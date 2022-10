Bei den Richterwahlen im Kanton Uri ist vieles offen

Kanton Uri Weitere Profi-Richter noch nicht in Sicht: Bei den Richterwahlen ist vieles offen Nach der Nomination der CVP/Mitte ist vieles für die Richterwahlen 2023 noch offen. Der Tenor der Landratsparteien ist aber klar: Sie möchten eine einvernehmliche Lösung. Florian Arnold Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Das Rennen um die Richtersitze im Kanton Uri ist lanciert: Am vergangenen Montag hat die CVP/Mitte Uri Agnes Planzer Stüssi (aktuell Landgerichtspräsidentin I) als ihre Kandidatin für das Obergerichtspräsidium nominiert (wir berichteten).

Der parteiinternen Nomination hatte sich auch Thomas Dillier (aktuell Obergerichtsvizepräsident) gestellt – was auch die GLP mit einer Medienmitteilung unterstützte. Zu besetzen gilt es am 12. März insgesamt 19 Sitze für Laienrichter und vier «Profi-Mandate». Was bedeutet nun der Entscheid der CVP/Mitte für die anderen Parteien?

Im Zierihaus in Altdorf sind das Landgericht und das Obergericht untergebracht. Archivbild: UZ

FDP plant Rochade mit Philipp Arnold

FDP-Präsident Ivo Schillig drückt es diplomatisch aus: «Wir hätten damit leben können, wenn beim Landgericht der Status quo beibehalten worden wäre.» Denn durch ihre Nomination für das Obergericht wird nun Agnes Planzers Sitz im Landgerichtpräsidium frei. Für die FDP die Gelegenheit für eine Rochade: Der FDP-Vertreter Philipp Arnold soll vom Landgerichtspräsidium II ins Landgerichtspräsidium I wechseln.

Auf Anfrage bestätigte Arnold diese Absichten. «Es macht Sinn, der Kontinuität wegen das Know-how im Landgericht so zu verschieben», sagt FDP-Präsident Schillig. Somit wären noch zwei «Profi-Mandate» frei: das Landgerichtspräsidium II und das Obergerichtsvizepräsidium, das Thomas Dillier nicht mehr weiter besetzen möchte.

Auf diese beiden Sitze wollen jedoch die Liberalen zum jetzigen Zeitpunkt keinen Anspruch geltend machen. «Es ist von den Kräfteverhältnissen her nicht realistisch, dass wir als FDP einen zweiten Sitz bei den Präsidien beanspruchen sollten», schätzt Schillig ein. Denn die Parteien haben sich untereinander darauf verständigt, die Richtersitze im Verhältnis zu den Landratsmandaten zu verteilen.

Und was ist mit Thomas Dillier? «Wir haben bezüglich des Obergerichtsvizepräsidenten noch keinen Entscheid getroffen», sagt Schillig. «Wir sind grundsätzlich an einer einvernehmlichen Lösung und einem gemeinsamen Wahlzettel für die Richterwahlen interessiert.» Das Vorgehen der GLP, welche Thomas Dillier im Vorfeld des CVP/Mitte-Parteitags portierte, bezeichnet Schillig als «eigenartig».

SVP möchte Sitz zurück

Auch die SVP Uri ist an einer Gerichtszusammensetzung im Verhältnis zu den Landratsstärken der Parteien interessiert, wie Präsident Fabio Affentranger sagt. «Eine gemeinsame Liste für die Richterwahlen macht absolut Sinn. Kampfwahlen sollte es bei der Besetzung der Gerichte nicht geben.»

Die Präsidien der Landratsparteien würden sich nächstens zu einer Sitzung treffen. Affentrangers Meinung zu der CVP/Mitte-Nomination ist klar: «Welche Personen die CVP/Mitte intern aufstellt, ist ihre Sache», so Affentranger.

Für die SVP sei es wichtig, dass sie jenen Laienrichter-Sitz zurückbekommt, welche sie bei der Ersatzwahl im Februar diesen Jahres dem FDP-Kandidaten Thomas Ziegler abtreten musste. Die FDP sei aber bereit dazu, einen «natürlichen Abgang» nicht weiter zu beanspruchen, um dieses Kräfteverhältnis wieder zurückzugewinnen. Auch seitens der SVP macht man auf die «Profi-Sitze» keinen Anspruch geltend. «Wir sind in der komfortablen Lage, dass unsere Laienrichter bereits zugesagt haben.»

Die SP habe sich ebenfalls bereits mit den Wahlen und den Nominationen auseinandergesetzt. «Wir wollen unsere drei bisherigen Richterinnen und Richter in ihren Ämtern bestätigen lassen», sagt Thomas Huwyler auf Anfrage. Ansprüche auf die «Profi-Mandate» macht die SP keine geltend. Ob man Agnes Planzer als Obergerichtspräsidentin unterstütze, werde man nach Gesprächen mit der CVP/Mitte festlegen. Die Grünen Uri wollen aktuell keine eigenen Richtersitze beanspruchen, wie Präsidentin Eveline Lüönd auf Anfrage sagt.

