Interview Neuer Kommandant der Kantonspolizei Uri: «Ich bereue die Entscheidung keine Minute» Thorsten Imhof ist neuer Kommandant der Kantonspolizei Uri. Im Interview spricht er über die Faszination am Beruf, einen Transformationsprozess und über Kritik an der Arbeit. Florian Arnold 15.07.2022, 16.00 Uhr

Warum wird man heute Polizist?

Thorsten Imhof: Mich fasziniert der Polizeiberuf wegen des Kontakts mit dem Bürger und dem Dienst am Bürger, der Politik und der Öffentlichkeit. Er zeichnet sich aus durch eine grosse Sinnhaftigkeit, aber auch durch eine unglaubliche Vielfalt. Wenn man am Morgen aus dem Bett steigt, weiss man nicht, was einen erwartet. Und das macht es so spannend.

Welches waren Ihre spannendsten Erlebnisse?

Das Einschneidendste war das Attentat in Zug, das ich im dortigen Korps miterlebt habe. Auf der anderen Seite ist es etwas vom Schönsten, positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung zu erhalten. Das jüngste Beispiel ist das Zentralschweizer Jodlerfest, auf das wir sehr gutes Feedback bekommen haben.

Oft wird das Feedback aber auch negativ sein.

Egal was es ist: Feedback ist wichtig, weil man sieht, was man besser machen sollte und wie man sich weiterentwickeln kann. Wir müssen es immer annehmen und analysieren, auch wenn es kritisch ist.

Thorsten Imhof ist Kommandant der Kantonspolizei Uri. Fürs Bild posiert er auf dem neuen Polizeiboot auf dem Urnersee. Bild: Florian Arnold (Flüelen, 24. Juni 2022)

Womöglich fällt dies jüngeren Menschen schwerer. Wie gewinnen Sie diese für die Polizei?

Indem wir ihnen die Sinnhaftigkeit und das breite und interessante Aufgabenspektrum aufzeigen. In Uri sind die Voraussetzungen mit den Bergen, dem See, der wichtigsten Nord-Süd-Achse und dem längsten Eisenbahntunnel gegeben. Und man kann sich in einem kleineren Korps neben dem Alltagsgeschäft zusätzliche Kompetenzen etwa bei der Alpinen Einsatzgruppe, der Seepolizei oder der Interventionseinheit Luchs rasch aneignen. Das macht den Beruf zusätzlich interessant.

Hat das auch Ihre Entscheidung beeinflusst, nach Uri zu kommen?

Ich kenne die Vielfältigkeit des Berufs seit 26 Jahren. Der Grund, hierherzukommen, war die Möglichkeit, dass ich die Funktion «Chef Bereitschafts- und Verkehrspolizei» übernehmen konnte. Der Wechsel war eine der besten Entscheidungen meines Berufslebens. Ich bereue das keine Minute und lerne jeden Tag Neues kennen.

Was für ein Korps haben Sie angetroffen?

Die Kantonspolizei Uri zeichnet sich durch ein sehr familiäres Verhältnis aus, wir halten zusammen und unterstützen uns gegenseitig. Nur so kann das kleine Korps die vielen Herausforderungen erfolgreich bewältigen. Denn der Grundauftrag ist für uns derselbe wie für ein grösseres Korps.

Tut es dem Stolz manchmal weh, wenn man die Hilfe von aussen annehmen muss?

Wenn man ein kleineres Polizeikorps führt, muss man sich bewusst sein, woher man kommt, welche Möglichkeiten man hat und was man überhaupt sein will. Das ist der Schlüssel zum Ganzen. Ich habe kein Problem, wenn ich grössere Korps um Unterstützung in gewissen Bereichen anfrage, in denen sie mehr Know-how haben. Wir können dies aber auch umgekehrt bieten, beispielsweise im Zusammenhang mit dem Schwerverkehr. Da bieten wir Support nach aussen. Es ist ein Geben und Nehmen.

Die Kleinheit ist oft Stärke und Bürde. Stichwort: Vetternwirtschaft. Wie gehen Sie damit um, dass gewisse Personen womöglich das ganze Korps kennen?

Unsere Arbeit basiert auf der Gesetzmässigkeit und an diese halten wir uns auch. Nicht nur nach aussen, sondern auch nach innen. Orientierung bieten hier unser Leitbild und unsere Führungsgrundsätze. Intern ist es mir wichtig, keine «Lösungen um Personen» zu bauen. Ausnahmen bilden Fälle mit gesundheitlicher Relevanz. In allen anderen Situationen muss man sich an die Leitplanken halten, die eine transparente und faire Entscheidungsgrundlage bieten.

Da gab es in Vergangenheit Probleme. Bei der Urner Polizei wurden Führungsschwächen kritisiert, etwa was die ehemalige Kripo-Chefin anbelangte. Sind diese Gräben mittlerweile gefüllt?

Wir haben die Situation mit der ehemaligen Kripo-Chefin analysiert und einen Prozess gestartet, diese Situation aufzuarbeiten. Wir werden diesen abschliessen und sind überzeugt, mit dem neuen Kripo-Chef nach vorne schauen zu können.

Gewisse Beförderungen sorgten für böses Blut. Wie gehen Sie mit den schwelenden Konflikten um?

Es ist immer unschön, wenn innerbetriebliche Entscheidungen und daraus resultierende Spannungsfelder nach aussen getragen werden. Die Leser der Zeitung können sich auf der Grundlage nur eines Artikels kein objektives Bild machen. Mir ist es wichtig, innerbetriebliche Spannungen anzusprechen, wenn wir sie wahrnehmen, und sofort nach Lösungen zu suchen. Es ist normal, dass es in einer Organisation zu Konflikten kommen kann.

Wie beschreiben Sie Ihren Führungsstil?

Ich bevorzuge einen kooperativen Führungsstil mit Einbezug von allen Mitarbeitenden auf allen Stufen. Die Ideen, Gedanken und Vorschläge aller müssen wir nützen, vom Lehrling bis zur Kaderperson. So können wir gute und wirkungsvolle Lösungen generieren. In den Einsätzen, in denen man schnell reagieren und entscheiden muss, wechsle ich in den direktiven Führungsstil, um das Ereignis rasch und erfolgreich zu bewältigen.

Eine Hierarchie muss also sein.

Die Hierarchie-Strukturen sind gegeben. Aber allein diese machen es nicht aus. Ich möchte eine nahbare Führungsperson sein, die verlässlich ist und die hält, was sie sagt. Ich möchte ein bisschen näher an den Mitarbeitenden sein, als dies ein Kommandant eines grösseren Korps überhaupt kann. Ich möchte die persönliche Situation und die Stärken und Schwächen kennen. Mein Vorteil ist, dass ich das Handwerk selber erlernt habe und so nachvollziehen und mich hineinfühlen kann, was der Mitarbeitende erlebt und wie er mit Entscheidungen umgeht, die auf oberster Stufe gefällt werden.

Thorsten Imhof steht seit 2022 an der Spitze der Hierarchie der Kantonspolizei Uri. Bild: Florian Arnold (Flüelen, 24. Juni 2022)

Sie haben mit ihrem Vorgänger zusammengearbeitet. Was haben Sie ihm abgeschaut?

Ich habe schon in der Vorgängerorganisation zwei Chefs erlebt, denen ich schon das eine oder andere abgeschaut habe. Bei Reto Pfister hat mich stark beeindruckt, wie er ruhig und sachlich blieb in sehr hektischen oder emotionalen Diskussionen. Das möchte ich gerne adaptieren. Es gibt aber auch andere Mitarbeitende, von denen ich viel lernen kann. Und genauso eine Organisation möchte ich, die voneinander lernt.

In welchen Punkten unterscheiden Sie sich von Reto Pfister?

Ich bin einer, der sich gerne in Diskussionen einbringt und stark für etwas kämpft. Es ist wichtig, dass man in den Diskussionen hart miteinander «fightet», alles gut begründet und so zu einer möglichst optimalen und konsensfähigen Lösung kommt.

Dann muss man eine dicke Haut haben, wenn man mit Ihnen diskutiert?

Nein, das glaube ich nicht. Man muss gut argumentieren können und auch akzeptieren, dass ich meine Meinung vertrete.

Bei Ihrer Antrittsrede sprachen Sie davon, den Transformationsprozess Ihres Vorgängers weiterzuführen. Was ist darunter zu verstehen?

Der Vorvorgänger Reto Habermacher war sehr lange in der Führung und hat das Korps geprägt. Reto Pfister hatte wohl eine etwas andere Auffassung von Führung und Kultur. Seine Ideen kenne ich seit 2020, als ich ins Korps kam. Den eingeschlagenen Weg möchte ich weitergehen. Ich möchte das Führungs- und Rollenverständnis und die Lernkultur weiterführen. Der Prozess ist aber mehrschichtig. Dazu gehören auch Themen wie die Einführung des Bedrohungsmanagements oder der Social-Media-Auftritt.

Dann wird die Kantonspolizei Uri bald zur Influencerin?

Das nicht. Das Bedürfnis der Bevölkerung ist es, sehr schnell und korrekt informiert zu werden. Unsere Medienmitteilungen verbreiten wir heute schon auf den sozialen Medien. Aber künftig sollen die Bürger auch die Möglichkeit haben, uns über diese Kanäle zu erreichen und Fragen zu stellen. Wir möchten interaktiver werden, wie sich das in der Polizeilandschaft bereits etabliert hat.

Auf der anderen Seite drohen seitens des Internets auch Gefahren wie Cyberattacken. Wie können Sie mit der Entwicklung mithalten?

Das Tempo in diesem Bereich ist sehr rasant. Nicht nur kleine Polizeikorps, sondern auch grosse und das Fedpol sind gefordert. Das Zauberwort lautet Zusammenarbeit. Wir müssen gemeinsam versuchen, dem Tempo Herr zu werden. Schon jetzt finden regelmässige Workshops statt, bei denen man sich austauscht und die neusten Entwicklungen anschaut.

Kommt nicht beinahe täglich etwas Neues dazu?

Die Komplexität der Polizeiarbeit hat nicht nur im Cyberbereich zugenommen, sondern allgemein. Alles wird digitaler, die Gesetze ändern sich rasch. Ajour zu bleiben, funktioniert nur im Austausch und mit einer regelmässigen Aus- und Weiterbildung.

Was beschäftigt Sie momentan ausserdem am meisten?

In Uri ist aktuell das Staumanagement am Gotthard ein Thema. Wir suchen in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Strassen laufend nach Optimierungen. Gesamtschweizerisch beschäftigt uns der Fachkräftemangel bei der Polizei. Auch bei uns ist dieser spürbar und die Bewerbungen sind rückläufig. Der Beruf muss attraktiv blieben. Wir müssen also nicht nur Werbung für unseren Beruf machen, sondern auch die Voraussetzungen schaffen, damit man eigene Bedürfnisse wie etwa Teilzeitarbeit oder Weiterbildungen bei uns erfüllen kann.

Und wie lautet Ihr grundlegendes Ziel?

Die Kantonspolizei Uri fit machen für die Zukunft, für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Dazu möchte ich den mehrschichtigen Transformationsprozess abschliessen. Ich wünsche mir, dass wir mehr Ruhe ins Korps hineinbekommen, um die täglichen Herausforderungen zu meistern. Dies erreichen wir, indem Klarheit herrscht, wie die nächsten Entwicklungsschritte aussehen. Mehr Klarheit und Ruhe führt dazu, dass sich unsere Mitarbeitenden noch mehr mit der Kantonspolizei Uri identifizieren und ihre Freude an der Arbeit auch nach aussen tragen. Dadurch steigert sich das Image unserer Organisation zusätzlich und sie gewinnt an Attraktivität. So schaffen wir die Voraussetzungen, um mehr Beständigkeit zu erreichen.

