Ständerat Dittli wollte kritischen Satz aus Wikipedia löschen

Kanton Uri Warum Ständerat Josef Dittli versuchte, einen kritischen Satz aus seinem Wikipedia-Eintrag zu löschen Ein Hinweis auf seine Haltung zu Kriegsmaterialexporten hat dem Urner FDP-Ständerat nicht gepasst. Inhalte von Wikipedia zu löschen, ist jedoch gar nicht so einfach, wie er wohl dachte. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 20.01.2022, 16.00 Uhr

«Er sprach sich im September 2018 für eine Lockerung der Kriegsmaterial-Verordnung aus und befürwortete eine Ausweitung der Kriegsmaterialexporte auf Länder, die in einem inneren Konflikt stehen.» Diesen Satz bekommt zu Gesicht, wer den Wikipedia-Eintrag zum Urner FDP-Ständerat Josef Dittli durchliest.

Gesehen hat den Satz auch Dittli selber, und er hat offenbar für wenig Freude gesorgt beim Attinghauser Politiker. Dittli hat nämlich versucht, den Satz zu löschen – allerdings ohne Erfolg. Denn was in den Wikipedia-Einträgen steht, wird von mehreren anderen Nutzerinnen und Nutzern der Plattform beobachtet. Und wenn Änderungen zu sehr nach Beschönigung aussehen, werden sie von diesen rückgängig gemacht.

Josef Dittli an einer Session im Ständerat. Bild: Anthony Anex / Keystone (Bern, 5. Dezember 2019)

Mit seinem Eingriffsversuch steht Dittli nicht alleine da. Zahlreiche andere Politikerinnen und Politiker haben ebenfalls schon probiert, sich in ihren Wikipedia-Einträgen in ein besseres Licht zu rücken, wie eine Recherche des Investigativmediums Reflekt aufzeigt. Hingegen ist Dittli der Einzige, der in den Genuss einer humoristischen Aktion zum Thema kam. Das Ringier-Medium «Izzy», das sich auf den sozialen Medien grosser Beliebtheit erfreut, hat sich in Zusammenarbeit mit Reflekt näher mit dem Wikipedia-Eintrag Dittlis befasst.

Erneute Löschung gelingt wieder nicht

Im entsprechenden Videobeitrag schildern die Beteiligten, wie sie den in den Augen Dittlis missliebigen Satz zu den Kriegsmaterialexporten von einer PR-Agentur, die sie dazu beauftragen, nachbearbeiten lassen. Unter anderem mit der Angabe, sie habe «unschöne Formulierungen verbessert», ändert die Autorin der Agentur den Eintrag zunächst, indem sie den Satz wiederum löscht, wie sich im Bearbeitungsverlauf auf Wikipedia nachlesen lässt. Als die Löschung wiederum rückgängig gemacht wird, stellt sie dem Satz eine Ergänzung hinzu: «Dittli will die Landesverteidigung sicherstellen und Arbeitsplätze erhalten.»

In diesem Video wird Josef Dittli mit seinem Löschversuch konfrontiert. Quelle: Youtube / Izzy

Die «Izzy»-Protagonisten präsentieren ihr Werk Josef Dittli anschliessend im Bundeshaus. Der nicht ganz ernst gemeinten Aufforderung, sich an den Kosten der PR-Aktion von 1400 Franken zur Hälfte zu beteiligen, kommt Dittli nicht nach. Mittlerweile ist die Ergänzung sowieso auch nicht mehr auf Wikipedia zu sehen. Worum es im Interview gehen würde, habe Dittli zuvor nicht gewusst, wie er auf Anfrage sagt. «Es gehört wohl zum Status eines nationalen Politikers, dass man für Satire den Kopf herhalten muss. Damit kann ich leben.»

Gegenüber SRF begründet Josef Dittli seinen Löschversuch. Quelle: SRF

Dittli gibt zu, den Löschversuch hinsichtlich des Satzes damals vorgenommen zu haben. Auf Anfrage unserer Zeitung begründet er seinen Eingriff damit, dass er eine «Sabotage» seines Eintrags habe rückgängig machen wollen. Der Wikipedia-Artikel über ihn sei damals «durch eine unbekannte Person absichtlich sabotiert» worden, indem diese Person «in unfreundlicher Absicht eine einzige politische Haltung» im Eintrag eingefügt habe.

«Damit wird mein ganzes politisches Wirken auf ein einziges Thema reduziert, was zu einem total verzerrten Bild führt. Das ist nicht korrekt.»

Er habe daher versucht, die «Sabotage» rückgängig zu machen, und «diese einzelne politische Position» zu streichen. «Es geht nicht an, dass von einer wildfremden Person eine einzige politische Haltung reingeschrieben wird. Wenn schon, dann müssen alle meine politischen Haltungen rein. Sonst ist dies nicht fair», so Dittli.

Grundprinzip der Neutralität

Eine erfolgreichere Bearbeitung, die im Sinne Dittlis gewesen sein dürfte, habe 2008 stattgefunden, schreibt Reflekt weiter. Damals habe ein anonymer Benutzer Dittlis politisches Wirken und «ganz besonders seine Rolle bei der Anwerbung des ägyptischen Investors Samih Sawiris für das Tourismusresort in Andermatt» mit lobenden Worten angepriesen. «Ihm ist zu verdanken, dass der Investor den Weg in den Kanton Uri fand», hiess es beispielsweise. Die Sätze stammten eins zu eins von der Website Dittlis. Im Wikipedia-Eintrag seien sie dann zehn Jahre lang zu lesen gewesen – bis sie ein kritischer Benutzer schliesslich löschte. Denn: Auf Wikipedia gilt für alle Einträge das Grundprinzip der Neutralität. Allzu lobende Worte sehen die Nutzerinnen und Nutzer auf der Plattform daher nicht gerne.

