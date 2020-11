Kinder widerrechtlich fremdplatziert: Urner Kesb wird Urteil des Obergerichts «sehr sorgfältig» analysieren Der Leiter der Urner Kesb will aus dem Gerichtsurteil die notwendigen Lehren ziehen. Die Verfahrensrechte involvierter Personen müssten «strikt beachtet werden». Lucien Rahm 22.11.2020, 11.58 Uhr

Zu Unrecht hat die Urner Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) drei Kinder einem Urner Elternpaar entzogen und für sechs Tage an einem anderen Ort untergebracht. So hat es das Obergericht Uri vor kurzem entschieden (wir berichteten). Die Kesb habe den Sachverhalt nicht ausreichend abgeklärt, bevor sie die Massnahme für die Kinder angeordnet hat. Den Eltern muss die Schutzbehörde daher 7000 Franken Schadenersatz bezahlen.

Jules Busslinger, Leiter der Kesb Uri. Bild: PD

Auf Anfrage äussert sich nun Jules Busslinger, Präsident der Urner Kesb, zum Urteil: «Der Gerichtsentscheid zeigt exemplarisch auf, dass die Verfahrensrechte der betroffenen Personen in jeder Situation, auch bei zeitlicher Dringlichkeit, strikt beachtet werden müssen.» Nur so könne sichergestellt werden, dass die «grundlegenden Ansprüche der Verfahrensbeteiligten im Rechtsverfahren garantiert bleiben». Die Kesb analysiere jedes sie betreffende Urteil des Obergerichtes «sehr sorgfältig» und ziehe dann die notwendigen Lehren daraus, so Busslinger weiter:

«Wir setzen alles daran, dass jeder unserer Entscheide – auch diejenigen, die nicht an das Obergericht weitergezogen werden – einer gerichtlichen Überprüfung standhält.»

«Komplexes und heikles Thema»

David Zurfluh, Vorsteher Amt für Volksschulen. Bild: PD

Im Gerichtsentscheid wurde auch festgehalten, dass die betroffene Schulleitung anders hätte handeln sollen. Statt zunächst die Eltern anzuhören, habe sie sich nämlich, als sie über die Vorwürfe informiert war, direkt mit der Kesb in Verbindung gesetzt und eine Gefährdungsmeldung gemacht. David Zurfluh, Vorsteher des Urner Amtes für Volksschulen, schreibt auf Anfrage:

«Der Kindesschutz ist ein komplexes und heikles Thema. Macht man eine Meldung erst dann, wenn etwas Schlimmes passiert, hat man zu lange zugeschaut. Macht man eine Meldung aufgrund mehrerer kleiner Vorfälle, hat man überreagiert.»

In diesem Spannungsfeld bewege sich die Schule. Schon heute würden die Schulen hierbei aber durch die Fachstelle Kindesschutz und die kantonale Kindesschutzgruppe unterstützt. Zudem verweist Zurfluh darauf, dass Erziehungspersonen per Gesetz dazu verpflichtet sind, bei «konkreten Hinweisen» auf eine Gefährdung von Kindern eine Meldung zu machen.

Die betroffene Schulleitung wollte sich auf Anfrage nicht zum Fall äussern. Auch die involvierte Schulsozialarbeiterin war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Die Kinderpsychiatrie Uri, deren vorgeschlagenes Vorgehen im Fall gemäss Gerichtsentscheid nicht befolgt wurde, liess eine Anfrage dazu ebenfalls unbeantwortet sowie auch der Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Kanton Uri.