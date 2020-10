Kantonspolizei Uri verhaftet «falschen Polizisten» Am Donnerstag gelang der Kantonspolizei Uri die Verhaftung eines Betrügers, der sich als Urner Kantonspolizist ausgegeben hatte. 23.10.2020, 17.38 Uhr

(pw) Am Donnerstag meldete sich eine Bürgerin bei der Kantonspolizei Uri. Wie aus einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Uri hervor geht, gab die Frau an, dass sie einem Mann, welcher sich als Polizist der Kantonspolizei Uri ausgab, den von ihm geforderten Bargeldbetrag in ihren Briefkasten gelegt habe. Daraufhin sei ein Fahrzeug mit Aargauer Kontrollschildern vorgefahren, eine Person sei ausgestiegen und habe das Geld abgeholt.