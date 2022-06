Uri: Alpines Seminarzentrum steht kurz vor Eröffnung

Kanton Uri Zu Besuch in der Berg-Lodge 37: Das alpine Seminarzentrum steht kurz vor der Fertigstellung Mit grossem Interesse besichtigten 30 Mitglieder des Gewerbevereins Altdorf Regio die fast fertige Berg-Lodge 37 auf den Eggbergen. Georg Epp 17.06.2022, 05.00 Uhr

Die drei Häuser Relax, Academy und Lodge, die kurz vor der Fertigstellung stehen. Bild: Georg Epp (Altdorf, 15. Juni 2022)

Die Berg-Lodge 37 auf den Eggbergen steht kurz vor der Eröffnung. Am 16. Juli soll der Tag der offenen Tür über die Bühne gehen. Dies war Anlass für den Gewerbeverein Altdorf Regio mit Präsident Michael Zotter an der Spitze, vorgängig eine Besichtigung zu organisieren. Am vergangenen Mittwochabend freute sich Hüttenwart und Investor Martin Reichle, 30 Vereinsmitglieder zur Besichtigung zu begrüssen. Im Seminarraum mit atemberaubender Sicht auf den Urnersee erläuterte er die Vision der «Alpinen Seminar-Lodge für Menschen mit Weitblick». Zuallererst lobte er die Urner Handwerker in höchsten Tönen, es sei einfach sensationell, was sie in 14 Monaten Bauzeit erreicht hätten.