Kanton Uri Die Kantonsbibliothek wird zum Take-away für Bücher, Musik und Filme Ausleihen und Rückgaben sind in der Kantonsbibliothek weiterhin möglich. Lesecafé und Lesesaal müssen aber geschlossen werden. Markus Zwyssig 22.12.2020, 11.09 Uhr

Die Kantonsbibliothek in Altdorf. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 14. Februar 2019)

Die Urner können sich noch bis Weihnachten mit Lesestoff, Filmen und Musik eindecken: Die Ausleihe und die Rückgabe von Büchern, DVDs, CDs und weiteren Medien sind in der Kantonsbibliothek Uri an der Bahnhofstrasse in Altdorf bis zum 24. Dezember möglich.