Porträt Karrierestart hoch über dem Urnersee –in Isenthal tritt die Altdorferin Cynthia Czekalla ihre erste feste Stelle an In Uri hat das neue Schuljahr begonnen. Noch eine Woche gedulden müssen sich aber die Lehrer in Isenthal – darunter Cynthia Czekalla. Lucien Rahm 17.08.2020, 18.00 Uhr

An vielen Orten in Uri haben die Schülerinnen und Schüler am Montag wieder die Unterrichtsstätten aufgesucht, um mit ihren Lehrpersonen das neue Schuljahr zu beginnen. Noch nicht ganz so weit ist es in Isenthal. In der knapp 500-köpfigen Berggemeinde am Isentalerbach öffnet die Primarschule ihre Türen jeweils erst eine Woche später. So bleibt den Einwohnern noch Zeit, dem Alpabzug beizuwohnen oder daran mitzuwirken. Die Isenthaler kompensieren ihre zusätzliche Ferienwoche, indem sie während des ganzen Schuljahres täglich eine Viertelstunde mehr als andere Urner auf der Schulbank verbringen.

Wenn dann der Unterricht kommende Woche auch im Dorf hoch über dem Urnersee startet, beginnt auch für eine der sieben Lehrpersonen ein neues Lebenskapitel. Cynthia Czekalla übernimmt am Montag nämlich erstmals ihre eigenen Schüler als Klassenlehrerin. Die 23-jährige Altdorferin hat vor kurzem ihre neue Stelle als Primarlehrerin in der Isenthaler Schule angetreten.

Cynthia Czekalla aus Altdorf unterrichtet bald eine altersdurchmischte Primarklasse. Bilder: Lucien Rahm (Isenthal, 17. August 2020)

Grosse Vorfreude und leichte Nervosität

Sie schaue ihrem Début im Bergort mit grosser Vorfreude entgegen, sagt Czekalla. «Natürlich ist auch etwas Nervosität dabei, weil es etwas Frisches ist. Aber das motiviert auch, es gut zu machen.» Und so hofft sie, dass der Unterricht möglichst so ablaufen wird, wie sie ihn seit Juni vorbereitet. Dabei verliert die junge Lehrerin jedoch auch die Wirklichkeit nicht aus den Augen. «Es allen Eltern auf Anhieb recht zu machen, ist sicher nicht realistisch.» Doch sie werde sich Mühe geben, offen mit allen Beteiligten zu kommunizieren, damit man sich finden könne.

Mit der Primarschule Isenthal hat sich Czekalla für einen Unterrichtsort entschieden, an dem die Klassen auf spezielle Weise zusammengesetzt sind. Aufgrund der geringen Bevölkerungsgrösse werden hier gleich mehrere Primarstufen zu einer Klasse zusammengefasst. Die eine umfasst 22 Kindergärtler, Erst- und Zweitklässer, die andere 17 Dritt- bis Sechstklässler. Letztere wird Czekalla unterrichten. Die 5. und 6. Primarstufe wird sie zudem als Klassenlehrerin begleiten.

Dass unter den Schülern somit grössere Altersunterschiede als in den Klassen anderer Schulen herrschen, sieht Czekalla als Chance. «Es braucht natürlich etwas mehr Überlegungen bei der Vorbereitung des Unterrichts.» Man sollte zum Beispiel einen bestimmten Stoff innert vier Jahren nicht nochmals bringen, weil die damals jüngeren Kinder ihn dann schon kennen würden. Der Vorteil sei, dass begabtere Schüler einer unteren dann bei den Kindern einer höheren Stufe mitarbeiten können, um sich mit Aufgaben zu befassen, die ihrem Niveau entsprechen. Eine Möglichkeit, die der Lehrplan 21 auch für Klassen vorschreibt, die hinsichtlich Alter nicht durchmischt sind. «Ältere Kinder können jüngeren zudem beim Erarbeiten der Lösungen helfen.» Das könne ebenfalls eine lehrreiche Erfahrung für alle Beteiligten sein.

Schon als Kind half sie ihren Mitschülern

Cynthia Czekalla war während ihrer eigenen Primarschulzeit ebenfalls eine Schülerin, die ihren Kollegen im Unterricht jeweils gerne geholfen hat. «So war für mich eigentlich früh klar, dass ich beruflich einmal etwas im sozialen Bereich machen möchte.» Nach ihrer Matura in Altdorf und einem Sprachaufenthalt in Australien hat sie sich dann auch gleich dazu entschieden, an der Pädagogischen Hochschule in Gol­dau zu studieren. Nach diversen Praktika, die sie auch nach Berlin geführt haben, habe sie sich in ihrer Berufswahl zusätzlich bestätigt gefühlt.

Das Faszinierende an ihrem Beruf sei, den Schülern etwas mitgeben zu dürfen, was sie vielleicht ein Leben lang prägt. Sie sagt:

«Ihre Fortschritte zu beobachten, im Wissen, dass man diese mitverantwortet, bereitet grosse Freude.»

Immer, wenn einem Kind der «Knopf aufgeht», löse das ein positives Gefühl aus. Ausserdem sei ihr Job sehr abwechslungsreich. «Und wenn man einmal einen nicht so guten Tag hat, reicht es, die Kinder wiederzusehen, und alles Negative ist schon wieder vergessen.»

Dass sie sich als Arbeitsort Isenthal und nicht einen ausserhalb von Uri ausgesucht hat, hängt mit mehreren Faktoren zusammen. «Einerseits findet man hier eine sehr gute Infrastruktur vor.» Die Gemeinde gebe sich stets Mühe, für die Schule benötigte Aufwendungen möglich zu machen. Und auch die Eltern der Schüler würden hier immer wieder aushelfen, wenn die Schule für Ausflüge oder andere Projekte Unterstützung benötigt.

Daneben habe auch der relativ kurze Arbeitsweg, den sie von Altdorf aus zu bewältigen habe, für den Bergort gesprochen. So könne sie weiterhin im Kanton Uri wohnhaft bleiben, in der Nähe zu Familie und Freunden. Auch ist ihr Partner in Isenthal heimisch, weshalb sie das Dorf bereits etwas kennt. «Die Vorteile überwiegen hier also.» Und Czekalla hofft, dass sie dies noch jahrelang tun werden.