Uri budgetiert für 2022 ein Defizit von 5,3 Millionen

Kantonsbudget 2022 Uri rechnet mit verkraftbarem Defizit Der Finanzdirektor präsentierte am Donnerstag ein Budget mit 5,3 Millionen Minus im kommenden Jahr. Gute Nachrichten gab es zur Nationalbank-Ausschüttung sowie zum NFA. Florian Arnold 30.09.2021, 16.37 Uhr

«Es hat auch schon schlimmer ausgesehen», so beschreibt Finanzdirektor Urs Janett das Kantonsbudget 2022. Dieses geht bei Ausgaben von 431,9 Millionen Franken von einem Defizit von 5,3 Millionen Franken aus (Budget 2021: minus 9,5 Mio. Franken). Alles in allem also gute Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren. Die harten Zeiten scheinen überstanden. Zumindest befindet sich Uri mitten in der Realisierungsphase der grossen Projekte wie dem Kantonsbahnhof und dem Kantonsspital. Auch geht man davon aus, dass Corona keine direkten Kosten mehr auslösen wird – indirekte Kosten wie weniger Steuererträge werde man wohl aber noch länger mittragen. Allerdings befinde man sich in Sachen Steuererträgen «im Blindflug», wie Janett sagte, deshalb habe man etwas zurückhaltender budgetiert.

Ein positiver Effekt wird für das kommende Jahr beim nationalen Finanzausgleich erwartet. Erstmals seit Jahren wird es keinen Rückgang bei den Erträgen geben. Bei den NFA-Abfederungsmassnahmen wird mit einem Plus von 0,8 Mio. Franken gerechnet. Dies allerdings ist ein Indiz dafür, dass Uri im Vergleich zu den anderen Kantonen bei den Ressourcen nicht im gleichen Mass zulegen konnte. «Vielleicht werden wir in der Rangliste vom Kanton Solothurn überholt», so der Finanzdirektor. Erfreuliche Nachrichten gibt es auch seitens der Nationalbank. Aufgrund der hohen Reserven schüttet die SNB den sechsfachen Betrag aus, das bedeutet für den Kanton Uri ein Anteil von 17,1 Mio. Franken (Budget 2021: 11,4 Mio. Franken, vierfache Ausschüttung).

Zwei Prozent Aufwand eingespart



Insgesamt beläuft sich der Ertrag in der Erfolgsrechnung 2022 auf 426,6 Mio. Franken. Das sind 4,9 Mio. Franken oder 1,1 Prozent weniger als im Budget 2021. Wesentliche Abweichungen betreffen: Bezug aus Spezialfinanzierung AfBN (plus 1,6 Mio.); Wasserzinsen und Entschädigungen (minus 0,6 Mio.); Anteil am Ertrag Verrechnungssteuer (minus 0,9 Mio.); Kantonale Steuern (minus 2,4 Mio.);

Der Aufwand beläuft sich im Budget 2022 auf 431,9 Mio. Franken. Das sind 9,1 Mio. Franken oder gut 2 Prozent weniger als im Budget 2021. Ein Plus von 1,4 Mio. wird bei den Ausgaben für Asylsuchende und Flüchtlinge erwartet. Dies hängt mit dem veränderten Aufenthaltsstatus zusammen, der sich nach 7-jährigem Aufenthalt ergibt. Budgetiert sind höhere Abschreibungen von Sachanlagen (plus 0,8 Mio.), was auf die hohen Investitionen zurückzuführen ist. Weniger Geld wird für den innerkantonalen Finanzausgleich benötigt (minus 0,9 Mio.). «Die Schere zwischen den reichen und armen Gemeinden ist weniger gross, sodass auch weniger in den Ausgleich gezahlt werden muss», erklärte Urs Janett. Weitere wesentliche Abweichungen betreffen: Löhne (plus 1,2 Mio.); Ergänzungsleistungen AHV und IV (plus 0,8 Mio.); Gemeindeprojekte (minus 0,5 Mio.); Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri (minus 0,6 Mio.); Zuweisung in Fonds Wirtschaftsförderung (minus 0,6 Mio.); Beiträge Covid-19-Kulturverordnung (minus 0,8 Mio.); Zuweisung in Fonds Förderprogramme Energie (minus 1,3 Mio.).

Digitalisierung soll vorankommen



Finanzdirektor Urs Janett (links) und Generalsekretär Rolf Müller präsentierten das Kantonsbudget 2022. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 30. September 2021)

Zum Investitionsbudget 2022: Insgesamt wird mit Ausgaben von brutto 81,2 Mio. Franken respektive netto 51 Mio. Franken gerechnet. Das sind netto 12,5 Mio. Franken weniger als im 2021. Die Investitionen sind zwar hoch, liegen aber 20 Prozent unter dem Budget 2021. «Insbesondere die Hochbauprojekte Spitalneubau und Betriebsbauten Kantonsstrassen prägen die Investitionsausgaben», schreibt der Kanton zum Budget. Per Ende 2022 wird die Nettoschuld 98 Mio. Franken betragen. Die wesentlichen Ausgabenbereiche sind: Strassenbau (netto 19,1 Mio.); Kantonsspital Uri (17,5 Mio.); Erneuerung Betriebsbauten Kantonsstrasse (4,4 Mio.); Hochwasserschutz (2,7 Mio.); Polycom Werterhalt 2030, nationales Funksystem (1,4 Mio.); Forst (1,4 Mio.) und Landwirtschaft (1,3 Mio.). Da und dort sind Digitalisierungsprojekte am Laufen, so etwa bei der Baudirektion oder beim Amt für Steuern. Bei der Kantonspolizei steht der Ersatz des Polizeiboots an.

«Die Schuldenbremse wird eingehalten», konnte Urs Janett verkünden. Die Ausgangslage ist damit für den Regierungsrat gut. Das coronabedingte fehlende Wachstum bei den Steuern könne mit der Ausschüttung der SNB kompensiert werden. «Obwohl die Erträge aus dem nationalen Finanzausgleich nicht weiter zurückgehen, bleibt die Herausforderung nach wie vor hoch und für die Reduktion des Defizits war eine restriktive Budgetierung zwingend nötig.» Allfällige langfristige Auswirkungen durch die Coronapandemie und nicht gesicherte Maximalausschüttungen der SNB erforderten weiterhin das «Ausschöpfen von Spar- und Ertragsmöglichkeiten», so die Regierung.