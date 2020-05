Leserbrief Keine Empathie weit und breit «Sawiris soll Ehrenbürger von Uri werden», Ausgabe vom 29. April Annalise Russi, alt Landratspräsidentin, Altdorf 03.05.2020, 11.30 Uhr

Es spricht von wenig Empathie des Urner Regierungsrats, wenn er in der momentan schwierigen Lage aufgrund des Coronavirus die Erteilung des Ehrenbürgerrechts an Samih Sawiris auf die Traktandenliste der Landratssession vom Mai setzt. Wen immer ich auf der Strasse frage, was sie von dieser Idee halten: Die Antwort ist in den allermeisten Fällen ein Kopfschütteln. Als ob es zurzeit nichts Wichtigeres zu entscheiden gäbe.