Ab sofort läuft die Urner Nachjagd: Es hat zu viel Hirschwild

Kanton Uri Wegen des warmen Herbsts müssen dieses Jahr mehr Hirsche nachgejagt werden Heute beginnt im Kanton Uri die Nachjagd auf das Hirschwild.

Diese fällt leicht höher aus als in vorangehenden Jahren. Jana Arnold 06.11.2021, 05.00 Uhr

Auf der Pirsch: Urner Jäger hatten es dieses Jahr bei der Hirschjagd etwas schwieriger als in anderen Jahren. Symbolbild: Pascal Linder (20. Oktober 2021)

Wenn im September in höheren Lagen der erste Schnee fällt, wird das Hirschwild in Bewegung versetzt. «Es wird teilweise gezwungen, andere Gebiete aufzusuchen. Dies kann die Hochwildjagd erleichtern», erklärt Josef Walker, Jagdverwalter des Kantons. Dass diesen Herbst beinahe sommerliche Temperaturen herrschten, hat solche Schneefälle und somit die Bewegungen der Tiere verhindert. Walker sagt:

«So wurde die Jagd bei bereits leicht tieferen Beständen zusätzlich erschwert.»

Die Hochwildjagd beim Hirschwild sei daher trotz grossem Einsatz der Jägerschaft etwas geringer ausgefallen als 2020, wie das Amt für Forst und Jagd mitteilt. «Die Hirschabschuss-Richtzahlen konnten bei den weiblichen Tieren kantonsweit um 125 Tiere nicht erreicht werden.» Dies soll nun in der Nachjagd nachgeholt werden, die am Samstag beginnt.

Vereinfachte Bejagung im Wintereinstand

Diese führe man vor allem durch, um Schäden durch den Hirsch im Schutzwald und der Landwirtschaft zu verhindern, heisst es weiter in der Mitteilung. «Dies wird ab November gemacht, da die Hirsche dann langsam in den Wintereinstand kommen.» Dabei handle es sich um ein wesentlich kleineres Gebiet als beim Sommereinstand, was das Bejagen vereinfache. Zudem sei das Wild bei zunehmend blattlosen Bäumen besser sichtbar. Weiter heisst es:

«Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass diese Art der Nachjagd recht erfolgreich ist.»

Die weiblichen Tiere würden dabei im Fokus stehen, weil man dadurch den Bestand am besten regulieren könne, wie Josef Walker erklärt. «Für die nachhaltige Bestandsregulierung muss beim Abschuss ein Geschlechterverhältnis von mindestens eins zu eins erreicht werden.» Stiere dürfen also jetzt keine mehr geschossen werden.

Und wieso wird in der Nachjagd nur das Hirschwild bejagt? «Bei den Rehen können wir unsere Ziele während der ordentlichen Jagd erreichen. Bei den Hirschen ist das schwieriger, weil diese grundsätzlich schwieriger zu bejagen sind.»

Genaue Organisation und Aufteilung

Die Planung der Nachjagd wird dabei anhand der Bestandsentwicklungen und beobachteten Wildschäden jeweils über vier Hirschregionen erstellt: In der Region 1 (Seelisberg bis Attinghausen) sollen heuer 34 zusätzliche Tiere erlegt werden. In der Region 2 (Sisikon bis Schattdorf und Schächental) lieg der Wert bei 47 Tieren, in der Region 3 (Erstfeld bis Göschenen) bei 42 Tieren und in der Region 4 (Ursern) bei 2 Tieren.

Die Jäger müssen sich dabei bereits beim Erwerb ihres Patents für eine Region entscheiden, in der ihnen die Nachjagd erlaubt ist. «So können wir bei Nachjagdbeginn eher gewährleisten, dass sich nicht zu viele Jäger in der gleichen Region bewegen», so Walker. «Bei nachlassendem Jagddruck kann diese Regionenbeschränkung jedoch wieder aufgehoben werden.» In allen vier Regionen stehen dieses Jahr auch diverse Banngebiete zur Bejagung offen.

Ausgeübt werden kann die Nachjagd jeweils samstags und mittwochs, bis die vorgegebenen Richtwerte erreicht sind. «Die Jäger müssen uns ihre Abschüsse jeweils bis 19.30 Uhr vorzeigen, woraufhin wir eine Auswertung machen und die weitere Nachjagd planen», sagt Walker. Über die Weiterführung, einen Unterbruch oder das Ende der Nachjagd werden die Jäger dann per SMS informiert.