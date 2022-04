Kinderumzug am Sechseläuten Urner Kinder erobern die Limmatstadt Rund 70 junge Urnerinnen und Urner haben beim Sechseläuten-Kinderumzug mitgemacht, und dies erst noch fast an vorderster Front. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 24.04.2022, 19.03 Uhr

Am Tag vor dem traditionellen Sechseläuten wird im Zentrum von Zürich jeweils ein grosser Umzug durchgeführt, an dem rund 3000 Kinder zwischen fünf und 15 Jahren teilnehmen, begleitet von 800 Musikanten. Er steht Kindern aus der Umgebung von Zürich offen. Weil Uri diesmal als Gastkanton fungiert, durfte er ebenfalls eine Gruppe an diesen Grossanlass mit 32 Nummern delegieren.

Besonders gut vertreten war die Gemeinde Seelisberg. Sie entsandte mehr als zwei Dutzend Kinder in die Limmatstadt. Die Mädchen trugen die traditionelle Urner Werktagstracht, und die Knaben erschienen im Urner Überhemd. «Wir sind sehr stolz, dass wir etwa ein Drittel der Urner Delegation stellen dürfen», sagte Seelisbergs Gemeindepräsidentin Judith Durrer, die ebenfalls eine Tracht trug und mitlief, kurz vor dem Start zum Umzug. Dann fügte sie noch an:

«Die Kinder freuen sich riesig auf dieses besondere Erlebnis. Das Sechseläuten ist allen ein Begriff und wir mussten sie nicht gross zum Mitmachen überreden.»

Das konnte Livia Inderbitzi nur bestätigen. Die zehnjährige Schülerin aus Seelisberg betonte:

«Es ist super, hier mitlaufen zu dürfen. Ich freue mich darauf, die Urner Fähnchen zu schwenken.»

Die Delegation aus Seelisberg lief in Urner Tracht mit. Bild: Urs Hanhart (Zürich, 24. April 2022)

Die Musikschule Uri war mit einer Trommlergruppe vertreten. Bild: Urs Hanhart (Zürich, 24. April 2022)

Tell und Woldmanndli waren auch dabei

Ebenfalls mit einer ansehnlich grossen Gruppe präsent war die Musikschule Uri. Es handelte sich um junge Trommler, die sich mächtig ins Zeug legten. Angelo Baumann setzte auf ein ganz anderes Instrument. Er blies nämlich kräftig in ein Ziegenhorn und fiel damit ziemlich auf, auch wegen seines sehr ausgefallenen Outfits, bestehend aus Jutestoff. Der elfjährige Andermatter marschierte nämlich als eines von zwei Woldmanndli durch die dichten Zuschauerspaliere.

Angelo Baumann aus Andermatt machte als Woldmanndli verkleidet mit. Bild: Urs Hanhart (Zürich, 24. April 2022)

«Ich bin in Zürich geboren und dann mit meinen Eltern nach Andermatt umgezogen», verriet der junge Urschner, und er ergänzte: «Ich bin erstmals an diesem Umzug dabei. Genial ist, dass wir Urner fast zuvorderst sind. Das macht das Ganze noch spezieller.» Angeführt wurde der schier unendlich lange Umzugstross von einer Reitergruppe. Dahinter kam bereits die Gastgruppe aus dem Gotthardkanton, dem auch Nationalheld Wilhelm Tell angehörte, selbstverständlich mit einer Armbrust auf seiner Schulter.

Auch Nationalheld Wilhelm Tell lief bei den Urnern mit. Bild: Urs Hanhart (Zürich, 24. April 2022)

Alle Kinder trugen am Umzug eine Tracht oder Gewänder aus verschiedenen Epochen, wobei die Umzugsreihenfolge der historischen Einordnung der Kostüme entsprach. An vorletzter Position marschierte die Gruppe «Weltoffenes Zürich» mit Kindern aus der Region in Kostümen fremder Kulturen. Den Abschuss machte der von vier Pferden gezogene Wagen mit dem Böögg, dem es heute beim Sechseläuten ans Eingemachte gehen wird.

Der Böögg machte den Abschluss des Umzugs. Bild: Urs Hanhart (Zürich, 24. April 2022)

