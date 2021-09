Kanton Uri sucht medizinisches Fachpersonal für Corona-Impfungen

Kanton Uri Wegen grosser Nachfrage nach Coronatests und Impfbereitschaft: Kantonsspital sucht medizinisches Fachpersonal In den vergangenen Wochen hat die Impfbereitschaft im Kanton Uri in den unteren und mittleren Alterssegmenten zugenommen. Auch die Nachfrage nach Tests ist gestiegen, weshalb nun medizinisches Fachpersonal gesucht wird. 17.09.2021, 15.08 Uhr

Die Nachfrage nach Testmöglichkeiten im Kanton Uri steige – insbesondere im Hinblick auf die bald beginnenden Herbstferien, schreibt der Kanton Uri in einer Mitteilung des Sonderstabs Covid-19 am Freitag. Es fehle jedoch an medizinischem Fachpersonal, um die notwendigen Testkapazitäten sicherzustellen. Zusammen mit dem Sonderstab Covid-19 sind die Verantwortlichen des Kantonsspitals nun an der Rekrutierung von zusätzlichem medizinischem Personal um die Test- und die Impfkapazitäten zu erhöhen.