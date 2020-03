Kantonswebsite gibt Auskunft zu Fragen zum Fernunterricht Die Schulen in Uri haben im Zuge der Corona-Pandemie auf Fernunterricht umgestellt. Antworten auf Fragen gibt es nun im Internet. Die Seite wird laufend aktualisiert. 25.03.2020, 09.17 Uhr

(pd/MZ) An den Urner Schulen wird seit dem 16. März im Fernunterricht gearbeitet. Zudem stellen die Volksschulen für die Schülerinnen und Schüler des Kindergartens und der Primarschule die Notbetreuung sicher. «Die Schulleitungen und Lehrpersonen nehmen ihren Auftrag pflichtbewusst und mit viel Engagement wahr, wofür ihnen ein grosser Dank gebührt», wird Bildungsdirektor Beat Jörg in einer Mitteilung zitiert. Die ausserordentliche Lage bringt erwartungsgemäss viele Fragen mit sich. Erschwerend hinzu kommt, dass nicht immer von Vornherein klar ist, auf welcher Ebene (Lehrperson, Schulleitung, Kanton oder Bund) eine Frage abschliessend beantwortet werden kann. Das Amt für Volksschulen versucht darum laufend, in Absprache mit allen Beteiligten und den Entscheidungsträgern die offenen Fragen zu klären und über die Antworten stufen- und zielgruppengerecht zu informieren. Aus diesem Grund hat das Amt für Volksschulen nun die Website des Kantons Uri ergänzt. Um auf die entsprechende Seite zu gelangen, muss man auf www.ur.ch den Suchbegriff Fernunterricht eingeben.

Einheitliche Praxis soll gefördert werden

Die Seite mit dem Titel «Coronavirus - FAQ zum Fernunterricht an der Urner Volksschule» dient allen Beteiligten und Betroffenen zur Orientierung und soll - wo nötig und möglich - eine einheitliche Praxis im Kanton Uri fördern. Sie wird laufend der aktuellen Situation angepasst und mit neuen Fragen und Antworten ergänzt. Natürlich stellt der Fernunterricht auch für die Schulen eine besondere Herausforderung dar, und die Umsetzung wird laufend optimiert. Informationen zur Organisation vor Ort erhalten Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte weiterhin via ordentliche Informationskanäle der Schulen. Bei Fragen können sie sich an die örtlichen Ansprechpersonen wenden.