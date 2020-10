Kesb hat Kinder einer Urner Familie zu Unrecht fremdplatziert – Eltern erhalten Schadenersatz Sie sollen geschlagen und kalt geduscht worden sein. Deshalb hat die Urner Kesb drei Kinder in einer Pflegefamilie untergebracht – und dies widerrechtlich, wie das Obergericht entschieden hat. Lucien Rahm 19.10.2020, 05.00 Uhr

«Der Vater schreie laut, stelle die Kinder unter die kalte Dusche, schlage sie mit einem Holzstück, kicke die Kinder und sei lange ‹verruckt›. Die Mutter würde mit der Fliegenklatsche schlagen und Ohrfeigen geben.» So wird das Kind einer Urner Familie in einem aktuellen Entscheid des Obergerichts Uri aus einem behördlichen Protokoll heraus zitiert. Weil es im Schulunterricht auffällig wurde, hatte eine Schulsozialarbeiterin mit ihm das Gespräch gesucht. Dabei kamen die Vorwürfe des Kindes an seine Eltern zu Tage.

In einem weiteren Gespräch mit der Sozialarbeiterin schilderte das Kind dann, dass auch seine beiden Geschwister betroffen seien. Etwa dreimal wöchentlich würde es zu solchen Zwischenfällen kommen. «Die Gründe seien nicht essen wollen, nicht gehorchen oder Streit unter Geschwistern», heisst es im Gerichtsentscheid. Die Sozialarbeiterin informierte die Kinderpsychiatrie Uri über die mutmasslichen Vorfälle. Diese riet daraufhin zu konkreten Schritten, die zur Handhabung der Situation umzusetzen seien: die Schulleitung informieren, danach die Eltern zum Gespräch einladen, darin klar auftreten und «Klartext» sprechen. Vorgesehen wäre zudem gewesen, die Eltern mit den Aussagen des Kindes zu konfrontieren, damit sie sich dazu äussern können. Je nach Reaktion wäre dann die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) zu verständigen gewesen – «ausser, die Eltern zeigten eine sehr hohe Kooperationsbereitschaft».

Schulleitung informierte direkt die Kesb

An diese Schritte haben sich die Verantwortlichen aber offenbar nicht gehalten, wie aus dem Obergerichtsentscheid hervorgeht. Statt zunächst die Eltern anzuhören, habe sich die Gesamtschulleitung, als sie über die Vorwürfe informiert war, direkt mit der Kesb in Verbindung gesetzt und eine Gefährdungsmeldung im Zusammenhang mit dem auffälligen Kind gemacht. Von hier an nahm die Sache einen Verlauf, der letztlich in den widerrechtlichen Bereich führte.

Die Kesb stufte den Fall nämlich als akut ein und riet dazu, die Familie vorerst gar nicht näher zu informieren – «da die Kinder dadurch ungeschützt einer weiteren Gefährdung ausgeliefert wären». Nun suchte auch die Kesb das Gespräch mit dem Kind, welches die Vorfälle noch näher beschrieb. Anschliessend wurden auch die anderen beiden Kinder zum gemeinsamen Gespräch geladen. Diese hätten die Schilderungen ihres Geschwisters bestätigt. Anschliessend wurden die Eltern zum Besuch gebeten.

Insbesondere in diesem Gespräch lief der Umgang mit den beiden Elternteilen dann nicht nach dem an sich vorgesehenen Drehbuch. Denn sie seien vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Die Kesb hatte bereits entschieden, die drei Kinder für unbestimmte Zeit an einem anderen Ort unterbringen zu lassen, bis nähere Abklärungen zu den Vorwürfen abgeschlossen sind, und eröffnete dies den Eltern im Gespräch. Diese hätten darauf «schockiert und überrascht» reagiert, heisst es im Gerichtsentscheid.

Kalte Dusche sei nur Androhung gewesen

Vater und Mutter gaben zwar beide zu, dass es zu körperlichen Züchtigungen gekommen sei, schätzten diese aber bei weitem nicht so gravierend ein, dass gleich eine Fremdplatzierung angezeigt wäre. Sie hätten den Kindern vielleicht einmal mit der Fliegenklatsche auf den Hintern gegeben, wenn die Eltern die Nerven verloren hatten, aber Schlimmeres nicht. Auch kalt geduscht hätten sie ihre Schützlinge nicht: Das sei lediglich eine Androhung gewesen, dass bald kaltes Wasser aus dem Duschkopf treten würde, wenn ein Kind zu lange geduscht habe. Jedenfalls hätten die Eltern beim Gespräch Einsicht gezeigt, sowie auch die Bereitschaft, ein Beratungsangebot anzunehmen.

Das alles vermochte die Umplatzierung der Kinder aber nicht mehr zu verhindern. Die Verantwortlichen der Kesb befanden, die Aussagen der Kinder seien glaubwürdig. In der Folge wurden sie für sechs Tage extern untergebracht, zunächst in einer Jugendsiedlung, danach in einer Pflegefamilie. Die dabei entstandenen Kosten für die Fremdunterbringung wurden den Eltern verrechnet. Diese wehrten sich jedoch – und verklagten die Kesb vor dem Urner Obergericht auf Schadenersatz und Genugtuung.

Kesb hat Sachverhalt nicht ausreichend abgeklärt

Die Oberrichter haben nun entschieden, dass die Kesb widerrechtlich gehandelt hat. Denn sie habe den Sachverhalt vor der Anordnung der Fremdplatzierung – eine der schärfsten Massnahmen, die ihr zur Verfügung stehen – nicht ausreichend abgeklärt. Die Sichtweise der Eltern hätte eben vor dem Erlass der Massnahme angehört werden sollen. Und dies auf eine Weise, die ihnen eine unbefangene Äusserung ermöglicht hätte. Denn, so schreiben die Oberrichter:

«Aufgrund der Konfrontation mit der Massnahme befanden sich die Eltern in einem Zustand vollkommener Überraschung und des Schocks.»

Von einer angemessenen Anhörung könne daher nicht die Rede sein. Eine Abwägung, welche Aussagen nun wirklich glaubhaft sind, sei der Kesb unter diesen Umständen gar nicht möglich gewesen. Bereits in den erhobenen Akten habe es aber genügend Hinweise darauf gegeben, «dass die Situation zu Hause womöglich gar nicht so akut war, wie es auf den ersten Blick scheinen mochte».

Eltern erhalten 7000 Franken als Schadenersatz

Unter dem Strich hat die Kesb mit ihrer ungenügenden Abklärung den «strikten Untersuchungsgrundsatz», wie ihn das Zivilgesetzbuch vorsieht, verletzt und somit gesetzeswidrig gehandelt. Für die entstandenen Kosten der Fremdplatzierung muss die Kesb den Eltern nun als Schadenersatz rund 7000 Franken bezahlen. Beide Parteien akzeptieren diesen Entscheid: Wie der Gerichtsschreiber mitteilt, seien dagegen keine Beschwerden eingegangen.