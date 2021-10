Kantonspolizei Uri Gerissene Bremsscheibe: Sattelmotorfahrzeug aus Verkehr gezogen Die technische Kontrolle des Lastwagens mit polnischen Nummernschildern ergab mehrere gravierende technische Mängel. 01.10.2021, 17.07 Uhr

Die Kantonspolizei Uri hielt am Dienstag, 28. September, im Schwerverkehrszentrum ein Sattelmotorfahrzeug mit polnischen Nummernschildern an und kontrollierte dieses. Die technische Kontrolle ergab, dass die Abgasnachbehandlung (Harnstoff-Einspritzung) mittels einer Software-Manipulation abgeschaltet wurde, wie die Polizei am Freitag mitteilt. Zudem wies das Fahrzeug einen massiven Ölverlust und eine gerissene Bremsscheibe auf. Am Fahrzeugauflieger wurden mehrere Reifen beanstandet.