Kinder-Ausschiessen in Unterschächen: Lena Arnold trifft am besten 45 Mädchen und Knaben haben sich beim traditionellen Schiesssportanlass miteinander gemessen. Eine der jüngsten Schützinnen übertrumpfte dabei ihre älteren Konkurrenten. Paul Gwerder 11.11.2020, 11.46 Uhr

Unter Einhaltung der Schutzmassnahmen hat Bogenvater Vali Arnold mit seiner Frau Brigitte vor kurzem das Kinder-Ausschiessen in Unterschächen organisiert. Dem potenziellen Jungschützennachwuchs will man mit diesem Anlass den Schiesssport schmackhaft machen. Bei schönstem Herbstwetter fand das Absenden auf dem Parkplatz beim Schützenstand statt. Von den 45 teilnehmenden Mädchen und Knaben erhielten die ersten fünf auf der Rangliste einen Lorbeerzweig und durften sich zudem einen «Hochzeiter» aussuchen.

Die Zweiggewinner (von links): Mario Arnold, Cedric Imholz, Silvio Briker, Sigerin Lena Arnold und Nico Briker. Bild: PD

In diesem Jahr konnte die SG Unterschächen insgesamt zwölf Ehrengabenspender und Hochzeiter anschreiben, welche dann den besten Nachwuchsschützinnen und Nachwuchsschützen jeweils ein schönes Geschenk spenden. Pfarrer Stefan Schmitt war ebenfalls unter den Spendern und er überreichte der Siegerin Lena Arnold die traditionelle Ehrengabe. Sämtliche Kinder, die keinen Gabenspender hatten, erhielten einen kleinen «Batzen» von der Schützengesellschaft.

Mit dem Grossvater am Kleinkalibergewehr trainiert

Die Jugendlichen mussten am Wettkampftag mit einem Kleinkalibergewehr drei Schüsse auf die 50er-Scheibe abgeben. Die Siegerin Lena Arnold (Holzerbergli) war mit Jahrgang 2012 eine der Jüngsten an diesem Traditionsanlass. Sie erzielte hervorragende 148 Punkte. Mit diesem Resultat verwies sie ihre drei Verfolger, die allesamt 146 Zähler auf ihrem Konto hatten, auf die Ehrenplätze. Es waren dies Silvio Briker (Jahrgang 2010), Nico Briker (2008) und Cedric Imholz (2008). Der Sieg von Lena Arnold kam nicht ganz überraschend: Ihr Grossvater Sepp übte mit ihr fleissig am Kleinkalibergewehr.