Kanton Uri Wassersport, Begegnungen mit Geflüchteten, Konzerte: So erlebte die Meitlipfadi Altdorf das Bundeslager 30'000 Pfadis aus der ganzen Schweiz sind in Goms aufeinandergetroffen. Die Eindrücke werden den Beteiligten noch länger in Erinnerung bleiben. 22.08.2022, 15.30 Uhr

Während zweier Wochen ist die Meitlipfadi Altdorf im Bundeslager gewesen. Bild: PD

«Die zwei Wochen in Goms waren unvergesslich.» Das schreibt die Meitlipfadi Altdorf in einer Mitteilung. Der Hintergrund: Die Mädchen haben wie 30'000 andere Pfadis am zweiwöchigen Bundeslager in Goms (Wallis) teilgenommen. Ab dem ersten Moment seien sie nicht mehr aus dem Staunen herausgekommen: «Es war riesig. So viele Zelte, hohe Bauten, eine Bühne, Restaurants oder Aussichtstürme waren zu betrachten.»