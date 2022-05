Urner Spitalpersonal soll Gewinnanteil erhalten

Kantonsspital Uri Spitalpersonal soll von Gewinn profitieren Das Kantonsspital Uri hat 770'000 Franken Gewinn geschrieben. Die Regierung möchte davon den Kantonsanteil dem Personal zukommen lassen. Florian Arnold 03.05.2022, 11.30 Uhr

Das Kantonsspital Uri hat das zweite Coronajahr sehr gut überstanden. Statt 200'000 Franken wurde ein Gewinn von 770'000 Franken erwirtschaftet (wir berichteten am 2. Mai). Vom Gewinn müsste das KSU dem Kanton laut den geltenden Bestimmungen 385’000 Franken zurückbezahlen. Nun schlägt die Regierung jedoch vor, diese Rückzahlung auszuschlagen. «Als Zeichen der Wertschätzung beantragt der Regierungsrat dem Landrat, einmalig auf die Rückführung des Gewinnanteils aus der KSU-Jahresrechnung 2021 von 385’000 Franken zu verzichten», heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons. «Dieser Betrag soll vollumfänglich dem Personal des Kantonsspitals Uri zugutekommen.» Der Regierungsrat sei erfreut über den positiven Abschluss des KSU «in einem schwierigen Umfeld». Zudem anerkenne er den grossen Einsatz des KSU während der Covid-19-Pandemie, so die Begründung für diese grosszügige Geste.