Kantonsspital Uri: So läuft der Umzug ab

Kantonsspital Uri Vom alten ins neue Spital: Umzug wird zur Herkulesaufgabe Sandro Arnold plant den Umzug vom alten ins neue Spital. Im Interview spricht er über Knackpunkte und Gelassenheit. Florian Arnold Jetzt kommentieren 09.05.2022, 05.00 Uhr

Der Rohbau des neuen Kantonsspitals Uri (KSU) ist längst fertiggestellt. Handwerker sind dabei, dass bald innen alles bereitsteht für die Patientinnen und Patienten, Besuchende und auch für die Mitarbeitenden des KSU. Für den Laien ist noch nicht zu erkennen, wo die einzelnen Abteilungen untergebracht sein werden. Zielsicher jedoch schreitet Sandro Arnold durch die Gänge. Der junge Bürgler hat eine wichtige Aufgabe: Der studierte Facility-Manager kümmert sich um den Umzug vom alten ins neue Spital. Die «Urner Zeitung» hat sich mit ihm zum Interview auf dem Dach des alten Spitals getroffen.

Sandro Arnold, zügeln Sie gerne?

Ja. Ich bin vor einem Jahr zum ersten Mal von zu Hause ausgezogen in eine eigene Wohnung. Verglichen mit dem Umzug des Kantonsspitals ist das natürlich eine kleine Sache. Aber sie hat mir Spass gemacht.

Das Kantonsspital Uri zieht bald ins neue Gebäude um. Sandro Arnold koordiniert den Umzug. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 29. April 2022)

Im Vergleich dazu ist der Umzug des Kantonsspitals geradezu eine Herkulesaufgabe. Wie kommen Sie zu dem Job?

Ich habe an der ZHAW das Studium in Facility-Management gemacht. Im vierten Semester durfte ich ein Praktikum absolvieren. Als Urner wollte ich meine erste grosse Aufgabe in meinem Heimatkanton angehen. Als gelernter Elektromonteur habe ich mich zudem für den Bau sehr interessiert und so habe ich diese Möglichkeit bekommen, im Kantonsspital Uri anzufangen. Als es um ein Thema für die Bachelorarbeit ging, machte mir mein Vorgesetzter Rolf Zurfluh den Vorschlag, mich dem Umzug zu widmen. Aus dem Praktikum wurde schliesslich eine befristete Festanstellung.

Und wie bewerten Sie diese grosse Aufgabe?

Anfänglich hatte ich sehr grossen Respekt davor. Wenn man sich aber damit stärker befasst, wird die Kurve der Nervosität etwas flacher: von einer Herkulesaufgabe zu etwas Machbarem. Immer vorausgesetzt, man plant gut und früh genug. Und man muss die richtigen Personen im Boot haben.

Wo holt man sich das Wissen, wie man so etwas bewältigen kann?

Ich habe Kontakt mit anderen Spitälern und mit Leuten, die so etwas Ähnliches schon gemacht haben. Etwa die Spitäler Limmattal oder Chur. Diese konnten mir aufzeigen, wie es laufen muss und was ihre Learnings waren.

Welches sind nun die grössten Hürden?

Es dreht sich nicht um einen Wohnungsumzug und auch nicht um einen, bei dem man den Betrieb am Freitag stilllegen kann und am Montag am neuen Ort beginnt. Der laufende Betrieb ist die grösste Herausforderung am Ganzen. Der muss immer aufrechterhalten sein. Teilweise wird ein Parallelbetrieb aufgebaut. Wenn wir den Operationssaal zügeln, muss jener am neuen Ort schon bereit sein. Dadurch ist sehr vieles miteinander verzahnt. Wir können nicht am Samstag den OP verschieben und erst am Montag mit dem Notfall nachkommen. Wir arbeiten dabei mit einer Abhängigkeitstabelle, die uns klar aufgezeigt hat, was alles gleichzeitig im Neubau vorhanden sein muss, damit der Betrieb funktioniert. Bald kam dabei heraus, dass praktisch alles gleichzeitig passieren muss, OP, Notfall, Radiologie, der Heliport: Die sind alle voneinander abhängig.

Wie findet man da eine Lösung?

Die Lösung ist eine verkürzte Zeit des Umzugs. Der Umzug muss innerhalb von drei Tagen stattfinden: Samstag, Sonntag und Montag müssen reichen. Und dazu braucht es eine sehr gute Organisation. Geplante Operationen gibt es zu diesem Zeitpunkt keine. Es wird einfach einen Notfallbetrieb geben. Und alle Abteilungen müssen optimal informiert sein.

Wird dabei einfach jeder seine Siebensachen packen und am neuen Ort wieder aufstellen?

Wir arbeiten mit einem externen Zügelunternehmen, um die entsprechende Manpower zur Verfügung zu haben. Die Mitarbeitenden des KSU brauchen wir aber auch. Sie werden damit beschäftigt sein, das Material zu verpacken und gleichzeitig den Betrieb aufrechtzuerhalten, dann muss im Neubau ausgepackt und der Betrieb hochgefahren werden.

Was wird überhaupt gezügelt? Denn schliesslich könnte man meinen, alles wird im Neubau neu beschafft.

Die grossen medizintechnischen Geräte wie Radiologie, MRI und CT sind alle neu. Die Möblierung wird teilweise mitgezügelt, ebenso die Bürogeräte und die kleineren medizinischen Geräte, sowie was für den Alltag gebraucht wird. Umgesiedelt werden müssen schliesslich auch die Patienten.

Der noch nicht ganz fertige Empfang. Bild: Florian Arnold (29. April 2022)

Wie muss man sich den Patiententransport vorstellen?

Wir wissen kurz davor ziemlich genau, wie viele Patienten wir bewegen müssen. Dann ist es so, dass wir von der Planung die Freigabe für den Start geben. Doch schliesslich liegt die Entscheidung bei der Pflege, ob die Patientinnen und Patienten bereit sind. Dann geht es los in den Neubau.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Passerelle, also die Verbindung zwischen dem alten und dem neuen Gebäude.

Genau: Die Erdgeschosse und die Untergeschosse sind miteinander verbunden. Das wurde bewusst zweistöckig erstellt. Letztlich muss alles dort durch.

Gebraucht werden also alle verfügbaren Hände. Wie ist die Stimmung im Hinblick auf dieses Umzugs-Wochenende?

Die Freude ist gross. Es ist nicht so, dass man das als Arbeit anschaut. Sehr viele wollen helfen und haben sich das Datum rot eingeschrieben. Die Mitarbeitenden möchten dabei sein. Mit sämtlichen Nutzergruppen haben wir Gespräche geführt und darüber gesprochen, wer was selber mitnimmt.

Bis dahin gibt es noch viel Arbeit für Sie.

Ich bin zum Glück nicht alleine, ich versuche, das Ganze bestmöglich zu koordinieren. Die Inventarlisten sind gemacht, wir wissen, was miteinander verzahnt ist. Mit dem externen Zügelunternehmen haben wir engen Kontakt. Unsere Pläne haben wir gemeinsam angeschaut und uns wichtiges Know-how eingeholt. Letztlich geht es darum, Güter und Patienten von A nach B zu bringen. Wichtig ist eine gute Organisation und Vorbereitung. Wenn diese Güter auf einer Liste stehen und daneben, wer diese wann wohin zügeln, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.

Sie wirken gelassen. Können Sie das auch beim stressigen Zügeln bleiben?

Alles, was wir planen konnten, ist geplant, natürlich wird es Dinge geben, die vergessen wurden oder nicht nach Plan verlaufen, diese Fälle werden wir ad hoc bearbeiten.

Wie sind Sie im Zeitplan?

Der grosse Umzug findet vom 16. bis 18. Juli statt. Was aber früher möglich ist, machen wir auch vorher. So werden Supportbereiche wie beispielsweise das Facility-Management oder die Küche bereits vor dem grossen Umzug umsiedeln. Am Zügelwochenende wird dann etwa der Empfang doppelt geführt, damit jeder Gast zu seiner Information kommt.

Und nach dem Wochenende sind Sie arbeitslos?

Viele haben das Gefühl: Wenn man im Neubau ist, ist der Umzug abgeschlossen. Aber ein grosser Prozess beginnt erst, wenn man gezügelt hat. Bis sich alle Abläufe eingependelt haben, ist ein grosses Change-Management nötig.

Starten die Mitarbeitenden im Neubau ohne Vorbereitung?

Nein, natürlich nicht, es gab Testbetriebe und Schulungen zuvor. Zudem haben wir teilweise neue Prozesse bereits im Bestand umgesetzt und eingeführt. Trotzdem wird natürlich vieles neu sein.

Und was ist, wenn man ausgerechnet an diesem Wochenende einen Unfall hat. Muss man befürchten, dass einem nicht geholfen werden kann?

Sicher nicht. Dafür fahren wir teilweise einen Parallelbetrieb. Die Zeitpunkte werden klar definiert sein, ab wann etwa ein Notfall am neuen Ort angenommen wird und wann noch am alten. Das heisst: Wir fahren am neuen Ort den Betrieb hoch und irgendwann gibt es den Cut, an dem am alten Ort nichts mehr Neues begonnen wird. Spannend wird sicher sein, welches Baby als erstes im neuen Spital zur Welt kommt.

Sie sind schon lange am Planen. Was war der grösste Augenöffner für Sie?

Die Erstellung einer Risikoanalyse, woran man alles denken muss. Dabei kam beispielsweise heraus, dass die Lifte eine Schlüsselfunktion haben. Wenn diese ausfallen, bringt man die Patienten nicht ins erste OG und man fällt aus dem Zeitplan. «Welche möglichen Faktoren können alles eintreffen und welche Massnahmen können wir ergreifen?» war also eine wichtige Frage. Zum Glück gibt es sechs Lifte. Aber um dem Worst Case vorzubeugen, ist nun als Massnahme immer ein Lifttechniker auf Pikett.

Man sieht es Ihnen an: Sie sind mit Feuer und Flamme bei Ihrer Aufgabe. Was ist für Sie das Spannendste?

Mit sehr unterschiedlichen Leuten und Organisationseinheiten zu tun zu haben. Wir haben mit allen Nutzern Gespräche geführt, mit Leuten vom OP, der Pflege, der Physiotherapie. Alle unterscheiden sich voneinander, aber haben schlussendlich dasselbe Ziel.

Hinweis: Am 25. Juni 2022 kann die Bevölkerung den KSU-Neubau besichtigen. Für den Tag der offenen Tür werden Zeittickets vergeben. Tickets und Informationen unter https://www.urnerspital-unserspital.ch oder am Schalter von Uri Tourismus AG, Schützengasse 11, Altdorf.

