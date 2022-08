Furkapass: Zwei Töfffahrer lebensbedrohlich verletzt

Kanton Uri Zwei spanische Töfffahrer sind auf der Furkastrasse lebensgefährlich verletzt worden Ein Fahrer und seine Begleiterin sind mit ihrem Fahrzeug zirka 80 Meter in die Tiefe gefallen. In Folge des Unfalls war die Furkastrasse eine Stunde lang gesperrt. 04.08.2022, 15.36 Uhr

Der Töfffahrer und seine Begleiterin sind 80 Meter in die Tiefe gestürzt. Bild: Kantonspolizei Uri

Am Donnerstag, kurz vor 10 Uhr, ist es auf dem Furkapass zu einem lebensgefährdenden Unfall gekommen. Wie die Urner Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, sind drei Töfffahrer mit spanischen Kontrollschildern auf der Furkastrasse in Richtung Furkapass gefahren. Kurz vor der Passhöhe sei der zweitvorderste Fahrer in einer Rechtskurve aus derzeit unbekannten Gründen gestürzt.