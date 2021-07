Die Gemeinden im Kanton Uri stehen finanziell gut da

Kennzahlen Urner Gemeinden geht es finanziell gut Was die Zahlen angeht, müssen sich die wenigsten Gemeinden in Uri Sorgen um die Zukunft machen. Trotzdem sind die Unterschiede der Ausgangslage gross. Florian Arnold 12.07.2021, 13.57 Uhr

Den Urner Gemeinden geht es gut. Diesen Schluss lassen die Kennzahlen der Finanzkontrolle Uri zu, die soeben erschienen sind. So konnten die meisten Gemeinden ihre Reserven aufbauen. Nur wenige Gemeinden weisen eine Verschuldung aus. «Wenn man die nackten Zahlen betrachtet, sieht die Vermögenssituation der Gemeinden gut aus», sagt Stefan Indergand, Leiter der Finanzkontrolle Uri.

Ein Blick auf die Zahlen der Urner Gemeinden attestiert ihnen, gelassen in die Zukunft blicken zu können. Bild: PD / Kanton Uri

Miteinander haben die Gemeinden einen Gewinn von 1,8 Millionen Franken geschrieben (Vorjahr 1,5 Millionen). Insgesamt 18 Gemeinden konnten ihre Erfolgsrechnung mit einem Plus abschliessen, nur Göschenen und Gurtnellen schrieben ein Minus, allerdings «nur» im fünfstelligen Bereich. Der Aufwand (ohne Abschreibungen, Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen und Einlagen in Eigenkapital) hat gegenüber dem Vorjahr um knapp eine halbe Million zugenommen und macht 123,2 Millionen aus. 8,08 Millionen konnten ordentlich abgeschrieben werden. Die zusätzlichen Abschreibungen machten 5,9 Millionen aus. Auch der Ertrag fiel um 388'000 Franken grösser aus als im Vorjahr, insgesamt belief sich dieser auf 140,9 Millionen. Verschiedene Gemeinden nahmen zudem Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (621'000 Franken) sowie ins Eigenkapital (1,25 Millionen) vor.

Mechanismen der Staf-Vorlage funktionieren

Von einem Corona-Effekt kann somit nicht die Rede sein. Stefan Indergand überrascht dies nicht: «Die Steuererklärungen für 2020 wurden erst jetzt ausgefüllt, die Rechnungen kommen später.» So seien denn auch die Auswirkungen der Pandemie – wenn überhaupt – erst später zu erwarten. Indergand glaubt jedoch, dass sich die Ausfälle in Grenzen halten werden: «Der Kanton Uri hat eine relativ stabile Wirtschaft, die nicht so stark vom Export oder einer einzelnen Branche abhängt.» Ein «leichter Knick» dürfte sich in der Statistik der nächsten Jahre bemerkbar machen. Die genauen Effekte vorauszusagen sei jedoch schwierig.

Leichte Verschiebungen gab es hingegen durch die Staf-Vorlage (Steuerreform und AHV-Finanzierung). Diese hat zu Rückgängen bei den Einnahmen von juristischen Personen geführt, diese wurden jedoch teilweise vom Kanton kompensiert, wie dies die Vorlage vorsah. Fast eine Million Franken wurden für die Abfederung benötigt. Die Mechanismen funktionierten, so Indergand.

Göschenen und Gurtnellen sind verschuldet

Die Sorgenkinder unter den Gemeinden sind Göschenen und Gurtnellen. Neben dem Aufwandüberschuss (siehe Tabelle) liegt die Verschuldung pro Kopf bereits im hohen bis sehr hohen Bereich. Immerhin liegen die beiden Gemeinden des Oberlands im Mittelfeld, was das Steuerpotenzial betrifft. Auskunft darüber liefert etwa der Wert für «Steuern und Anteile an Kantonseinnahmen pro Kopf»: Etwas vereinfacht ausgedrückt sagt der Wert, wie viel Geld im Schnitt jeder Bürger an die Gemeindefinanzen liefert. In der Gemeinde Andermatt mit zahlungskräftigen Einwohnern liegt der Wert bei 4485 Franken, in Unterschächen am anderen Ende der Rangliste bei 1364 Franken. Göschenen und Gurtnellen liegen über dem Durchschnitt und schlagen sogar den Hauptort Altdorf.

Allerdings ist das Potenzial schon grösstenteils ausgeschöpft. Gurtnellen kann die Steuern nicht erhöhen, da der Steuerfuss seit 2016 auf dem Maximum liegt. Göschenen hat noch etwas Luft nach oben. Wirklich kritisch stehe aber keine Gemeinde da, attestiert Stefan Indergand. Auch die Schächentaler Gemeinden und das Isenthal, die ebenfalls geringe Potenziale ausweisen, haben ihre Finanzen offenbar im Griff. Im Isenthal waren die Investitionen in den vergangenen Jahren gering. In Unterschächen und Spiringen sind Investitionen vorhanden, was gegen einen «Investitionsstau» spricht. «Aber der Zukunftsanteil fehlt in den Zahlen», gibt Indergand zu bedenken. Spiringen und Unterschächen können auf ein Pro-Kopf-Guthaben blicken.

Eine weitere aussagekräftige Zahl liefert der «Kapitaldienstanteil». Der etwas kryptische Begriff beschreibt, wie viel Prozent des Budgets für Kreditzahlungen und Abschreibungen reserviert sind. Übersetzt auf ein Familienbudget zeigt der Wert, wie viel für den Hauszins und Erneuerungsfonds verwendet wird respektive wie viel vom Lohn nach Abzug dieser Kosten noch zur Verfügung steht. Hier weist Schattdorf einen hohen Wert aus, der mit den hohen Investitionen der vergangenen Jahre zusammenhängt. Göschenen kommt auf fast 20 Prozent.

Musterschüler Andermatt

Eine sehr gute Entwicklung weist zurzeit die Gemeinde Andermatt aus. Sie konnte im Vergleich zum Vorjahr von einer Verschuldung auf ein Guthaben wechseln. Die Pro-Kopf-Steuereinnahmen sind doppelt so gross wie der Mittelwert aller Gemeinden. «Auf diese Weise gelingt es logischerweise, dass man Schulden abbauen konnte», sagt der Leiter der Finanzkontrolle.

Dass eine Gemeinde auf einen Konkurs zusteuert, schliesst Stefan Indergand zurzeit aus. Man dürfe aber nicht vergessen, dass es sich bei den Kennzahlen um eine Übersicht handle. «Um genau zu sagen, wo die Gemeinden stehen, braucht man mehr Details, als eine Statistik sagen kann.»