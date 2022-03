Schweizer Kinofilm Filmemacher erwandert die Schweizer Kantone Im Kinofilm «Chumm mit» von Daniel Felix, der in Altdorf anläuft, erhält jeder Kanton gleich lange Wanderszenen. Drum herum gibt’s viele Geschichten und Bilder, auch aus Uri. Urs Heinz Aerni 07.03.2022, 15.37 Uhr

Die Filmcrew auf Wanderschaft, Daniel Felix steht hinter der Kamera. Bild: PD

Über 65‘000 Kilometer Wanderwege erstrecken sich durch das ganze Land. Der Filmer Daniel Felix erwanderte mit seiner Crew alle Schweizer Kantone und präsentiert einen abendfüllenden Kinofilm mit persönlichen Eindrücken, Informationen über die Geschichte der gelben Wanderwege und die Kultur der Landkarten. Daniel Felix ist den Fussstapfen seines 2012 verstorbenen Vaters Kurt Felix gefolgt, denen des Wanderns und Filmens. Der Film zeigt ausgesuchte Wanderrouten, umrankt mit dem Song «Hinderem Berg» von Michael von der Heide.

Seit seiner Kindheit dreht Daniel Felix eigene Filme. Seine verschiedenen Eisenbahn-Dokumentarfilme sowie der Dokumentarfilm «Durs Appenzellerland» wurden mit Erfolg in verschiedenen Schweizer Kinos gezeigt.

Alle Kantone sollen gleichberechtigt sein

Die Idee, einen Kino-Dokumentarfilm über die Schweizer Wanderwege zu drehen, hatte er schon vor vielen Jahren. Dazu meint Daniel Felix auf Anfrage: «Meine Idee war es, in jedem der 26 Schweizer Kantone eine Wanderung zu zeigen. Jede Kantonswanderung dauert exakt zwei Minuten. So ist ein kleiner Kanton gleichberechtigt wie ein grosser Kanton, was die Filmwanderung betrifft.» Die Wahl der Routen sei durch die jeweilige Anfrage bei den kantonalen Wandervereinen mit der Bitte um drei Tipps entstanden. Im Kanton Uri entschied sich das Filmteam für die Tour von der Klewenalp via Hinterjochli bis zu den Gitschenen.

Das gelbe Wandersystem und die Qualität der Wanderkarten von Swisstopo vom Bundesamt für Landestopografie seien einmalig und werden im Film ausführlich dokumentiert. Und die verschiedenen Apps wie zum Beispiel «Schweiz Mobil» hätten das Wandern wieder «modern» gemacht, so Daniel Felix und meint: «Geblieben sind die schönen Landschaften, das gute Gefühl der Bewegung und das Plättli im Bergrestaurant nach der Anstrengung.»

Auch ein Buch ist erschienen

Max Iseli vom Filmteam war für die Luftaufnahmen zuständig und schrieb auch noch das Buch zum Film, das zeitgleich zum Kinostart erschienen ist. Darin sind alle Touren kartografisch nachzuverfolgen, versehen mit vielen fotografischen Impressionen und reich an unterhaltsamen Texten über das Erlebte während der Dreharbeiten, wobei der Autor darauf verweist, dass sehr wohl das Buch gelesen werden könne, ohne den Film gesehen haben zu müssen. Aber dass das Buch die Neugier auf den Film auslösen könnte, sei Absicht.

Auf die Frage, was denn unbedingt in seinen Wanderrucksack gehöre, sagt Daniel Felix: «Viel Wasser, eine Cervelat, ein Semmeli und die Filmkamera.»

Der Film «Chumm mit» von Daniel Felix läuft im Kino Leuzinger in Altdorf.



Das Buch «Chumm mit» von Max Iseli ist im Flügelrad-Verlag, ISBN 978-3-9525572-0-4, erschienen und kann auch über www.chumm-mit.ch bestellt werden.