Uri Zum Dessert gibt's Musikschmaus: Urner Band begibt sich auf Beizentour durch den Kanton Einzig und dr Andr heisst das Musiktrio bestehend aus Livio Baldelli, Matteo Schenardi und Benno Muheim. Zusammen wollen sie die Gastronomie- sowie die Kulturbranche stärken und vereinen deshalb Speis und Trank mit Konzerten. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kultur und Gastronomie vereinen und gemeinsam stärken – dies ist das Ziel der Urner Musikgruppe Einzig und dr Andr. Denn die beiden Branchen hätten nach der Coronadurststrecke einen mühseligen Start hinter sich. «Auf halber Strecke spannen wir nun zusammen», schreibt das Trio in einer Mitteilung.

Matteo Schenardi, Benno Muheim und Livio Baldelli (von links) sind Einzig und dr Andr. Archivbild: Angel Sanchez

Hierfür tingeln Livio Baldelli, Benno Muheim und Matteo Schenardi von Mitte August bis Ende September durch eine Handvoll Urner Beizen und bieten den Gästen nach dem Essen ein Konzert. Dies berge Vorteile für beide Seiten, denn so bringe das Musiktrio den Lokalen zusätzliche Gäste und diese brächten den Musikern wiederum neues Publikum. Mit Unterstützung regionaler Stiftungen und der öffentlichen Hand sind die Konzerte für die Gäste als auch für die Wirtinnen und Wirte kostenlos.

Sie malen das Bild einer heilgebliebenen Welt

Ihre Eigenkompositionen spielen Einzig und dr Andr auf sehr kleinen Saiteninstrumenten. Die Lieder sind manchmal traurig, manchmal lustig und erhalten immer das Bild einer ziemlich heilgebliebenen Welt, so das Trio. «Manchmal tun sie im Herzen weh, manchmal ist man peinlich berührt», heisst es weiter. Doch meist würden sie einfach «fyyn und lyyslig» wirken und hielten in einer Lichterketten-Ästhetik eine romantische Vorstellung von Liebe aufrecht.

Krönender Abschluss der Konzertreihe wird der Auftritt des Trios am 29. Oktober im Theater Uri sein. An diesem Abend werden laut der Mitteilung alle neuen Lieder von Einzig und dr Andr gespielt. Auch ein wenig Symbolik wird nicht fehlen: Vier der Lieder – allesamt von Livio Baldelli produziert – werden den Nutzerinnen und Nutzern von Streaming-Plattformen sinnbildlich übergeben. «Ganz im Sinne einer früheren CD-Taufe», schreibt die Gruppe.

Der Kontakt zum Publikum ist in Gastro-Lokalen enger

Worauf sich die Band besonders freut, kann Matteo Schenardi gut in Worte fassen.

«Wenn man in einem Restaurant auftritt, ist die Verbindung zwischen dem Publikum und dem Geschehen auf der Bühne viel enger»,

erklärt er auf Anfrage. Man sei nicht «nur» Performer, sondern komme aus dem Publikum, spiele seine Stücke, um sich dann wieder zu den Gästen zu setzen und etwa das Gespräch von eben weiterzuführen. In dieser Intimität und familiären Umgebung spiele die Gruppe sehr gerne. «Wir werden auch versuchen, ein wenig mit dem Publikum zusammen zu singen», verrät Schenardi. Zudem würden sie mit der Beizentour alle an Orte gelangen, die ihnen bis dahin unbekannt waren. «So finden wir heraus, welche Wirkung unsere Musik in anderer Umgebung und in anderen Sets findet.»

Hier treten Einzig und dr Andr auf 20. August, 21.30 bis 22.15 Uhr: Alphittä Andermatt

21. August, 19 bis 19.45 Uhr: Beachhouse Isleten

4. September, 15 bis 15.45 Uhr: Restaurant Grund Amsteg

9. September, 21.30 bis 22.15 Uhr: Anker Flüelen

10. September, 21.30 bis 22.15Uhr: Tourist Isenthal

16. September, 21.30 bis 22.15 Uhr: Hotel Klausenpass

Wer ein wenig mit Muotathal SZ vertraut ist, dem dürfte beim Bandnamen Einzig und dr Andr ein kleines Schmunzeln übers Gesicht huschen. Es ist eine Geschichte, welche die idyllische Bauerngemeinde seit Jahren prägt und mittlerweile in der ganzen Schweiz bekannt sein dürfte. Wayne Gwerder kam mit sechs Jahren aus Jamaika nach Muotathal und war damals der einzige schwarze Junge in der Gemeinde. Das verschaffte ihm den Spitznamen «Dr Einzig».

Als dann noch ein zweiter Schwarzer nach Muotathal zog, wurde dieser «Dr Andr» genannt. «Unser Bandname ist von dieser Geschichte inspiriert», erzählt Matteo Schenardi.

«Wir haben damals auch Kontakt zu Wayne aufgenommen, und ihn zu Konzerten eingeladen.»

Wayne Gwerder ist im Alter von 35 Jahren überraschend an einem epileptischen Anfall gestorben. In der Musik der Band und in deren Namen bleibt die Erinnerung an «Dr Einzig» aber weiter erhalten.

Hinweis: Weitere Informationen zum musikalischen Schaffen von Einzig und dr Andr unter www.einzigandr.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen