Kanton Uri Dieser Urner baut in akribischer Feinarbeit Weihnachtskrippen und Miniaturlandschaften Peter Zwyssig hat eine spezielle Freizeitbeschäftigung: Er bastelt Weihnachtskrippen, Urner Spycher und Landschaften in Miniatur.0 Georg Epp 13.12.2020, 18.00 Uhr

Peter Zwyssig mit einer seiner Weihnachtskrippen. Bild: Georg Epp (Altdorf, 1. Dezember 2020)

Seit einigen Jahren präsentiert Peter Zwyssig an der Weihnachtsausstellung der Gärtnerei Bürgin jeweils seine gebastelten Kunstwerke einer breiten Öffentlichkeit. Wegen der Pandemie sind die meisten Weihnachtsausstellungen frühzeitig abgesagt worden, so auch die grosse Ausstellung bei der Gärtnerei Bürgin in Schattdorf.

Auf der Suche nach geeigneter Weihnachtsdekoration erinnerte sich Sebastian Herzog vom Modegeschäft Herzog in Altdorf mit seinen Kindern an den Modellbauer. Er wünschte sich, einige Exemplare von Zwyssigs Schaffen in seinem Ladenlokal zu integrieren. Seit kurzem sind nun vier ausgewählte Krippen im Laden aus der Nähe zu bestaunen – und dies noch bis nach Weihnachten.

Bild: Georg Epp (Altdorf, 1. Dezember 2020)

Peter Zwyssig ist in Bürglen aufgewachsen, wohnt aber seit vielen Jahren in Altdorf. Der gelernte Sanitärinstallateur wechselte den Beruf und war lange Zeit als Baggermaschinist im Einsatz. Er hantierte somit oft mit grossem Werkzeug – in der Freizeit sind es aber ganz kleine Messer, Schnitzwerkzeuge, Holz und Leim, die er verwendet. Zwyssig, der im Juli dieses Jahres seinen 80. Geburtstag feiern konnte, war zeitlebens ein talentierter Bastler. Früher schuf er aus Kunststoffbausätzen Formel-1-Boliden, Kriegs- und Segelschiffe und sogar eine Gitarre.

Inspiration kommt bei Wanderungen

Inzwischen verarbeitet er vorwiegend Holz zu faszinierenden Walliser und Urner Landschaften mit typischen Spychern und Bergkapellen im Massstab 1 zu 50:

Bild: Georg Epp (Altdorf, 1. Dezember 2020)

Seinen Kindern Pascal und Petra schenkte er seine zwei ersten Weihnachtskrippen. Auf seinen Wanderungen speichert er Landschaftsbilder, Stallkombinationen und vieles mehr im Gedächtnis. Nur bei ganz grossen Modellen legt er sich einen Plan zurecht. Sonst fertigt er seine Kunstwerke aber ohne einen solchen, ohne Fotos, aus freier Fantasie. Dennoch schafft er es, in seinen Kunstwerken erstaunliche Details wiederzugeben.

Basteln beruhigt die Nerven

Wo sich Zwyssig auch bewegt, hält er immer Ausschau nach geeignetem Holz für seine Spycher, Kapellen aber auch für seine kleinsten Gegenstände wie Schindeln, Zäune, «Hooräschlittä», «Burdeli-Byygi», Brunnen, Miniaturleitern, Milchtrichter und mehr. Mit grosser Akribie fertigt er in unzähligen Stunden seine Modelle.

Die Freude an der eher seltenen Freizeitbeschäftigung hat der frühere 2.-Liga-Fussballer bislang nie verloren. Es seien gerne zwei, drei oder mehr Stunden, die er in seiner Wohnung mit der Herstellung der Modelle verbringt. Bereits für ein kleineres Modell benötigt er gegen 500 Arbeitsstunden. Seine Frau Margrith bestätigt, dass das Hobby zudem seine Nerven beruhige.

Ein Genuss, wenn die eigene Arbeit gefällt

Eine Ausstellung gab es bereits vor 26 Jahren in der Kantonalbankfiliale in Bürglen. Angesprochen auf den Stundenlohn, den der Verkauf eines Modells einbringt, lacht Zwyssig nur und sagt: «Mit einem Hobby muss man nicht verdienen, man muss Freude daran haben.» Auch sei es ein Genuss, wenn die eigene Arbeit bestaunt wird und gefällt.