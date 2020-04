Keine Verletzte bei Verkehrsunfall in Schöllenen In Schöllenen ist ein Motorradfahrer mit einem Luzerner Autofahrer kollidiert. Es entstand Sachschaden von rund 10'000 Franken. 26.04.2020, 19.02 Uhr

(stp) Am Sonntagmittag ereignete sich in der «Steindli»-Galerie in Göschenen ein Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem Motorrad. Dies geht aus einer Mitteilung der Kantonsspolizei Uri hervor.