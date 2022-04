Uri führt die Schweizer Babyboomliste 2021 an

Geburtenzahlen 90 Babys mehr als im Vorjahr: Uri führt die Babyboomliste 2021 an In keinem anderen Kanton der Schweiz nahm die Geburtenrate 2021 so stark zu wie in Uri – während Ob- und Nidwalden das Schlusslicht bilden. Florian Arnold Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

In Uri gab es 2021 total 27,4 Prozent mehr Babys als im Vorjahr. Symbolbild: Kieferpix/ iStockphoto

Uri ist Spitzenreiter, Nidwalden und Obwalden bilden das Schlusslicht: Die Entwicklung der Geburtenzahlen könnte innerhalb der Zentralschweiz unterschiedlicher nicht sein. In Uri gab es 2021 total 27,4 Prozent mehr Babys (von 328 auf 418 Geburten), in Nidwalden nahm die Zahl der Geburten um 5 Prozent ab (von 397 auf 377), in Obwalden um 9 Prozent (von 378 auf 344). Liegt das an Corona?

«Zu Beginn sorgte die Coronapandemie für Verunsicherung bei unseren Patientinnen», sagt Dr. med. Andrea Müller Reid, Chefärztin Gynäkologie und Geburtshilfe beim Kantonsspital Uri. Auch das Impfen habe zu vielen Fragen geführt. «Später hat sich das etwas gelegt. Ich glaube, viele Paare haben sich dann auch gesagt: Wenn nicht jetzt, wann dann?»

Andrea Müller Reid, Chefärztin Gynäkologie und Geburtshilfe am Kantonsspital Uri. Bild: PD/ Urner Zeitung

Viel mehr beobachte man beim Kantonsspital Uri einen Dreijahreszyklus: Alle drei Jahre gibt es wieder ein stärkeres Geburtenjahr. 2018 waren es 317 Geburten im KSU, die Zahl sank dann auf 282 (2019) sowie 281 (2020), ehe schliesslich im vergangenen Jahr im KSU 341 Kinder zur Welt gebracht wurden. «Für uns ist es erfreulich, dass nur wenige Frauen ein ausserkantonales Spital für die Geburt aufsuchen», sagt die Chefärztin. Aus medizinischen Gründen müssten gewisse Geburten im Kantonsspital Luzern stattfinden. Dies etwa bei Frühgeburten oder Beckenendlagen, die auf natürliche Weise zur Welt kommen.

Die Qualität allein gibt nicht den Ausschlag

Als Mitbewerber gilt für das Kantonsspital Uri aber auch das Geburtshaus in Nidwalden. «Wenn es dort zu Komplikationen kommt, werden die Frauen natürlich ins Spital nach Stans gebracht, und nicht zu uns», erklärt die Gynäkologin. Die Wahl falle aber auch sonst ab und an auf das Spital Nidwalden. Dabei zeige sich, dass nicht die Qualität der Betreuung eine Rolle spiele. «Was die Qualität betrifft, können wir absolut mit den umliegenden Spitälern mithalten», sagt Andrea Müller Reid.

Für werdende Mütter gebe es aber noch andere Faktoren. Lange Zeit hatte das Spital Nidwalden den Vorteil, schön ausgestattete Einzelzimmer anbieten zu können. Dieses Angebot macht aber auch das KSU. Die Frauenärztin weiss aber: «Die Mütter bekommen viel zu hören, etwa von Geburten, bei denen es vielleicht Komplikationen gab. Diese gibt es andernorts genauso, aber man erfährt davon weniger», gibt sie zu bedenken.

Hausgeburten sind Seltenheit

Zu Hause statt im Spital zu gebären, kommt zwar noch vor, jedoch in kleiner Zahl, wie Andrea Müller Reid sagt. «Aus medizinischer Sicht ist eine Heimgeburt ein Risiko. Aber wir überreden niemanden dazu, ins Spital zu kommen.» Rein statistisch würden 8 von 10 Geburten problemlos und ohne grosse medizinische Hilfe verlaufen. «Ich staune und freue mich eher darüber, dass die meisten Heimgeburten problemlos verlaufen», so die Expertin. Die Komplikationen könne man nicht voraussagen.

«Eine problemlose Schwangerschaft bedeutet noch nicht unbedingt eine problemlose Geburt.»

Allgemein stellt sie fest, dass sich junge Familien eher wieder dazu entscheiden, mehr Kinder zu bekommen. «Ich habe einige Patientinnen, die vier oder fünf Kinder auf die Welt bringen», erzählt sie. Der Urner Zuwachs an Geburten könnte sich somit fortsetzen. «Von der Anzahl Geburten her haben wir noch Luft nach oben», sagt Andrea Müller Reid. Sie räumt jedoch auch ein, dass die Geburtenabteilung nicht selbsttragend sei. Letztlich zahlen also die Urnerinnen und Urner für diesen Service vor der Haustür. Die Geburtenabteilung sei bisher auch politisch unbestritten. So ist das neue Kantonsspital mit der entsprechenden Einrichtung ausgestattet. «Wir hoffen, dass sich noch mehr Mütter für eine Geburt bei uns entscheiden. Spätestens mit dem Neubau können wir die möglichen Wettbewerbsvorteile der umliegenden Spitäler absolut wettmachen.»

