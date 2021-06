Kantonsbahnhof Uri soll ortsverbunden und innovativ werden

Uri Ein «Beck» aus Buochs zieht in den neuen Kantonsbahnhof in Altdorf Bei einem Rundgang durch die Baustelle präsentieren Unternehmer ihre Ideen und Konzepte für einen modernen Standort am künftigen Urner Hauptbahnhof. Christian Tschümperlin 17.06.2021, 18.49 Uhr

Die Arbeiten am Neubau beim Bahnhofplatz 1 in Altdorf laufen auf Hochtouren: «Die Betonarbeiten sind abgeschlossen, der Rohbau vollendet. Jetzt wird die Fassaden-Montage finalisiert», sagt Esther Heiz, UKB-Projektleiterin und Bauherren-Vertreterin zum fünfstöckigen Hochhaus bei einem Treffen vor Ort. Damit der Minergie-Neubau Ende März 2022 bezogen werden kann, müssen die Arbeiten weiterhin zügig voranschreiten. Die Terminverhältnisse sind eng und die Lage der Baustelle befindet sich zwischen Bahn-Perron und Busbahnhof, was die Planung zusätzlich zur Herausforderung macht.

Das Gebäude findet sich im Besitz der Urner Kantonalbank. Bereits sind zwei Drittel der Büroflächen vermietet. Zu den Mietern zählen unter anderem Thomas Christen vom Christen Beck aus Buochs, der ab kommendem Frühjahr eine Bäckerei und einen Bistro-Markt im Erdgeschoss des Gebäudes eröffnen wird. Und der umtriebige Rolf Stadler, CEO des IT-Dienstleisters Crayon Schweiz AG mit Hauptsitz in Altdorf. Sie beide haben bei einem gemeinsamen Besuch einiges zu berichten.

Plattform für Urner Spezialitäten

Thomas Christen will nur das Feinste anbieten und versichert: «Wir setzen auf Produkte aus der Umgebung.» So sollen in der Bäckerei und dem Bistro-Markt am Hauptbahnhof künftig Stier Bier, Urner Weinproduzenten und andere Lieferanten aus der Region zum Zug kommen. «Auch Geschenkkörbe, die nach Urner Bergen benannt sind, könnten bei uns dereinst angeboten werden. Wir sehen uns als künftige Plattform für Urner Spezialitäten, auf der Urner Unternehmen die Chance gegeben wird, sich zu präsentieren.» Vor allem aber sollen am Standort 15 neue Arbeitsplätze für Mitarbeiter aus Uri entstehen.

Christen Beck wurde 1995 gegründet und betreibt in Nidwalden mit 150 Mitarbeitern bereits 7 Filialen, darunter das Hotel-Restaurant Zum Beck in Stansstad. «Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass die Zimmer beispielsweise nach Zimt oder Mandeln benannt und dekoriert sind», sagt Christen. Seine Motivation, ein Standbein in Uri aufzubauen, beschreibt er so: «An einem Kantonsbahnhof eine Bäckerei zu eröffnen, ist eine Chance, die man vielleicht nur einmal oder zweimal erhält. Es hat uns gereizt, mit der Urner Kantonalbank ein spannendes Projekt zu verwirklichen.»

Künstliche Intelligenz kümmert sich um den Käse

Derweil denkt der ebenfalls anwesende Rolf Stadler, CEO von Crayon, eher global und hat grosse Pläne:

«In zehn Jahren werden der Kanton Uri und die Schweiz dank künstlicher Intelligenz anders aussehen. Dabei gibt es Chancen und Risiken»,

sagt er. Seine Firma hat sich im gesamten vierten Obergeschoss eingemietet. Hier soll dereinst Spitzentechnologie vertrieben werden.

Crayon sorgte erst kürzlich in den sozialen Medien für Aufsehen mit der Ankündigung, den Ausbau eines Teams für künstliche Intelligenz (KI) vorantreiben zu wollen. Bisher setzte man vor allem auf Software Asset Management (SAM). «Mit der Cloud allein können wir unser Ziel von 200 Mitarbeitern in der Schweiz aber nicht erreichen.» Crayon Schweiz AG ist eine Tochter des norwegisches Unternehmen Crayon Goup AS. Wenn Rolf Stadler von KI-Projekten in aller Welt berichtet, kommt er ins Schwärmen:

«In Norwegen haben sich 9000 Bauern zusammengeschlossen. Sie setzen überall auf ihrem Land Sensoren ein, die Daten sammeln.»

Diesen «Data Lake», also Daten-See, könne mithilfe von komplexen Algorithmen ausgewertet werden. «Dies vereinfacht die Steuerung der wirtschaftlichen Aktivitäten», so Stadler. So könne bestimmt werden, wo es den Kühen an Wasser mangle oder wo mehr oder weniger Milch oder Käse für den Markt produziert werden müsse. Dies mache die Landwirtschaft effizienter und könnte dereinst den Niedergang des Schweizer Bauerntums ausbremsen. «Vielleicht melden sich ja bald auch die Urner Bauern bei unserer Firma, weil sie sich für solche oder ähnliche Produkte interessieren», sagt er mit einem Augenzwinkern. Ein Augenzwinkern deshalb, weil eine solche Zusammenarbeit über den Bauernverband und nicht über einzelne Bauern gestemmt werden müsste. «Nachdem Zug bei Blockchain führend ist, wollen wir von Uri aus die Schweiz mit künstlicher Intelligenz bedienen», so Stadler. Nebst den Bauern schielt Stadler noch auf viele andere Projekte.

Der neue Kantonsbahnhof soll zum einmaligen Eingangstor für Uri werden. «Der UKB-Neubau ist ein Impuls für die Standortentwicklung im Urner Talboden», sagt Christoph Bugnon, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Urner Kantonalbank. Deshalb habe man am 30. März 2016 entschieden, sich am Bahnhofplatz 1 zu engagieren. Der städtebauliche hochwertige Gebäudekomplex soll einen modernen Begegnungsort schaffen. Das Erdgeschoss lädt Touristen und Pendler zum Verweilen ein und im dritten Obergeschoss plant eine Trägerschaft aus Wirtschaft und Politik gar ein Innovationsbiotop.

«Meetings, Arbeitsinseln und gemeinsame Projektarbeiten in möglichen Clustern von 3D-Technologie, Smart Warehouse, Cleantech oder Künstlicher Intelligenz sollen von hier aus den Wirtschaftsstandort Uri voranbringen»,

sagt Bugnon mit Blick auf eine erfolgreiche Urner Zukunft.