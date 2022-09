Kantonale Abstimmung 85 Prozent Ja-Stimmen: Deutliches Resultat zum Hochwasserschutz in Erstfeld Mit 10'294 zu 1821 Stimmen heissen die Urnerinnen und Urner einen Kredit von 1,72 Millionen Franken für Massnahmen zum Schutz vor Hochwasser in Erstfeld klar gut. Markus Zwyssig 25.09.2022, 16.07 Uhr

In der Gemeinde Erstfeld soll der Schutz vor Hochwasser verbessert werden. Bild: Boris Bürgisser (Erstfeld, 10. November 2019)

Die Zustimmung zum Kredit für das Hochwasserschutzprojekt Erstfeld wurde in allen Urner Gemeinden deutlich gutgeheissen. Die Zustimmung lag zwischen 71,5 Prozent (Wassen) und 95,2 Prozent (Realp).

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mit dem gutgeheissenen Geld soll in der Gemeinde Erstfeld der Hochwasserschutz verbessert werden. Ziel ist es, das Siedlungsgebiet vor 100-jährlichen Ereignissen zu schützen. Das Projekt umfasst drei Massnahmen: eine neue Hochwasserableitung in der Gotthardstrasse, einen Entlastungskorridor bis zum Walenbrunnen sowie Schutzmassnahmen im Einzugsgebiet unter anderem mit einem Geschiebesammler. Damit verbunden sind neue Ausgaben in der Höhe von 1,72 Millionen Franken.

Insgesamt belaufen sich die Massnahmen auf 3,2 Millionen Franken. 1,48 Millionen Franken sind gebundene Ausgaben, die vom Landrat in der Junisession einstimmig bewilligt worden sind.

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) wird sich mit 35 bis maximal 45 Prozent an den Kosten beteiligen. Die genauen Beträge sind mit dem Bafu noch auszuhandeln. Je nach Ergebnis fallen für den Kanton Uri Nettokosten von 1,76 bis 2,08 Millionen Franken an. Regierungsrat und Landrat hatten sich klar für ein Ja zum Kredit für das Hochwasserschutzprojekt Erstfeld innerorts ausgesprochen, ebenso die Parteien.