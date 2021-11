Altdorf Bäuerin Martha nimmt das Publikum mit auf eine Reise – durchs «Gartäteerli üsä» und hinein ins grosse Abenteuer Rita Clara Furger spielte im Kellertheater in Altdorf ihr sechstes Solostück als Bäuerin Martha. Auf Reisen durch die weite Welt entdeckt sie ganz neue Facetten und ist zum Schluss nicht mehr dieselbe wie zu Beginn. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 15.11.2021, 16.40 Uhr

Rita Clara Furger spielte im Kellertheater ihr sechstes Solostück «Martha … aus Üri … reist» – eine Hommage an die Reise durchs Leben. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 12. November 2021)

Gleich zweimal sorgte Rita Clara Furger am Wochenende als Bäuerin Martha für ein volles Kellertheater im Vogelsang. Die 48-jährige Schattdorferin gab – nun in Altdorf und zuvor bereits in Zürich – zum sechsten Mal die bodenständige, liebenswerte, aber auch durchtriebene Frau, die zwar ihren Mann verloren hat, aber durchaus nicht die Neugierde und die Freude am Leben. Und genau das war es denn diesmal, was die Bäuerin mit dem Herzen am rechten Fleck aufbrechen liess. Oder mit den – fast schon philosophischen – Worten von Martha:

«Mä ghat vomänä Ort, wo mä gmäint het, mä sigi dähäimä, und staht de amänä Ort, wo mä nu niä gstandä isch, mä aber s' Gfiil het, mä sigi meh dähäimä als a dem Ort, wo mä s' Gfiil gha het, mä sigi dähäimä.»

So verliess Martha denn ihr kleines Häuschen, das ihr Kobi, der Nachbar, nach dem Tod von Jakob, ihrem verstorbenen Mann, zur Verfügung gestellt hatte. Noch einmal goss sie die Blumen, steckte sich die Lieblingsbrosche von Jakob an, einen kleinen Delfin. Und schon ging es durchs «Gartäteerli üsä» und hinein ins grosse Abenteuer.

Ausbrechen aus dem Bekannten – Neues wagen

Martha nahm das Publikum mit in eine Welt, die sie selber zuvor nur vom Hörensagen kannte. Für die Bäuerin war es ein Ausbrechen aus dem Bekannten und die Möglichkeit, Neues zu wagen. Martha liess ihr altes Leben zurück, durchstreifte fiktive Länder und Kontinente. Immer Gott vor Augen und den Teufel im «Fitlä». Es ging ans Meer, in die hohen Berge und plötzlich fand sie sich in der Wüste wieder. «Der Sand war heiss, man hätte Koteletten darauf bräteln können», erzählte sie. «Es gab kein Wasser, geschweige denn ein kaltes Bier.» Auf ihrer langen Reise traf sich gleich mehrere besondere Männer und Frauen, Wölfe und ein weisses Pferd.

Rita Clara Furger erzählte vom Meer, vom heissen Wüstensand und von hohen Bergen. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 12. November 2021)

Redselig erzählte Rita Clara Furger davon, spielte und sang – und zog das Publikum eineinhalb Stunden lang in ihren Bann. Wenige Requisiten brauchte die Theaterfrau nur. Die Musik kam aus dem alten Plattenspieler. Das Publikum hatte dabei viel zu lachen. Es ging aber auch mal deftig zu und her. Martha sprach gerade heraus über Sex. Und in den schlimmsten Momenten drohte gar Mord und Totschlag. Wer sich das neue 90-minütige Solostück von Rita Clara Furger anschaut, lernt ganz neue Seiten von Bäuerin Martha kennen.

Zusammenarbeit mit Markus Zohner eröffnet neue Möglichkeiten

Bei früheren Produktionen machte Rita Furger fast alles in Eigenregie. Auf der Bühne steht die Theaterfrau nach wie vor alleine. Es gibt aber vielfältige Unterstützung. Für die Requisiten ist Martin Arnold verantwortlich, für Technik und Licht Sandra Brändli. Das sechste Solostück hat Rita Furger zusammen mit dem 58-jährigen Schauspieler und Regisseur Markus Zohner aus Lugano entwickelt. Und das scheint ganz neue Möglichkeiten zu eröffnen. Rita Furger macht diesmal mit ihrer Bühnenfigur, der Bäuerin Martha, im Stück eine grosse persönliche Wandlung durch, entdeckt neue Seiten. Martha ist zum Schluss nicht mehr dieselbe, die sie am Anfang war. Das erstaunt selbst Rita Furger. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte sie:

«Martha ist eine Wundertüte, sie überrascht mich immer wieder.»