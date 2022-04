Thorsten Imhof übernimmt das Kommando der Kantonspolizei Uri

Kanton Uri Wechsel an der Spitze der Urner Kantonspolizei: Thorsten Imhof übernimmt das Kommando Seit Freitag gibt es einen neuen Kommandanten bei der Kantonspolizei Uri. Thorsten Imhof tritt die Nachfolge von Reto Pfister an. Diesen zieht es in den Kanton Bern. Christian Tschümperlin 29.04.2022, 19.05 Uhr

Mit einer feierlichen Kommandoübergabe wird bei der Kantonspolizei Uri ein neues Kapitel aufgeschlagen: Per sofort übernimmt Thorsten Imhof als neuer Kommandant. Imhof will den Transformationsprozess seines Vorgängers erfolgreich weiterführen und mehr Ruhe in die Polizeiarbeit bringen. «Die Mitarbeiter der Kantonspolizei haben teils turbulente Zeiten erleben müssen, wo sie Gegenstand öffentlicher Diskussionen wurden», so Imhof. Mit Klarheit, Ruhe und Beständigkeit soll das Vertrauen nun wiederhergestellt werden.

Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti übergibt Thorsten Imhof das Kommando der Kantonspolizei Uri – symbolisch mit einem Degen. Bild: Christian Tschümperlin (Altdorf, 29. April 2022)

Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti verabschiedete an der Feier den bisherigen Kommandanten Reto Pfister. «Du hast viel Herzblut eingebracht, das Polizeikorps modernisiert und eine Ära geprägt», sagte er an Pfister gewandt. Fünfeinhalb Jahre ist es her, dass Moretti Pfister im Landratssaal die Insignien Schwert und Tschako, die sinnbildlich für das Kommando stehen, überreichen durfte. Seither war ein Vertrauensverhältnis entstanden: «Du warst kein Mann für schnelle Lösungen. Dir sind gründliche, nachhaltige und gerechte Lösungen sehr am Herzen gelegenen», konstatierte Moretti.

Als wertvoll lobte er Pfisters Erfahrungen bei Grossereignissen, die sich zu einem Schwerpunkt von dessen Arbeit entwickelten. Trotz des Bedauerns brachte Moretti dem Entscheid Pfisters, die Urner Kantonspolizei zu verlassen, auch Verständnis entgegen: «Eine verantwortungsvolle Aufgabe bei einem der führenden Polizeikorps der Schweiz ist sicher sehr verlockend», sagte er zum Weggang Pfisters zur Berner Kantonspolizei. Moretti bedankte sich und wünschte Reto Pfister und dessen Ehepartnerin alles Gute.

Kantonspolizei Uri beim Schwerverkehr mit Vorreiterrolle

Der scheidende Kommandant hatte dem Regierungsrat seine Kündigung vor sechs Monaten übergeben. «Ich verabschiede mich von vielen Menschen, die ich sehr schätze», sagte er am Freitag. Da ihm Integrität wichtig sei, wollte er stets mit gutem Beispiel vorangehen. «Tricksereien und Vetternwirtschaft sind mir ein Gräuel.»

Pfister zählte mehrere Erfolge seiner Ära auf, die er in Zusammenarbeit mit seinem Team erreicht habe: Die grosse Verantwortung während der Coronapandemie, Grosseinsätze bei Lawinen und Überschwemmungen, ein Coup bei einem Betäubungsmittelverfahren in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft oder die Schwerverkehrskontrollen. «Wir haben die Gotthardachse sicherer gemacht und nehmen schweizweit eine Vorreiterrolle ein, das Fachwissen im Schwerverkehr ist europaweit gefragt.» So stelle er sich Polizeiarbeit vor: mutig und konsequent.

Zuvor hatte Pfister darauf verwiesen, dass Uri zu den sichersten Kantonen der Schweiz zähle, was selbstverständlich auch geografische Gründe habe. Zu guter Letzt liess er aber auch durchblicken, dass «unfaire politische Angriffe auf das Polizeikommando» zeitweise an ihm nagten. Mit Standing Ovations wurde er im Landratssaal vor Staatsanwälten sowie internen und externen Kollegen verabschiedet.

Der scheidende und der neue Polizeikommandant der Urner Kantonspolizei: Reto Pfister (links) und Thorsten Imhof. Bild: Christian Tschümperlin (Altdorf, 29. April 2022)

Zuger Polizeikommandant war Ehrengast

Der neue Polizeikommandant Thorsten Imhof nutzte seine Antrittsrede nach der Übergabe der Insignien, um Danke zu sagen. Danke an seine Ehepartnerin und an seinen bisherigen Kommandanten, der ihm damals die Möglichkeit eröffnete, in die Kantonspolizei Uri einzutreten. Danke an Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti für das Vertrauen. «Es erfüllt mich mit Stolz. Und ich werde jeden Tag alles daran setzen, die Erwartungen zu erfüllen.»

Als Ehrengast hatte Imhof unter anderem den ehemaligen Polizeikommandant von Zug, Karl Walker, eingeladen, unter dem der antretende Polizeikommandant einst gedient hatte. Imhof war 20 Jahre lang bei der Zuger Polizei, bevor er am 1. Februar 2020 in Uri zum Abteilungsleiter Bereitschafts- und Verkehrspolizei ernannt wurde. «Karl Walker hat eine wichtige Eigenschaft, die ich auch leben möchte: Die Haltung, dass jede und jeder im Leben eine zweite Chance verdient hat, auch alle unsere Mitarbeiter.» Denn so entstehe eine positive Lernkultur.