangerschaft und gegen das Muttersein. «Ich war damals 21 Jahre alt und wurde ungewollt schwanger», erzählt sie. Ihr damaliger Partner lebte im Ausland, sie befand sich mitten im Studium, lebte in einer Wohngemeinschaft.

Als sie das positive Ergebnis ihres Schwangerschaftstests sah, brach ein Gefühlschaos über sie hinein. «Ich war geschockt, gestresst, trat sofort in Aktionismus», erinnert sich Mengelt. Sie habe, zusammen mit ihrer besten Freundin, nach einer Gynäkologin gesucht und vereinbarte einen Termin mit der Studienleitung:

«Um abzuklären, welche Möglichkeiten ich habe, mein Studium trotzdem weiterzuführen.»

Nebst dem Schock kamen weitere Gefühle hinzu. «Ich habe mich geschämt», sagt Mengelt. «Dafür, dass ich ungewollt schwanger geworden bin, obwohl ich wusste, wie man sich davor schützen kann.» Und zugleich war die damals 21-Jährige stolz. Darauf, dass sie schwanger werden könne. Sie freute sich über das Kind.

«Würdigen, was geschehen ist»

Die Abklärungen mit ihrem näheren Umfeld ergaben für Mengelt schliesslich ein Bild über die aktuellen Rahmenbedingungen einer Mutterschaft. Ein Bild, das ihr zeigte, dass sie nicht bereit ist, diese Schwangerschaft unter den gegebenen Umständen fortzuführen. Ein Kind zu bekommen. Mutter zu werden. «Meine Lebensumstände und meine Art, damit umzugehen, brachten mich zu diesem Entscheid», so Mengelt. In der sechsten Schwangerschaftswoche nahm sie schliesslich die Pille, die der Schwangerschaft ihr Ende setzte.

«Danach fühlte ich mich allein. Es war keine schöne Zeit», sagt sie. Und zugleich war sie erleichtert, weil sie wusste, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Dieser Meinung ist sie heute noch. In den 16 Jahren seit ihrem Schwangerschaftsabbruch hat sich Mengelt intensiv mit dem Thema beschäftigt.

Nun ist sie im Frieden mit sich und dem Geschehenen. «Nach meinem inneren Familienbild ist das Ungeborene von damals mein erstes Kind. Das Kind, das ich jetzt habe, mein Zweites», sagt sie. Eine Abtreibung mache die Schwangerschaft nicht ungeschehen, sie stoppe sie nur. «Zu würdigen, was geschehen ist, ist heilsam für mich.»

*Name der Redaktion bekannt

Hinweis: Weitere Informationen zur Schwangerschaftsberatungsstelle Uri unter www.schwangerschaftsberatung-uri.ch.

