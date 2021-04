Uri Kantonsarzt mahnt: «Personen zwischen 50 bis 70 Jahren unterschätzen das Erkrankungsrisiko» Dem Urner Kantonsarzt Jürg Bollhalder machen nicht so sehr die Coronafälle in zwei Heimen als vielmehr die ungeimpften 50- bis 70-Jährigen Sorge. Markus Zwyssig 06.04.2021, 17.06 Uhr

Im Kanton Uri steigen die Zahlen der Corona-Infektionen weiter stark an. Betroffen von mehreren positiven Fällen sind auch zwei Urner Alters- und Pflegeheime. So sind im Pflegezentrum Urnersee in Flüelen in der vergangenen Woche rund zehn Corona-Infektionen aufgetreten. Kantonsarzt Jürg Bollhalder bestätigt: «Erkrankt sind nur ungeimpfte Personen.» Betroffen von positiven Coronafällen ist nun auch das Alters- und Pflegeheim Rüttigarten in Schattdorf. Hier sind zurzeit rund 10 Bewohner positiv auf das Virus getestet worden. Nebst Ungeimpften sind hier unter den positiv Getesteten auch geimpfte Personen.

Jürg Bollhalder, Kantonsarzt in Uri. Bild: PD / Urner Zeitung

Haben die Impfaktionen insbesondere in den Alters- und Pflegheimen demnach nicht gefruchtet? Jürg Bollhalder verneint dies klar: «In beiden betroffenen Heimen hat sich ganz deutlich die sehr gute Schutzwirkung der Impfung gegen schwere Verläufe gezeigt.» Wer geimpft sei, könne sich trotzdem mit dem Coronavirus infizieren. «Eine Ansteckung nach einer Impfung oder eine Virus-Übertragung auf andere Personen tritt wahrscheinlich aber deutlich weniger häufig auf als bei Ungeimpften.»

Ü50-Generation unterschätzt Erkrankungsrisiko

So sind es denn zurzeit nicht in erster Linie die Altersheime und die hoch betagten Menschen, die dem Kantonsarzt Sorge machen. Vielmehr sind es die 50- bis 77-Jährigen, die noch nicht geimpft sind. Jürg Bollhalder beschreibt diese Altersgruppe so:

«Sie sind häufig relativ fit und das Erkrankungsrisiko wird unterschätzt. Schwere Verläufe und lange Aufenthalte auf einer Intensivstation können dann die Folge sein.»

Der Kantonsarzt appelliert denn auch, unbedingt noch ein paar Wochen durchzuhalten. «Es braucht Zeit, bis alle geimpft sind.» Und bis dahin gelte: sich regelmässig die Hände waschen, Abstand halten und wenn nötig Schutzmaske tragen. Die Impfaktion schreite sehr gut voran. Der Kanton Uri belegte im schweizweiten Vergleich eine Spitzenposition. Mehr als 8100 Impfungen wurden bereits verabreicht. Über 3100 Urnerinnen und Urnern haben bereits die zweite Dosis erhalten.

Zehn Menschen im Spital, drei Patienten werden beatmet

Und wie sehen die aktuellen Fallzahlen im Kanton Uri aus? Zurzeit gibt es 191 positive Coronafälle. 267 Personen befinden sich in Quarantäne. 40 Personen sind seit Beginn der Pandemie im Kanton Uri an Corona gestorben (Stand: 6. April, 11 Uhr). Die Zahlen sind über die Ostertage weiter angestiegen. Adrian Zurfluh, Mediensprecher des Sonderstabs Covid-19, spricht von 10 bis 30 neuen positiven Coronafällen pro Tag. Zehn Menschen werden auf der Covid-Station des Kantonsspitals gepflegt. Drei Patienten werden auf der Intensivstation beatmet.

Auch Adrian Zurfluh ist überzeugt, dass die Impfungen Wirkung zeigen. «Häufig sind es nicht mehr die hoch betagten Menschen, die erkranken», weiss er. «Meist sind es Menschen zwischen 50 und 70 Jahren, die sich in Spitalpflege begeben müssen.» Die Gefahr einer Ansteckung steigt. «Auch in Uri tritt immer häufiger die britische und ansteckendere Variante des Coronavirus auf.»

Bei den Corona-Infektionen seien im Kanton Uri momentan nicht eigentliche Hotspots auszumachen, sagt Adrian Zurfluh. «Vielmehr treten die Ansteckungen an vielen Orten mit meist kleineren Herden auf.»

«Etwa die Hälfte der positiv getesteten Coronapatienten befinden sich bereits in Quarantäne», sagt Adrian Zurfluh und macht auf die Bedeutung des Contact-Tracings aufmerksam. «Wichtig ist, dass bei einem positiven Fall alle Kontakte auch angegeben werden», so der Medienbeauftragte. «Nur so lässt sich eine Verbreitung des Virus stoppen.»

Regierung appelliert an Bevölkerung

Der Regierungsrat appelliert in einer am Montag veröffentlichten Medienmitteilung an die Bevölkerung, den vorgeschriebenen Schutzmassnahmen ein unvermindertes Augenmerk zu schenken. Nach wie vor gehe es darum, die Kontakte aufs Nötigste zu beschränken, den Abstand zu wahren und die Hygienemassnahmen zu befolgen. «Einzelne Fälle sind in den laufenden flächendeckenden Tests in Institutionen und Firmen frühzeitig erkannt worden», so die Regierung. Auch in der Kantonsverwaltung seien die wöchentlich durchzuführenden Tests angelaufen. Der Regierungsrat zeigt sich bestrebt, diese Tests in den kommenden Wochen als präventive Massnahme noch intensiver einzusetzen. Generell ruft er dazu auf, die vermehrt angebotenen Testmöglichkeiten zu nutzen: «Zusammen mit den laufend erfolgenden Impfungen der Bevölkerungsgruppe der 65- bis 74-Jährigen ist dies ein wichtiger Beitrag zur Bewältigung der Pandemie.»