Corona wirkt positiv aufs Ergebnis des Kantonsspitals Uri

Wie ein «Booster»: So hat sich die Corona-Pandemie 2021 auf die Jahresrechnung des Kantonsspitals Uri ausgewirkt Das Kantonsspital Uri konnte im vergangenen Jahr einen deutlich höheren Gewinn verbuchen als geplant. Dies vor allem dank der hohen Anzahl von Covid-19-Patienten. Die Hälfte des Gewinns in der Höhe von 770'000 Franken wird dem Kanton abgeliefert.

Covid-19 als «Booster» für die Jahresrechnung. Das Kantonsspital Uri konnte für Jahr 2021 einen deutlich höheren Gewinn verbuchen als geplant. Bild: Valentin Luthiger

«Das Jahr 2021 fühlte sich ein wenig an wie eine schlechte Fortsetzung von 2020: viele Corona-Patienten, endlose Diskussionen über die verhängten Hygienemassnahmen, eine zunehmende Polarisierung der Gesellschaft und immer wieder die Impfungen», heisst es in einer Medienmitteilung des Kantonsspitals Uri (KSU).

Dabei gehe oft vergessen, dass nebst der Pandemiebewältigung das Tagesgeschäft zu erledigen war und mit dem Neubau viele komplexe Projektaufgaben am Laufen waren. Trotzdem sei der Betrieb «auf einem qualitativ sehr hohen Niveau» weitergeführt werden konnte und die umfangreichen Vorbereitungen für den Neubau «ohne nennenswerte Probleme» weitergelaufen - ohne Verzögerungen oder Budgetüberschreitungen.

Covid-19-Patienten mit hohem Kostengewicht

Auch deshalb sei es bemerkenswert, dass das KSU für das Jahr 2021 ein positives Ergebnis ausweisen kann. So konnte das KSU einen deutlich höheren Gewinn verbuchen als geplant: 770'000 statt 200'000 Franken. Damit seien die Erwartungen «deutlich übertroffen» worden, wie es in der Mitteilung heisst.

Als Grund für das gute Ergebnis wird Corona genannt. Das mag erstaunen, zumal die Pandemie im Jahr zuvor genau das Gegenteil brachte: einen Verlust. Spitaldirektor Fortunat von Planta erklärt das auf Anfrage damit, dass im 2020 aufgrund des bundesrätlichen Lockdowns nur noch medizinisch dringende Leistungen erbracht werden durften. «Die damit verbundenen finanziellen Folgen waren gross, sie konnten bis Ende Jahr nicht vollständig wettgemacht werden.»

Diese Situation hat sich 2021 nicht wiederholt. Zwar lag die Anzahl stationärer Patientinnen und Patienten das ganze Jahr trotz Rekordjahr bei den Geburten unter den Erwartungen. Jedoch habe die hohe Anzahl Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivpflegestation überdurchschnittlich viele schwere Fälle ergeben, sodass der CMI – das durchschnittliche Kostengewicht der stationären Fälle – bei sehr hohen 0.910 lag, 2.8 Prozent über dem Vorjahr. Der stationäre Ertrag konnte um 5,93 Millionen Franken gesteigert werden (+16,3 Prozent). Auch der ambulante Ertrag nahm gegenüber dem Vorjahr um 1,66 Millionen Franken zu (+10 Prozent).

Ausserdem habe das KSU ab 2021 neu das Impfzentrum in Betrieb genommen und im vergangenen Jahr 45’742 Impfungen verabreicht. «Auch die Teststation hat im letzten Jahr eine enorme Leistung erbracht», heisst es in der Mitteilung weiter. Insgesamt sind am KSU rund 33’760 Tests erfolgt, davon mehr als die Hälfte PCR-Tests.

Die Lohnkosten nahmen aufgrund der Mitarbeitenden der Teststation und des Impfzentrums deutlich zu. So auch die Rückstellungen für nicht bezogene Ferien und Überzeit (+194’000 Franken). Dies, weil krankheits- oder quarantänebedingten Lücken aufgefangen werden mussten, und weil der Neubau in verschiedenen Abteilungen zur erneuten Zunahme der Arbeitsbelastung führte. So liegt der Personalaufwand insgesamt 2,41 Millionen Franken über dem des Vorjahres (+5,6 Prozent) beziehungsweise 965’000 Franken über dem Budget (+2,2 Prozent).

Gewinn wird dem Kanton abgeliefert

Der operative Gewinn beträgt 4,55 Millionen Franken. Die so genannte EBITDAR-Marge - also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Mieten oder Restrukturierungskosten - liegt bei 6,2 Prozent, 0,4 Prozent höher als budgetiert.

Die Abschreibungen liegen mit 1,34 Millionen Franken im Rahmen des Budgets und leicht unter Vorjahr. Die Aktiven haben aufgrund der Investitionen im Zusammenhang mit dem Neubau um 3,04 Millionen Franken zugenommen. Wegen der Umwandlung des Darlehens in Eigenkapital in der Höhe von 8,4 Millionen Franken beträgt das Eigenkapital (vor Jahresgewinn 2021) neu 14,685 Millionen Franken.

Die Eigenkapitalquote liegt bei im Branchenvergleich überdurchschnittlich hohen 61,2 Prozent. Der Jahresumsatz 2021 beläuft sich auf 73,010 Millionen Franken. Daraus resultiert ein Verhältnis des Eigenkapitals zum Jahresumsatz von 20,1 Prozent und übersteigt den in der Verordnung über das Kantonsspital Uri definierten Wert von 20 Prozent. Daher wird die Hälfte des Jahresgewinns 2021 von insgesamt 770’000 Franken im 2022 an den Kanton abgeliefert. Damit kommt die Regelung, die in der Verordnung zum Kantonsspital ab 2018 gilt zum ersten Mal zum Tragen, wie Spitaldirektor Fortunat von Planta auf Anfrage sagt.

Zuversichtlich ins neue Geschäftsjahr

Der unerwartet höhere Gewinn helfe dem KSU, denn für das Jahr 2022 sei aufgrund des Bezugs des Neubaus ein Verlust in der Höhe von 1,62 Millionen Franken budgetiert. «Der Kostendruck bleibt sehr hoch», wie es in der Mitteilung weiter heisst. Dennoch seien der Spitalrat und die Spitalleitung aufgrund des jährlich aktualisierten Entwicklungs- und Finanzplans zuversichtlich, dass die für Spitäler als Minimalziel geforderte EBITDAR-Marge von 10 Prozent mittelfristig erreicht werden kann.

Die erwünschte Normalität im Arbeitsalltag werde jedoch nicht so rasch zurückkehren. «Der Bezug des Neubaus ist aus logistischer und technologischer Sicht eine bisher nicht gekannte Herausforderung für unser Spital.» Man begegne dieser Herausforderung mit viel Respekt, aber auch mit viel Zuversicht. Die Eröffnungsfeierlichkeiten im Juni und die damit verbundene hohe Medienpräsenz seien eine einmalige Chance, um der Urner Bevölkerung aufzuzeigen, dass der Neubau eine weitsichtige Investition ist.

