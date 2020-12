Kanton Uri WOV-Einsprachen kommen vor Bundesgericht Anwohner der neuen West-Ost-Verbindung sind mit der Würdigung ihrer Einsprachen des Urner Obergerichts nicht einverstanden. Auch die Urner Politik beschäftigt sich weiter mit dem Bau der Strasse. Florian Arnold 15.12.2020, 15.30 Uhr

Die gerichtlichen Verfahren rund um die West-Ost-Verbindung (WOV) gehen in eine weitere Runde. Wie Anwohner der neuen Strasse nun mitteilten, ziehen sie ihre Beschwerden ans Bundesgericht weiter. Das Urner Obergericht hatte Ende November die bisherige Planung des Regierungsrats gestützt. «Wir können das Urteil nicht akzeptieren», sagt der Altdorfer Beschwerdeführer Dominik Schuler. Er stört sich an der Linienführung, die jenen Geschiebesammler tangiert, der zum Hochwasserschutz im Industriegebiet erstellt wurde. Den Hochwasserschutz sieht Schuler deshalb durch das Strassenbauprojekt gefährdet. Geht es nach ihm, sollte die südliche Alternative der Strasse gewählt werden, die durch das Ruag-Gebiet führt. Die Variante Süd sei zwar 2013 geprüft worden, «daraufhin aber mit fragwürdigen Begründungen» wieder verworfen worden, wie er in einer Medienmitteilung festhält.

WOV Süd als Chance für spätere Generationen

Schuler macht auf Anfrage unserer Zeitung keinen Hehl daraus, dass er ursprünglich gegen die West-Ost-Verbindung war. «Aber ich bin genügend Demokrat, dass ich den Volksentscheid akzeptiere, dass die 19,8 Millionen aus dem Unterhaltsprogramm verbaut werden sollen.» Das Volk müsse aber auch in Sachen Hochwasserschutz ernstgenommen werden, denn 2009 hätten sich 87 Prozent der Urner für das Hochwasserschutzprogramm ausgesprochen. «In einem Bergkanton wie Uri sollte dem Schutz der Menschen und der Infrastrukturen vor Naturgefahren höchste Priorität zukommen», so die Meinung Schulers. Die südseitige WOV müsse man als Chance für spätere Generationen sehen. Dies mache nur schon aus verkehrstechnischen Überlegungen mehr Sinn. Denn auf diese Weise sei das Industriegebiet direkt an der Strasse angeschlossen.

Dem Beschwerdeführer ist bewusst, dass ihm der Weiterzug ans Bundesgericht auch als «Verzögerungstaktik» ausgelegt werden könnte. Dies weist er entschieden zurück. «Ich war an jeder Infoveranstaltung dabei.» Und dort habe er immer seine Bedenken klar offengelegt. «Die einzige Möglichkeit zur Mitwirkung bestand dann darin, Geld in die Hand zu nehmen und Einsprache einzureichen.» Dies hätten sich längst nicht alle Anwohner leisten können. Auch aus Verpflichtung diesen gegenüber wolle er nun vor Bundesgericht ziehen.

Weniger Wald müsste weichen

Neben der potenziellen Gefährdung des Hochwasserschutzes spricht Schuler auch die Umweltaspekte an. Durch die von der Regierung gewählte Variante müssen 15'000 Quadratmeter Wald gerodet werden. Unnötigerweise ginge bestes Kulturland verloren. «Das Bundesamt für Umwelt, das im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung bundesrechtswidrig erst nachträglich angehört wurde, geht nach wie vor von einer Standortgebundenheit der WOV aus, obwohl sich die Verhältnisse inzwischen wesentlich verändert haben», heisst es in der Mitteilung.

So soll es auf der neuen West-Ost-Verbindungsstrasse dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Vorstoss im Landrat angekündigt

Auch nach den verschiedenen Volksabstimmungen zur WOV hat sich immer wieder die Politik mit dem Thema befasst. Vor allem der Knoten Schattdorf wurde kontrovers betrachtet. Die entsprechende Volksinitiative ist nun zu Stande gekommen (wir berichteten am 10. Dezember). Nun könnte aber auch die Linienführung nochmals aufgerollt werden. Wie aus der Mitteilung hervorgeht, wird SVP-Landrat Alois Arnold (Bürglen) in der Session vom 16. Dezember einen Vorstoss zum Thema einreichen. Die parlamentarische Empfehlung verfolge dieses Ziel: «Künftige Generationen sollen eine hochwassersichere, nachhaltige Linienführung erhalten und das ist die Variante WOV Süd.»