Kinderbetreuung Trotz Betreuungsgutscheinen: Im Kanton Uri lohnt sich die Kita weder für die gut noch für die weniger verdienende Familie Familien werden in Uri bei der Kinderbetreuung mit Betreuungsgutscheinen unterstützt. Bei der Tarifstruktur zahlt sowohl die gut verdienende Familie Bucher als auch die weniger verdienende Familie Müller bei den Kita-Kosten drauf – letztere sogar massiv. Das Problem ist jedoch erkannt, Besserung auf politischer Ebene in Sicht. Carmen Epp

Wenn Eltern im Kanton Uri ihre Kinder in der Kita betreuen lassen, können sie Betreuungsgutscheine beantragen. Symbolbild: Katja Schlegel

Für Familien, die in Obwalden wohnen, lohnt es sich, wenn der zweite Elternteil arbeiten geht und die Kinder während dieser Zeit in der Kindertagesstätte (Kita) betreut werden. In Nidwalden bringt dies nur Besserverdienenden etwas. Bei ärmeren Familien bleibt am Ende der Rechnung kein zusätzliches Geld übrig.

Immerhin gelten in den Gemeinden von Ob- und Nidwalden überall dieselben Regelungen, ganz im Gegenteil zum Kanton Luzern. Dort unterscheiden sich die Kosten für die Betreuung in einer Kita von Gemeinde zu Gemeinde um bis zu 2000 Franken pro Monat. Das haben Datenanalysen von CH Media ergeben.

Urner Gemeinden richten Betreuungsgutscheine aus

Auch im Kanton Uri wird die Kinderbetreuung finanziell unterstützt – und zwar seit 2011 mit sogenannten Betreuungsgutscheinen. Der Urner Gemeindeverband hat – nach einem Pilotprojekt – 2015 die Richtlinien zur Finanzierung der familienergänzenden Kinderbetreuung beschlossen. Seither wenden die meisten Urner Gemeinden die Vorgaben für die Ausrichtung der Betreuungsgutscheine auf freiwilliger Basis an.

Im Jahr 2021 haben sich 13 Gemeinden an diesem Tarifsystem beteiligt. Die restlichen Gemeinden bieten noch keine Betreuungsgutscheine an. Der Aufwand für die Gutscheine aller beteiligten Gemeinden betrug im Jahr 2021 insgesamt zirka 200'000 Franken, wie aus der Antwort der Urner Regierung auf einen Vorstoss hervorgeht.

Der Kanton leistet zusätzlich für die Angebote der familienergänzenden Kinderbetreuung eine sogenannte Objektsubventionierung zu Gunsten einzelner Einrichtungen und Infrastrukturen im Rahmen des Sozialplans 2020 bis 2023. Diese betrug für die fünf anerkannten Kitas im Jahr 2021 insgesamt 163’000 Franken. Ausserdem können die tatsächlichen Kosten für familienexterne Betreuung zu 100 Prozent bei den kantonalen Steuern geltend gemacht werden.

Entscheidend ist das anrechenbare Einkommen

Wie bei den Erhebungen unserer Zeitung in Luzern, Ob- und Nidwalden werden auch für Uri dieselben zwei fiktiven Beispielfamilien Müller und Bucher miteinander verglichen. Beide Elternpaare haben zwei Kinder im Vorschulalter und leben nach demselben Familienmodell: Er arbeitet zu 100, sie zu 40 Prozent. Beide Familien zahlen gleich viel für Krankenversicherung, leben zur Miete und geben ihre Kinder zwei Tage die Woche in die Kita.

Bei Familie Müller verdient der Vater netto 4950 und die Mutter 1620 Franken, was insgesamt etwa 6500 Franken auf dem Konto bedeutet. Müllers haben ein Gesamtvermögen von 50’000 Franken. Ihr steuerbares Einkommen liegt im Kanton Uri bei 32'147 Franken. In der besser verdienenden Familie Bucher bringt der Vater netto 7650, die Mutter netto 2520 Franken nach Hause. Ihr Gesamtvermögen beträgt 100’000 Franken, das steuerbare Einkommen in Uri liegt bei 77'670 Franken.

Im Kanton Uri ist die Höhe des Betreuungsgutscheins ebenfalls einkommensabhängig. Liegt das anrechenbare Einkommen des gesamten Haushalts jährlich unter 84'000 Franken, beträgt der Beitrag der Gemeinde pro Tag und Kind zwischen 3 und 112 Franken, abgestuft nach folgender Tabelle:

Für jedes weitere Kind wird zusätzlich zum Betrag des Betreuungsgutscheins ein Bonus von 6 Franken pro Tag ausgerichtet. Die Differenz zwischen der finanziellen Unterstützung und den Kosten der Kita muss die Familie selber bezahlen. Die Eigenleistungen der Eltern betragen aber immer mindestens 3 Franken pro Tag.

Die Kita lohnt sich nicht – auch nicht für besser Verdienende

Mit einem anrechenbaren Einkommen von 128'210 Franken erhält Familie Bucher im Kanton Uri keine Betreuungsgutscheine und muss die Kita-Kosten alleine stemmen. Diese betragen für Buchers zwei Kinder für zwei Tage die Woche in den fünf anerkannten Kitas zwischen 2076 und 2150 Franken pro Monat. Bei einem Nettolohn von 2520 Franken blieben Frau Bucher Ende Monat vom Zusatzverdienst noch zwischen 370 und 440 Franken übrig. Bedenkt man, dass für den Nebenjob noch Transport- oder Essenskosten hinzukommen, zahlt Familie Bucher am Ende sogar drauf.

Die weniger verdienende Familie Müller erhält mit ihrem anrechenbaren Einkommen von 81'410 Franken Betreuungsgutscheine von 3 Franken pro Tag und Kind, für das zweite Kind zusätzlich zu diesem Tagessatz 6 Franken pro Tag. Auf den Monat hochgerechnet beträgt die finanzielle Unterstützung der Müllers für die Kita also knapp 100 Franken. Den Rest, immer noch zwischen 1976 und 2050 Franken, trägt die Familie selber. Bei einem Zusatzverdienst von netto 1620 Franken lohnt es sich für Frau Müller also nicht, arbeiten zu gehen. Im Gegenteil: Die Familie würde zwischen 356 und 430 Franken pro Monat draufzahlen.

Hinzu kommt, dass sich der Anspruch auf Betreuungstage pro Woche nach dem Erwerbspensum richtet und auf maximal 233 Tage pro Jahr limitiert ist, wie auf folgender Tabelle ersichtlich ist:

Herr und Frau Müller, die zusammen zu 140 Prozent erwerbstätig sind, hätten – bei vier Wochen Ferien im Jahr – also lediglich für 93 der 96 Kita-Tage Betreuungsgutscheine zugute; drei Tage müssten sie vollumfänglich selber tragen – womit sich der Zusatzverdienst der Frau noch weniger lohnt.

Problem auf politischer Ebene erkannt

Dass Uri in Sachen Kinderbetreuungskosten keine Vorbildfunktion einnimmt, ist nicht neu. So kam eine Studie der Credit Suisse 2021 zum Schluss, dass Kitaplätze für Eltern nirgends so viel kosten wie im Kanton Uri.

Adriano Prandi, SP Altdorf. Bild: PD

Auf politischer Ebene wurde das Problem bereits erkannt. So hat der Altdorfer SP-Landrat Adriano Prandi 2017 mit einer Motion «Günstigere familienexterne Betreuung von Kindern auch in Uri!» gefordert. «In Uri lohnt es sich trotz grosszügiger Steuerabzüge für eine Mutter mit zwei Kindern kaum, einer Teilzeitbeschäftigung nachzugehen, wenn sie nicht auf familiären Support bei der Kinderbetreuung zählen kann», hielt er im Landrat fest.

Céline Huber, CVP Altdorf. Bild: PD

2021 doppelte Céline Huber (CVP/Mitte, Altdorf) mit einer Motion «zur Stärkung der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung im Kanton Uri» nach. «Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein zentrales Element auf dem Weg zur tatsächlichen Gleichberechtigung und Chancengleichheit von Frauen und Männern», begründete sie ihren Vorstoss.

Die Anliegen stiessen beim Regierungsrat auf offene Ohren. Auch er finde es nicht ideal, dass einige wenige Gemeinden heute keine Betreuungsgutscheine ausrichten. Eine gesetzliche Grundlage müsse deshalb her. Weiter stellt der Regierungsrat in seiner Antwort auf Prandis Motion fest, «dass die Kosten der familienexternen Kinderbetreuung ein zusätzliches Einkommen besonders in Mehrkinderhaushalten wieder aufhebt, sodass sich bei Familien mit tieferen und mittleren Einkommen ein Zweitverdienereinkommen finanziell nicht lohnt».

Dies widerspreche dem Ziel der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Standortattraktivität sowie der Haltung des Regierungsrats, dass das Potenzial von arbeitsinteressierten Müttern und Vätern vor dem Hintergrund des verbreiteten Fachkräftemangels ausgeschöpft werden soll.

Gesetzesvorlage in Arbeit

Beide Vorstösse wurden auf Empfehlung der Urner Regierung im Landrat mit einer Zweidrittelmehrheit erheblich erklärt. Der Regierungsrat muss demnach eine Gesetzesvorlage zuhanden des Landrats und der Volksabstimmung verabschieden.

Seit 2020 arbeite ein Projektteam mit Vertreterinnen und Vertretern des Kantons und der Gemeinden an dem neuen Kinderbetreuungsgesetz, wie es auf Anfrage bei der zuständigen Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion (Gsud) heisst. An der Vorlage beteiligt sei ausserdem eine Steuergruppe mit Vertreterinnen und Vertretern der Sozialinstitutionen, der Gemeinden und der Wirtschaft.

«Die Coronapandemie verzögerte die Arbeiten jedoch», schreibt die Gsud weiter. Zudem werde in der kommenden Woche die Motion von Hansueli Gisler (SVP, Bürglen) beraten, welche fordert, auch die familieninterne Kinderbetreuung zu berücksichtigen.

«Geplant ist, eine Vorlage im Jahr 2023 in den Regierungsrat beziehungsweise später in den Landrat zu bringen.»

Die Ziele des neuen Kinderbetreuungsgesetzes würden sich nach dem Auftrag des Landrats richten, der die Motionen Prandi und Huber erheblich erklärt hat, schreibt die Gsud. Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und insbesondere den (Wieder-)Einstieg in die wirtschaftliche Erwerbstätigkeit zu erleichtern, soll die Kinderbetreuung vergünstigt werden. «Das Ziel von Regierungsrat und Landrat mit der Überweisung der beiden Motionen ist es, mit Hilfe des Kinderbetreuungsgesetzes finanzielle Schwellen, welche die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit behindern, abzubauen.»

Mitarbeit: Zoe Gwerder

