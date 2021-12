Dezember-Session des Urner Landrats Kantonsbudget: Defizit dürfte auf 6,37 Millionen Franken steigen Der Landrat entscheidet am Mittwoch über die Finanzen für das kommende Jahr. Diskutiert wird zudem, ob bei Schätzungen von Liegenschaften in Zukunft auf den Augenschein verzichtet werden soll. Markus Zwyssig 14.12.2021, 07.00 Uhr

Die Landrätinnen und Landräte treffen sich am Mittwoch wiederum im Uristiersaal in Altdorf zur Session. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 17. November 2021)

Wenn der Landrat alle Änderungen der Verwaltungsrechnung des Kantons gutheisst, steigt im Budget 2022 das Defizit von 5,27 auf 6,37 Millionen Franken. Dies bei einem Gesamtaufwand von 432,75 Millionen und einem Gesamtertrag von 426,35 Millionen Franken. Finanzdirektor Urs Janett spricht trotzdem von einem eigentlich guten Budget. «Das Defizit ist für den Kanton Uri gut verkraftbar, wenn man bedenkt, dass wir in der Regel eine positive Abweichung vom Budget zur Rechnung haben. Zudem haben wir bei den erwarteten Steuererträgen eher pessimistisch budgetiert.»

Die von den Direktionen beantragten Änderungen im Budget seien systembedingt, so Janett. «Ende August ist für die Verwaltungseinheiten der Budgetprozess grundsätzlich abgeschlossen.» Nach diesem Zeitpunkt komme es in einzelnen Bereichen aber immer wieder vor, dass aufgrund neuer Erkenntnisse einzelne Budgetzahlen hinzukommen oder bestehende Beträge geändert werden müssten. «Deshalb besteht jeweils die Möglichkeit, über die landrätliche Finanzkommission nachträglich Änderungen einzubringen», so Janett.

Auch gebe es immer wieder Projekte, die im laufenden Jahr nicht beendet werden können und dafür im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Dafür braucht es die entsprechenden Budgetüberträge. So werden für das E-Government-Vorhaben, bei dem diverse Behördendienstleistungen digitalisiert werden sollen, 100'000 Franken, für Aufträge an private Büros 300'000 Franken oder für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 181'000 Franken zusätzlich beantragt. Vielfach handelt es sich auch um Projekte, die durch Einsprachen eine zeitliche Verzögerung erfahren haben und daher verschoben werden. So werden für die neue West-Ost-Verbindung vier Millionen Franken weniger budgetiert, die dann im Folgejahr (2023) aufgeführt werden. Beim baulichen Unterhalt der Kantonsstrassen kommt es auf diese Weise ebenfalls zu einer Verschiebung von einer Million Franken.

Landrätliche Finanzkommission will Beitrag kürzen

Die landrätliche Finanzkommission ist mit den Änderungsanträgen einverstanden. Einzig der Beitrag an die Reduktion von Ammoniakemissionen beim Einsatz von sogenannten Schleppschläuchen (mit solchen tragen Landwirte die Gülle auf dem Feld aus) in der beantragten Höhe von 100’000 soll um 40’000 Franken gekürzt werden. «Dieser Antrag ist sehr kurzfristig eingetroffen und es sieht auch nicht so aus, dass der gesamte budgetierte Betrag tatsächlich aufgebraucht werden kann», sagt Georg Simmen, Präsident der landrätlichen Finanzkommission. Die Bezahlpraxis habe sich geändert: Bislang bezahlte der Bund den Beitrag, neu der Kanton. «Bis anhin hat der Bund jährlich 60’000 Franken an die Beschaffung von Schleppschläuchen bezahlt. Darum soll nun der Kanton den gleichen Betrag budgetieren.»

Der Landrat entscheidet an der Dezembersession am Mittwoch über das Budget 2022. Zudem wird ihm der Finanzplan zur Kenntnisnahme unterbreitet.

Auf Augenschein soll verzichtet werden

Bei der Teilrevision des Gesetzes über die direkten Steuern im Kanton Uri geht es um die Vereinfachung des Schätzungswesens. Die heute angewandte Mischwertmethode ist in der Regel mit einem Augenschein verbunden. Neu sollen die Eigenmiet- und Steuerwerte nach objektiven Kriterien schematisch und gemäss einer Formel festgelegt werden. Für die Eigentümerinnen und Eigentümer soll die Schätzungsverfügung transparenter und besser nachvollziehbar werden. Im Vergleich zum heutigen Verfahren liessen sich durch den Verzicht auf einen Augenschein für den Kanton und die Gemeinden Kosten von rund 3,2 Millionen Franken einsparen.

Der Kanton Uri nutzt zusammen mit 13 weiteren Kantonen die Steuersoftware Nest Steuern. Dabei handelt es sich um eine umfassende Steuerlösung, die die kantonalen Steuerverwaltungen bei den Arbeitsprozessen zur Erhebung, Veranlagung und zum Bezug der Steuern für Bund, Kanton und Gemeinden unterstützt. Um das Projekt «Nest Deq» (ein letzter Teil zur Erneuerung gewisser Steuerbereiche) zu realisieren, soll der Landrat einen Kredit von 1,91 Millionen Franken bewilligen. Im Globalbudget Personal wird im Zusammenhang mit dem Projekt mit maximal 300’000 Franken als externe Kosten gerechnet. Zudem soll der Regierungsrat die jährlichen Zahlungskredite für «Nest Deq» ins Budget aufnehmen können.

Der Landrat befindet des Weiteren über einen Kredit zur Vergütung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen des Kantonsspitals Uri in der Höhe von 4,9 Millionen Franken.

Schliesslich werden im Landrat auch zwei parlamentarische Vorstösse beraten. Zum einen ist es die Motion von Eveline Lüönd (SP/Grüne, Schattdorf) zu einer Urner Covid-19-Solidaritätsabgabe. Zum anderen geht es um eine parlamentarische Empfehlung von Alois Arnold (1981, SVP, Bürglen) zur Planung der West-Ost-Verbindung und dabei um den Hochwasserschutz und die Walderhaltung.