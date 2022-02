Ärztin im Kantonsspital Uri: «Ich mag Detektivarbeit»

Kantonsspital Uri Leitende Ärztin über ihren Berufsalltag: «In Uri haben wir noch gutmütige Bakterien» Die Ärztin Constantine Bloch ist die einzige Infektiologin am Kantonsspital Uri. Die neue Leiterin der Inneren Medizin berichtet von den «gutmütigen Bakterien» im Kanton Uri. Brigitte Hächler Jetzt kommentieren 21.02.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dr. med. Constantine Bloch ist die einzige Infektiologin am KSU sowie Leitende Ärztin der Inneren Medizin und Co-Leiterin der Notfallstation. Bilder: Brigitte Hächler

Constantine Bloch hatte sich 2016 als Oberärztin am Kantonsspital Uri (KSU) beworben. Mit einem Facharzttitel in Innerer Medizin und zusätzlich einem in Infektiologie. Letzterer ein willkommenes Supplement, das Constantine Bloch nach und nach ein weiteres Tätigkeitsfeld auftat. Nicht nur während der Covid-19-Pandemie macht die einzige Infektiologin am KSU Jagd auf Viren und Bakterien.

«In Uri haben wir noch gutmütige Bakterien», erklärt Bloch. «Die Leute gehen nicht sofort zum Arzt und wollen ein Antibiotikum.» Sorglose Antibiotikum-Verabreichung und zunehmende Antibiotika-Resistenzen beschäftigen sie täglich.

«Wir können manchmal Patienten einfach nicht mehr helfen, weil kein Antibiotikum mehr wirkt»,

bedauert sie. Auch präventiv verabreichtes Antibiotikum erschwere unter Umständen eine gezielte Behandlung. Weil wichtige Indikatoren auf Erreger bereits eliminiert seien und man nicht wisse, ob ein neues Antibiotikum richtig anschlage.

Ärztin Constantine Bloch untersucht in der ambulanten Sprechstunde eine Patientin. Bild: Brigitte Hächler

Auf der Jagd nach Viren und Bakterien

Das Telefon klingelt, wie oft. Ihre Kolleginnen und Kollegen involvieren sie, wenn der Verdacht besteht, dass Infektionen Ursache eines schwierigen Krankheitsverlaufes sein könnten. In diesem Fall sind in der Blutkultur eines Patienten gramnegative Stäbchen festgestellt worden. Jetzt gilt es, den Krankheitsverlauf und die Laborwerte des Mannes genau zu studieren und schliesslich die Diagnose und Therapievorschläge detailliert in die Patientenakte einzutragen. «Was suche ich und wie finde ich es?»; danach richte sich ihre Arbeit. Es sei gut, wenn Infektiologen möglichst früh ins Geschehen mit einbezogen seien, bekräftigt sie und schätzt es sehr, dass sich das am KSU gut etabliert hat.

«Natürlich gibt es zuweilen Diskussionen, weil ich den Warnfinger schon früher aufhalte und auf mögliche Risiken hinweise. Doch es ist gut, wenn jemand daran denkt.»

Minutiöses Nachforschen in Fachliteratur, Indizien suchen, Spuren verfolgen und nach dem wirksamsten Medikament suchen – bis die Delinquenten überführt sind, muss Constantine Bloch bisweilen sehr persönliche Fragen stellen. «Beispielsweise über Sexualität, Ferienziele oder Haustiere.» So bereitete der Infektiologin etwa ein Fall einiges Kopfzerbrechen, bei dem erst die Information, dass die Person in Thailand gewesen war, zur richtigen Diagnose führte. In solchen Fällen wäre Bloch froh, im Haus noch eine Infektiologin oder einen Infektiologen als Sparringspartner zu haben. «Um schwierige Fälle zu diskutieren. Doch das macht wirtschaftlich keinen Sinn.»

Über Nacht berühmt geworden

Mit der Covid-19-Pandemie hat Constantine Blochs Berufsgattung rasch einen riesigen Bekanntheitsstatus erlangt. «Wir kommen normalerweise nicht im Fernsehen, arbeiten im Hintergrund», stellt sie verwundert fest.

«Mir wäre es im Studium nicht im Traum eingefallen, Infektiologin zu werden.»

Als Kind wollte sie Bergbäuerin werden, etwas schwierig in Basel. «So war es dann Medizin», lacht sie. Sie entschied sich mangels Ausbildungsstelle in Pädiatrie für die Innere Medizin und lernte auch den Fachbereich Infektiologie kennen. Eine wegweisende Erfahrung, wie sich herausstellen sollte. «Als ich dann doch in der Pädiatrie arbeitete, wurde mir schnell klar: Das ist nicht das Richtige für mich», erinnert sich Bloch. Sie habe eher Freude am Sherlock-Holmes-Spielen als an Technik oder am Handwerk, also keine Radiologie oder Chirurgie. Und so kam Constantine Bloch zurück auf ein ihr schon bekanntes Gebiet, die Infektiologie.

Ihre Expertise ist gefragt

Am KSU arbeitet Bloch in einem 60-Prozent-Pensum und wechselt zweiwöchentlich schwerpunktmässig zwischen Innerer Medizin und Infektiologie. Sie sagt:

«Hier ist es viel abwechslungsreicher als in einem grossen Spital. Man kommt mit vielen Themen wie Spitalhygiene, chronischen Infektionskrankheiten, multiresistenten Bakterien oder Noroviren in Berührung.»

Nebst der Arbeit auf den Stationen führt sie eine ambulante Sprechstunde für Personen mit chronischen Infektionskrankheiten wie etwa Hepatitis. Früher mussten sich diese ausserkantonal ambulant behandeln lassen, erklärt sie und erzählt begeistert von ihrem neuesten Projekt, einer Easypump. Diese gibt wie eine Schmerzmittelpumpe intravenös die eingestellte Dosis Antibiotikum ab. «Die Patientinnen und Patienten müssen nicht täglich oder gar stationär ins Spital, um eine intravenöse Antibiotikum-Therapie zu bekommen. Eine grosse Erleichterung.»

Covid-19 änderte vieles

Mit der Covid-19-Pandemie nahm Constantine Blochs Alltag eine besondere Wendung. Die einzige Infektiologin am KSU wurde wichtige Schnittstelle in der Pandemiebewältigung. Glücklicherweise hatte sie als Assistenzärztin bereits erste Erfahrungen mit der Schweinegrippe gemacht. «Ich wusste schon, was auf uns zukommen kann. Angefangen bei fehlenden Spitalbetten, mit der Definition und der Ausstattung einer möglichen Pandemiestation, Anleitungen fürs Personal, oder dass viele telefonische Anfragen ans KSU gelangen werden», erinnert sie sich. Eine belastende und spannende Zeit. Unterschätzt habe sie die betriebswirtschaftliche Komponente der kurzen Lagerhaltung. Besonders, was Masken und Medikamente betraf. «Wir müssen das Virus im Auge behalten und aufmerksam bleiben», gibt sie zu bedenken. Sie wünscht sich, dass die Leute Zeit bekommen, sich in einem pandemieärmeren Alltag zurechtzufinden. Und auch, dass die Long-Covid-Forschung vorangetrieben wird und Mittel für den Umgang und die Diagnostik zur Verfügung stehen. Die Arbeit im Spannungsfeld von «trockenem» Datenwälzen und Praxis sagen Constantine Bloch spürbar zu, sind es doch die Ärzte und Patienten, für die sie die Zahlen und Fakten sprechen lässt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen