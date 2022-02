Start des Projekts «Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri»

Kanton Uri «Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri»: Der Startschuss für das Projekt ist gefallen Die Urner Gemeinden haben dem Gemeinschaftsprojekt und dessen Mitfinanzierung zugestimmt. 15.02.2022, 15.00 Uhr

Nach dem kantonalen Recht liegen die Aufgaben und Kompetenzen für die Langzeitpflege in den Händen von Kanton und Gemeinden. In die Zuständigkeit des Kantons fallen die ambulante Langzeitpflege (Spitex), der Entlastungsdienst für pflegende Angehörige, das Tagesheim und der Mahlzeitendienst. Den Gemeinden wiederum obliegt die Sicherstellung der stationären Langzeitpflege (Pflegeheime) sowie das weite Themenfeld rund um Wohnen und Leben im Alter.

Diese Aufgabenteilung habe sich in den vergangenen Jahren mehrheitlich bewährt, schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung. «Doch die Rahmenbedingungen und Herausforderungen verändern sich sehr schnell.» Neben der demografischen Entwicklung, die eine überdurchschnittlich starke Zunahme der älteren Bevölkerung im Kanton Uri zeigt, würden in den kommenden Jahren weitere Herausforderungen zunehmend in den Vordergrund treten: Dazu gehören laut Regierungsrat namentlich die künftig vermehrte Nachfrage nach intermediären Versorgungsleistungen, die Sicherstellung der spezialisierten Versorgung von chronisch kranken und dementen Menschen, die Förderung neuer Wohnformen, der sich abzeichnende Personalmangel, der gesellschaftliche Wandel (vermehrter Wegfall von familiären Betreuungsstrukturen) und anstehende Gesetzesanpassungen auf eidgenössischer Ebene.

Kompetenzen zwischen Kanton, Gemeinden, Heimen und Spitex aufzeigen

Um diese vielfältigen Herausforderungen im Kanton Uri zu bearbeiten und für die ältere Bevölkerung auch in Zukunft eine bedürfnisgerechte und finanzierbare Versorgung sicherzustellen, wird von Kanton, Gemeinden und Urner Gemeindeverband das gemeinsame Projekt «Weiterentwicklung Langzeitpflege Kanton Uri» gestartet. Im Rahmen des Projekts sollen Modelle oder Varianten für die Neuorganisation der Langzeitpflege im Kanton Uri entwickelt werden. Dabei sollen auch bestehende finanzielle Fehlanreize definiert und wenn möglich beseitigt werden, so der Regierungsrat. Bei den Modellen und Varianten soll aufgezeigt werden, welche Aufgaben und Kompetenzen die verschiedenen Akteure (Kanton, Gemeinden, Pflegeheime, Spitex) haben werden und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. (pd/RIN)