Katastrophen-Management Interpellation zur Urner Krisenfestigkeit: Wie gross ist das Risiko eines Strommangels? CVP-Landräte gelangen in einer Interpellation mit Fragen zum Katastrophen-Management an den Regierungsrat. Christian Tschümperlin 03.02.2021, 11.37 Uhr

Die Pandemie hat die Verwundbarkeit moderner Gesellschaften offen gelegt. Eine breite Allianz aus CVP-Landräten zeigt sich deshalb in einer Interpellation besorgt, was das Risikomanagement bei Katastrophen im Kanton Uri betrifft. Sie stellen dem Regierungsrat in einer am Mittwoch eingereichten Interpellation hierzu neun Fragen.